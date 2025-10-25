Русский Бенджамин Баттон: история 20-летнего парня, застрявшего в теле 10-летнего ребенка

Фото: ВКонтакте / Даниил Яндуков/id497167841

После интервью молодой человек с Дальнего Востока прославился на всю страну.

Русский Бенджамин Батон, или Даниил Яндуков с Дальнего Востока, стал новой звездой социальных сетей. Парню, выглядевшему на 10 лет, на самом деле — 20. Незнакомцы воспринимают его за ребенка и не верят в его реальный возраст, когда тот пытается «стрельнуть» у них сигарету.

Когда Даниил Яндуков перестал расти

Поначалу Даниил рос обычным ребенком без каких-либо отклонений. Родившийся в Белогорске, он ходил в обычную школу и был, собственно, как и все дети вокруг.

Отклонения в росте начали замечать в седьмом классе, когда сверстники уже набирали массу тела и были выше Яндукова на две головы. Школьника всегда ставили в конец шеренги на физкультуре, а одноклассники шутили, что сильно сказывалось на его самооценке.

Сейчас рост 20-летнего Даниила составляет 140 сантиметров, а вес — 23 килограмма. Также у него есть сестры, которые абсолютно здоровы, у них не наблюдается никаких отклонений.

Родители, испугавшись болезни мальчика, таскали его все детство по больницам. Даже возили в столицу на различные генетические тесты. Правда, никаких мутаций там так и не выявили.

Ему прописывали различные гормональные препараты, которые первое время Даниил себе колол, но впоследствии отказался от них. Он не видел эффекта, поэтому решил принять жизнь такой, какая она есть.

«Все детство по больницам таскали — вот не расту. Меня даже возили в Москву на генетику, но ничего не выявили, никаких мутаций. Ставили недостаточность гормона роста. Назначили профилактику каждый вечер: я колол себе гормоны роста годами, но они не помогали. И после поездки в Москву мы отказались от всего этого», — делится в интервью «Спектру» герой.

Главная проблема в таких случаях — одежда и обувь. Если второе можно было найти в детских отделениях магазинов, то с остальным наблюдались существенные проблемы.

Например, в школе блогера была строгая форма, где мальчики обязаны были носить брюки. Яндуков же ходил в джинсах просто потому, что джинсы ближайшие соседи — китайцы — могли шить для такого роста. Однако сестре все равно приходилось подшивать ему их. Сейчас парень одевает исключительно в отделе для детей.

«В детстве была очень большая проблема одежду найти, особенно в школу. У нас были правила, что обязательны брюки в школу. Я всегда ходил в джинсах, так как их китайцы умудрялись на меня сшить, а сестра подшивала. А брюк не было до класса 5-го. Сейчас я покупаю одежду исключительно в детских отделах. Мне там качество нравится, и никогда не экономлю на рубашках», — вспоминает Даниил.

Неожиданная популярность Даниила Яндукова

Успех в социальных сетях прогремел после выхода его интервью «Спектру». Выпуск с ним за считанные дни набрал около полутора миллиона просмотров.

Активность на его страницах в Интернете начала расти с молниеносной скоростью. В Telegram-канале Даниила уже насчитывает более пяти тысяч подписчиков.

«Когда я начал вести блог, заметил очень большой интерес к себе. Снимаю прикольчики, даже не упоминаю, сколько мне лет, много шуток про рост. Люди пишут, что мне примерно от 10 до 45 лет. В шутку порой говорю, что я другой расы. Я себя не отношу к карликам, это немного задевает, так как это совсем другое. По ним видно. Ничего против них не имею — ребята классные, многие с юмором, — но они другое, я такой один. У всех жизнь, как у остальных, а у тебя вообще все по-своему», — откровенничает молодой человек.

В юмористических видео Яндуков подходит к прохожим и просит сигарету, на что они со смехом отказывают. Тогда Даниил клянется показать паспорт, но и это не срабатывает.

В кружках в Telegram он делится, как отдыхает с друзьями. Там они веселятся в клубе. Пока Яндуков идет через толпу посетителей заведения, на заднем фоне слышна громкая музыка, а люди, увидевшие парня, начинают откровенно разглядывать «ребенка» в недоумении.

