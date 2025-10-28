Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Митя Фомин рассказал о проблемах со здоровьем. Через какую процедуру ему предстоит пройти, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Митя Фомин готовится к сложнейшей операции. Что случилось с артистом? Правда ли певца перестали слушаться собственные руки? Как недуг уже сказался на его работе? За что на исполнителя подали в суд? Кому теперь знаменитый вокалист должен полмиллиона рублей? И что по этому поводу заявила Вика Цыганова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Всегда на стиле, улыбчив, бодр и, главное, пышет здоровьем. Именно этот имидж Митя Фомин тщательно выстраивал годами. Поклонники уже привыкли, что у довольного жизнью артиста будто вовсе нет проблем. Однако недавно певец признался в том, что уже долгое время страдает от серьезной патологии конечности.

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — показывает артист.

Все началось еще в конце 2023 года, когда Митя Фомин случайно травмировался на съемках реалити. Он был в брезентовых монтажных перчатках. И когда почувствовал боль от случайного удара рукой, не сомневался, что это обычный ушиб. Но каково же было его удивление, когда травма оказалась гораздо серьезнее.

«Я снял перчатку и увидел размозженный палец. Было ощущение, что по пальцу ударили кувалдой. Но в процессе игры этого абсолютно не чувствовал. Видимо, это было отчасти уже состояние аффекта. Сделали рентген — множественный (оскольчатый. — Прим. ред.) открытый перелом фаланги мизинца», — рассказывает Митя Фомин.

Артисту наложили гипс, и палец якобы зажил. Но с тех пор, по словам знаменитости, в руке начались некие патологические процессы.

«Скорее всего, и сломался потому, что была предрасположенность с этой контрактурой. И, скорее всего, где тонко, там, что называется, рвется. Но впоследствии, поскольку контрактура действует, видите, это сухожилие, которое проходит через всю фалангу. Соответственно, она начинает потихонечку тянуть, потому что там происходят дегенеративные процессы», — уточняет Митя Фомин.

«Перелом был открытый, то есть туда попала инфекция. Перспектив и условий для того, чтобы это все зажило так, как при простом каком-то закрытом переломе, их нет. Если будет развиваться, не дай бог, остеомиелит, то есть воспаление кости, конечно, это может распространиться как очаг инфекции», — объясняет хирург-травматолог Андрей Литвиненко.

К счастью, недуг еще не успел распространиться на всю кисть. И артист хоть и с трудом, но все же может удерживать вещи в руках. Однако некоторые рабочие моменты стали для него большой проблемой.

«Я периодически хожу на физиопроцедуры, но дело в том, что это помогает так, отчасти. Я иногда его выпрямляю, но если играть на фортепиано, уже сложно», — делится певец.

Причем ситуация только усугубляется.

«Нужно будет выбрать где-то две недели своей жизни, чтобы его прооперировать. Надрезаются сухожилия… Учитывая, что у меня есть страховки, учитывая, что все-таки, понимаете, я сам немножко разбираюсь в медицине, поскольку заканчивал мединститут, думаю, что мне найдут оптимального доктора», — рассказывает Митя Фомин.

«Если это простейшая, допустим, ситуация, когда сухожилие попало в костную мозоль, то достаточно провести, есть такая операция, называется она тенолиз, то есть это освобождение сухожилия из костной мозоли. Но если ситуация такая, что имеется определенный дефект в кости, в таких случаях проводится установка эндопротеза. То есть есть такие маленькие эндопротезы даже для межфаланговых суставов», — объясняет врач Литвиненко.

Правда, Митя Фомин надеется, что операция не станет для него слишком затратной. Артист поясняет: и так много расходов за последнее время. Летом он с размахом отдохнул на Сейшелах, а прошлой осенью вложился в элитную недвижимость в столице. Квартира общей площадью в 100 квадратов с видом на Москву-реку обошлась ему примерно в 40 миллионов рублей.

«Я обращаюсь через телевидение, я прошу сделать мне операцию бесплатно. Естественное желание любого человека, любого мужика — уменьшить расходы», — говорит знаменитость.

А тут, как назло, недавно на артиста еще и подали в суд. Фомин имел неосторожность выложить в сеть видеоролик, где он исполняет советские песни. После этого два известных музыкальных лейбла обвинили его в нарушении авторских прав и потребовали около полумиллиона рублей неустойки.

«Я не даю пока комментариев на эту тему, потому что этим занимается мой юрист Валерия Рытвина. К сожалению, ничего не могу сказать», — признается Митя Фомин.

Первой на судебный иск отреагировала, как ни странно, Вика Цыганова. Звезда, которая в последнее время не щадит оскорбительных эпитетов для бывших коллег, на этот раз певца поддержала.

«Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнуров безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми. Вот им почему-то иски никакие не прилетают», — заявляет она.

Не ожидал такого поворота и Митя Фомин. Певец хотел уладить дело до суда, предложил правообладателям пойти на мировую, но те отказались. И даже не объяснили, почему.

«Наш лейбл как бы не дает интервью», — говорит представитель музыкального лейбла.

Так что, возможно, Фомина ожидает как минимум одна непредвиденная трата. Но фанаты уверены: певцу не стоит из-за этого расстраиваться. Ведь главное — здоровье. А деньги такой популярный артист всегда сможет заработать.