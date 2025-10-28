Медитации, отдых и любовь: как живет Полина Диброва после развода

Фото, видео: Зиновская Ольга/ТАСС

О жизни Полины Дибровой после развода ходит множество слухов. Действительно ли модель скоро вновь отправится под венец, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Полина Диброва впервые вышла в свет после громкого развода с мужем. Какие тайны о бывшем супруге раскрыла модель? Правда ли она беременна в четвертый раз? Готовится ли бизнес-леди к свадьбе с новым ухажером Романом Товстиком? В каком поступке она обвинила его бывшую жену? И за что Дмитрий Дибров сравнил соперника-бизнесмена с фасолиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Хочу сказать огромное спасибо за внимание ко мне. Все будет хорошо, я в это верю… Начался учебный год, и дети находятся в школе. А у меня клуб, много работы. Я занимаюсь своим бизнесом. Собственно, как я это делала прежде. Ничего не поменялось», — говорит экс-супруга Дмитрия Диброва.

Недавно Полина Диброва появилась на кинопремьере в компании младших сыновей и тут же приковала внимание публики. Всем было интересно: как она не побоялась выйти в свет после шквала критики в свой адрес? 25 сентября модель официально развелась с супругом Дмитрием Дибровым. При этом расставание сопровождалось громкими скандалами. Ведь она оставила мужа ради нового избранника Романа, которого до этого увела из семьи с шестью детьми.

«Представляешь, ты женщина, которая пропагандирует женскую дружбу, традиционные ценности и влезает в чужую семью. Я, Катя Гордон, не как юрист, а как человек, считаю, что таких, как Полина Диброва, лучше не пускать на порог дома», — заявляет юрист Екатерина Гордон.

Почти три месяца страна следила за разборками в семье нового избранника Полины. Официальная жена Романа Товстика, узнав о его измене, устроила настоящий перфоманс. Она начала ходить по ток-шоу. А когда бизнесмен переехал к Дибровой и однажды заскочил домой за вещами, набросилась на него с кулаками. В пылу скандала мужчина не удержался на лестнице и получил двойной перелом ноги.

«Мое первое условие, что дети должны быть все со мной. О имуществе не идет сейчас речи. Когда он пойдет на эти уступки, мы будем обсуждать, как мы будем дальше жить с детьми. Нет (в ответ на вопрос, списывалась ли с Полиной Дибровой. — Прим. ред.). Она действует так же хладнокровно, как и мой муж. Она как бы радуется. То, что происходит сейчас, она мечтала об этом давно», — делится Елена Товстик.

Сама же Полина Диброва пыталась быть выше скандала. Она подтвердила роман, но заявила, что не считает себя коварной разлучницей. Якобы Товстики уже давно хотели развестись. Да и она не водила за нос собственного мужа, а сразу призналась ведущему, что потеряла голову от их молодого и брутального соседа.

«Увести можно только козла, а мужика нельзя увести. Мужик сам захотел, значится. Неважно, сколько детей у человека, неважно, сколько жен у него. Если просто человек понял, что ему доживать свою единственную жизнь с нелюбимой женщиной, или он встретил эту прекрасную Полину Диброву, или не прекрасную, не знаю, конечно же, он пойдет туда, где ему хорошо», — подчеркивает актриса Альбина Кабалина.

В итоге Роман и Полина все же развелись со своими супругами. Ради возможности быть вместе они пошли на беспрецедентный шаг: бизнесмен пообещал экс-жене один миллиард отступных, а модель оставила ведущему их совместный особняк стоимостью более 700 миллионов рублей.

«Все было решено мирным, полюбовным путем буквально за два дня», — отмечает адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский.

«Все довольны тем, как мы договорились. Если бы недовольны были, мы бы были в суде. Этого нет. Поэтому да, действительно, им повезло. Без скандала, без грязи, без дележки кофеварок», — добавляет адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова.

Полина и Дмитрий Дибровы заверили, что смогли цивилизованно расстаться из уважения к общему прошлому. К тому же они остаются родителями троих сыновей. И чтобы наследникам было комфортно видеться с отцом, модель сняла себе отдельное жилье неподалеку от виллы Диброва.

«Для меня это очень важно. Дети должны общаться с папой. Мы считаем, что-то, что хотят дети, — это основное. Поэтому, как только дети хотят прийти в свой дом, они приходят туда. Если они хотят побыть в новом доме, они там», — уточняет экс-жена ведущего.

Однако многие не верят, что на этом все закончилось и бывшие супруги не держат друг на друга обид. Так, Полина на днях, вспоминая о браке с Дибровым, не удержалась и вставила шпильку.

«Я вам хочу сказать, что Дмитрий не так много времени проводил в быту», — делится она.

Да и ведущий, который до этого молчал, вдруг заговорил. В одном из интервью Дибров эмоционально обратился к Товстику и сравнил своего молодого соперника с фасолью.

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня. Мы молчим, мы Дибровы. А остальные — фасоль», — заявил он.

«Не можем это умолчать. У моего мужа замечательное чувство юмора», — подтверждает Диброва.

По всей вероятности, никак не может успокоиться и бывшая супруга Товстика. Сейчас она судится с Романом за сумму алиментов и опеку над всеми детьми. А ранее ее во вмешательстве в личную жизнь обвинила Полина Диброва. Модель выложила в сеть селфи с синяками на лице. Она рассказала, что внезапно потеряла сознание от переживаний и упала. И якобы к этому могла быть причастна соперница, организовавшая черный обряд.

«Честно говоря, я видела какие-то моменты, которые мне показывал Роман… Но женщина, которая находится в таком состоянии, могла на такое пойти. И вот сейчас, понимая, что со мной произошло, когда я упала в обморок, ситуация у меня складывается», — говорит Диброва.

«Полиночка, не верь в это… Все будет хорошо. Я считаю, что если о тебе говорят, ты уже победительница», — подчеркивает Альбина Кабалина.

Да и дела Романа Товстика заметно пошатнулись. СМИ пишут: коллеги хотят лишить бизнесмена должности и даже намерены выкупить его долю. Но если мужчина останется без заработка, как он будет содержать Полину, ее троих детей и шестерых своих?

Словом, многие не верят, что Полина и Роман построят совместное счастье. Однако бизнес-леди заверяет, что у них все хорошо. Так, недавно влюбленные вернулись из большого путешествия по странам Европы, где наслаждались солнцем, морем и общением друг с другом. Причем подписчики заметили: на фотографиях модели был явно виден округлившийся животик. Многие задались вопросом: неужели она беременна четвертым ребенком?

«Учитывая тот момент, что данная пара очень быстро пришла к бракоразводному процессу, можно и предположить, что это неспроста. Все-таки так долго скрывали свои отношения эти две семьи, то, возможно, округлившийся животик намекал на то, что пора уже раскрывать все карты», — предполагает светский журналист Олег Цуриков.

Но Полина не стала комментировать слухи. Зато рассказала, что очень похудела на фоне развода и даже на днях влезла в платье, которое носила 18 лет назад. И звезде это нравится. Теперь она все силы бросила на то, чтобы пропавшие килограммы не вернулись.

«За собой ухаживаю? Повседневные процедуры. Немножко времени медитации. Отдых, сон, самое главное. Ну и, конечно, любовь», — делится Диброва.

Поклонники тут же решили: Полина готовится к свадьбе. Однако модель заявила, что пока не собирается замуж. Но, может, она специально держит подготовку к торжеству и беременность в секрете, чтобы не накликать новые беды?