Отношения Даниила Яндукова с миром

Несмотря на такую уготовленную судьбу, Даниил с юмором смотрит на все. Даже шутки от друзей или посторонних воспринимает положительно. Отмечает, что любит поддержать их в этом.

«Не обижался никогда ни на что. Всегда с пониманием, юмором, никогда не загонялся по этому поводу. С самого детства — с юморком. Даже если старшаки подойдут поздороваться, то в шутку как дашь своим маленьким кулачком: мол, давай, не расслабляйся там. Ближе к старшим классам я начал понимать, что все, таким и буду. Какая-то особенность у меня есть, не как все ребята», — рассказывает он.

На вопрос — продлилось ли его детство таким образом, отвечает отрицательно. Он относится к этой не как к феномену, а как к свойственному стечению обстоятельств. Говорит, что у него просто особенная внешность.

Также Даниил поделился забавной историей. Как-то с друзьями они лазили по заводу в городе, где на них вызвали полицию. Когда Яндуков понял, что ему некуда деваться, а сидеть за решеткой не очень хочется, то притворился ребенком. Он увидел на ближайшей площадке играющих в песочнице детей и подсел к ним «лепить куличи».

В бытовой жизни, правда, его сопровождает множество неудобств. Например, поднять что-то тяжелое или дотянуться до верхней полки. В магазинах всегда приходится привлекать либо работников, либо посетитель, чтобы они помогли.

Кондуктора в общественном транспорте могут даже не подойти для проверки билетов к блогеру, думая, что перед ними ребенок. Некомфортно становится, когда люди в очередях или на улице пытаются вглядеться в его лицо, чтобы увидеть там лицо взрослого человека, а там миловидный ребенок 10 лет. Друзья же между собой зовут его Данилкой.

Чем зарабатывает на жизнь Даниил Яндуков

Живет Даниил в общежитии, но вскоре планирует переехать в съемную квартиру. Утверждает, что в ней точно будет стремянка. Парень водит машину, повергая в шок окружающих «ребенком за рулем».

Также сейчас он учится на инженера по технике безопасности. В свободное от учебы время подрабатывает официантом. Как настоящий мужик, помогает маме, живущей в частном доме в Белогорске.

«Наверное, мама все-таки как-то переживает за меня. Еще в семье есть шуточка, что мама очень хотела себе сына, помощника, и родился сыночка. Гордится мной, говорит — молодец, что работаю. Каждый месяц по возможности стараюсь маме скидывать денежку — на теплицу, дрова, уголь. Это даже не обсуждается. Сын есть сын, какой бы он ни был, он должен помогать», — рассказывает Яндуков.

Даже в попытках встретить свою любовь он не опускает руки. Говорит, что уже был в романтических отношениях и не является девственником. Даниил хвастается: друзья по-белому завидуют, ведь все девушки в клубе хотят познакомиться именно с ним.

Однако сейчас у него в приоритете саморазвитие, карьера, финансовая подушка и полное наслаждение от жизни. В ближайшее время «окольцеваться» он не планирует.

Яндуков увлекается охотой, рыбалкой и тусовками. Якобы для полного спокойствия в жизни ему не хватает стабильного финансового положения.

После выхода популярного ролика с ним Даниил сразу же уволился из ресторана, настраиваясь строить карьеру блогера. Уверяет Даниил, что судьбу свою изменять бы не хотел, так как жизнь могла бы сложиться иначе, возможно, не в самую позитивную сторону.

«Если бы появилось лекарство, которое могло сделать меня обычным, я бы оставил, скорее всего, все как есть. Это был бы уже другой человек. Жизнь, судьба — всё бы сложилось по-другому. Меня все устраивает. Я себя принял. Не совсем принял свои вес и телосложение, хотелось бы подкачаться, вес набрать. А в плане роста и внешности детской меня все устраивает», — утверждает блогер.

Молодой человек сильно в себе уверен. Он ставит перед собой цели и напрямую старается следовать намеченному пути.