Фото, видео: 5-tv.ru

Климат меняется во всем мире. Влияющие на него факторы влияют и на экологию. Какие изменения ждут нашу страну?

Недавно в сети появилась информация о том, что климатологи предсказали тропики в Москве буквально через 30-50 лет. Но так ли это? Как может измениться климат в России в будущем? И как он изменился за последние 100 лет?

На эти и другие вопросы эксклюзивно 5-tv.ru ответил Иван Кузнецов — исполняющий обязанности директора Метеорологической обсерватории имени В. А. Михельсона Тимирязевской академии.

Что влияет на изменения климата

5-tv.ru

Изменения климата, по словам эксперта, происходят по сразу по нескольким факторам.

Во-первых, это солнечная активность. Во-вторых, это деятельность человека, а в-третьих — вулканы на Земле. Потому что солнечная активность не имеет постоянной интенсивности, у нее есть определенные циклы.

Другие факторы также не цикличны. Может, допустим, извергаться вулкан, в атмосферу попадут аэрозоли, пойдет постепенно снижение среднегодовой температуры.

В противовес этому идет активная деятельность человека, увеличивается количество парниковых газов, из-за чего увеличивается парниковый эффект. И локально в городах заметны так называемые острова тепла, так как бетон и асфальт имеют большую теплоемкость.

В том числе поэтому сейчас очень актуальна проблема экологии. Но разные ученые имеют на этот счет разное мнение.

«Одни дают человечеству большую роль в изменении климата, другие считают, что все-таки именно естественные факторы оказывают наибольшее влияние», — отметил эксперт.

Как изменился климат за последние 100 лет

5-tv.ru

За последнее столетие климат в России и, в частности, в Москве менялся неоднородно.

Но есть общая тенденция. Например, повсеместно повышается среднегодовая температура воздуха. То есть климат действительно теплеет. Причина этого потепления опять же учеными называются разные. Есть сторонники потепления из-за деятельности человека, есть из-за естественных факторов.

В Москве климат потеплел настолько, что сейчас он соответствует тому, что наблюдалось, например, на широте Ростова лет 70-100 назад.

«Кроме потепления, изменяется режим увлажнения, стали более влажными зимы. То есть в зимние месяцы выпадает большее количество осадков и в виде дождя, и в виде снега. Стал более неравномерным по увлажнению и теплый период, так как увеличилось количество дней без осадков. Но при этом интенсивность осадков и их разовые суммы возрастают», — рассказывает климатолог.

Но были ли какие-то климатические изменения за последние десять лет? По словам Ивана Кузнецова, их правильней отмечать за более длительный период, то есть за каждые 30 лет. Ведь любая метеорологическая величина случайна год от года, потому нужен больший срок для вычисления закономерности.

«Если рассматривать даже прошедшие 50 лет, то первое, что бросается в глаза, — это увеличение количества осадков, особенно в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве. Например, если в середине прошлого века в столице могло за час максимально выпасть примерно 50 литров осадков на квадратный метр, то сейчас эти суммы ежегодно достигают и 70, и 80 литров на квадратный метр. В этом году даже зафиксировали показатель, превышающий 100 литров на квадратный метр за час», — объясняет эксперт.

Особенно ярко такие изменения заметны в городской среде, потому что коммуникации уже не справляются с объемом воды, ведь их проектировали по нормам прошлого столетия.

На что влияет изменение климата

5-tv.ru

Климатические изменения влияют на количество ряда опасных метеорологических явлений. То есть из-за увеличения количества осадков растет и количество наводнений или локальных подтоплений.

«Также может возрастать количество засух в некоторых регионах и количество суховеев», — подчеркнул Кузнецов.

Помимо прочего, меняются флора и фауна. В разных регионах появляются нетипичные для них раньше виды животных и растений.

Например, в Москве из-за изменений климата становится все больше каштанов, 100 лет назад такого количества не было.

«В столице стали вызревать персики во дворах, шелковица, есть и несколько инжирных деревьев. Буквально полвека назад это показалось бы шуткой, а сейчас — уже реальность», — отмечает климатолог.

Поздневесенние заморозки — тоже сигнал климатических изменений. Ведь они проявляются не линейно, а вот такой погодной разбалансировкой, когда меняются периоды жаркой и холодной погоды.

Как изменится климат в России

5-tv.ru

Изменения климата будут ждать россиян и в дальнейшем. Согласно исследованиям международной группы экспертов, увеличится среднегодовая температура, и в будущем изменится режим осадков.

Например, в одних регионах количество осадков и их интенсивность продолжит возрастать, а в других увеличится число случаев засухи.

«Если говорить в общих чертах, поскольку процессы изменения климата не всегда линейны и испытывают некоторые колебания, то и их проявления будут неоднородны. Приведу пример: в последние пять лет мы наблюдали более снежные зимы в Москве. Это как раз следствие потепления климата. Потому что более интенсивно происходят процессы в атмосфере, меняются воздушные течения, погодные явления проявляются более ярко», — объясняет Иван Кузнецов.

Потому возможность тропиков в Москве вовсе не сказка. Точнее, не совсем сказка. Элементы тропического климата действительно будут присутствовать, но не все. К примеру, тропические дожди летом проходят и сейчас.

Но холодные зимы все-таки сохранятся даже через 100 лет. Не всегда они будут такими снежными, как в текущем веке, но, тем не менее, не исчезнут, как и холодный период.