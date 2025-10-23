Примкнули к староверам или угодили в секту? Что случилось с пропавшей в тайге семьей Усольцевых

Фото: 5-tv.ru

Сейчас приоритетной версией остается несчастный случай. Но можно ли отказаться от остальных теорий, если тела так и не найдены?

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали на подходах к горе в Красноярском крае в конце сентября. Расклад и так ужасный, так еще и все факты свидетельствуют, что они планировали пройти маршрут быстро. А это значит, что семья не взяла с собой запасную одежду, горелки и, возможно, даже палатку и спальники…

О судьбе этой семьи до сих пор ничего неизвестно. Их поиски не увенчались успехом, даже ни одной зацепки спасателям так и не удалось найти. Есть множество версий, что с ними могло случиться.

Первая — несчастный случай. Но где тогда их тела? Вторая — побег в США. Но зачем? Третья — угодили в секту или примкнули к староверам. Но если это так, то что Усольцевых могло к этому подтолкнуть?

Что случилось с семьей Усольцевых

В воскресенье, 28 сентября, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. К поискам сразу подключился старший сын Ирины Усольцевой Данил и спасатели.

Супругов и их ребенка нет уже около месяца. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Машина Усольцевых так и стоит на обочине проселочной дороги вблизи турбазы, с которой стартовала семья. Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Какие теории выдвигают об исчезновении семьи Усольцевых

Следов Усольцевых практически нет. Странность пропажи трех человек с собакой на популярном маршруте продолжает порождать все более необычные версии причин исчезновения.

Версия старшего сына — потерялись в лесу

Отчим появился в жизни Данила, когда тому было 11 лет. С тех пор походы стали семейной традицией.

Поэтому, как считает молодой человек, маршрут «Минская петля» в Кутурчинское Белогорье для любящей туризм пары несложный. А Усольцев и вовсе был опытным походником.

«Он всегда наставлял меня: если потерялся в лесу, ищи укрытие, и по пути оставляй следы — делай ножом насечки на деревьях, нет ножа — камнем сбивай кору. Так тебя быстрее найдут», — поделился Данил в эфире программы на федеральном канале.

Семья планировала вернуться через день-два: дома оставался кот без присмотра, но с запасной миской с едой. Ирина Усольцева никогда бы не бросила бы животное на произвол судьбы — это и натолкнуло ее сына на такую версию.

Корги Ладе, с которой семья пошла в поход, было 12 лет. Вполне возможно, что собака погналась за каким-то зверьком, а потом потеряла хозяев. Усольцевы не могли оставить животное и сошли с маршрута. Так как поход планировался несложным, GPS-трекер они с собой не брали.

Версия одного из поисковых отрядов — вышли к староверам

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина выдвинула версию, что Усольцевы могли укрыться у старообрядцев, которые живут в той самой тайге, через которую планировался семейный поход.

В Красноярском крае действительно насчитывается от 10 до 20 тысяч староверов, которые отказываются от современных благ. Некоторые поселения не отмечены на картах.

Однако считается, что староверы недружелюбно относятся к чужакам, и о появлении незнакомцев в общинах быстро стало бы известно местным жителям. Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что не к старообрядцам могли попасть Усольцевы, а угодить в секту.

«Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды», — поделился он.

Версия интернет-комментаторов — дрон ВСУ

Поскольку происшедшее во многом продолжает оставаться загадкой, в соцсетях и некоторых СМИ начала распространяться теория о причастности украинского беспилотника к трагедии Усольцевых.

Эту версию исключил специалист в области беспилотной авиации Максим Кондратьев.

«Беспилотники ВСУ так далеко долететь не смогут. Красноярский край — это уже тот район, где объекты могут быть атакованы, только если дроны привезут на фурах», — убежден он.

Версия блогера — планировали побег за пределы России

Участвовавший в поисках как волонтер сибирский блогер Александр Андрюшенков выдвинул версию, что семья могла бежать из страны.

По его мнению, Сергей, хорошо знавший местность, специально свернул с туристической тропы, чтобы выйти к автомобильной дороге.

«А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией», — предположил Андрюшенков.

Отсутствие поисков в первые два дня давало им достаточно времени для побега.

По последним данным, следствие все же исключило эту версию. У семьи не было никаких приготовлений к отъезду: они не покупали билеты, не переводили деньги и планировали строительство дома в России.

Версия мистиков — не первое исчезновение в тайге

В районе, где пропала семья Усольцевых, исчезновения фиксируют не в первый раз. В 2019 году там точно так же потеряли человека.

Местность окружена мистическими поверьями — некоторые считают скальные образования Кутурчинского Белогорья рукотворными развалинами древних цивилизаций. Такие слухи пошли из-за необычного вида горных пород — якобы от природы так выглядеть они не могут.

Тем не менее, многие местные жители убеждены, что маршрут, выбранный Удальцовыми, проклят.

Как идут поиски семьи Усольцевых

Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина приезжала в Кутурчин вечером 1 октября. Ее группа запускала над местностью района поисков дрон с тепловизором. В отличие от многих, Торгашина считает маршрут далеко не простым.

«Для похода с маленьким ребенком он достаточно сложный. Пока идет тропа, еще можно спокойно идти. Но перелазить через валежник, пробираться по курумникам сложно даже неподготовленному взрослому», — подчеркнула она.

В ходе поисков группа нашла небольшой след на снегу, но он оказался слишком велик для пятилетней девочки. Ранее, кстати, уже были обнаружены следы костра и металлическая кружка, которые могли принадлежать пропавшим. Но так ли это — неизвестно.

Еще одна зацепка — лай собаки, который 2 октября услышали несколько человек у подножия горы. Попытки позвать Ладу ни к чему не привели. Как пояснила Торгашина, в той местности звук сильно искажается, поэтому определить точное местонахождение пса практически невозможно.

Следующая надежда появилась 9 октября. В этот день в семи километрах от поселка удалось зафиксировать сигнал телефона Сергея Усольцева, но только однократно.

Погодные условия и лес значительно ухудшили качество связи. По идее, семья могла бы и раньше экстренно позвонить по номеру 112 при наличии хотя бы минимального сигнала. Но сети нет.

«Пока телефон заряжен и работает, в теории его можно найти. Опять-таки, это зависит от марки модели. Например, Apple или Samsung можно искать с помощью других телефонов, но это возможно на расстоянии буквально в 10 метров. Надо пройти рядом, чтобы другой телефон его запеленговал», — прокомментировал IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с aif.ru.

Но, к сожалению, срок автономной работы телефона составляет 1–3 дня, если он вообще находится при пропавших туристах. Усольцевы вполне могли уронить его или потерять.

Сейчас плохая погода вынудили временно приостановить операцию. Поиски перешли в точечную фазу. Основной версией произошедшего остается несчастный случай.

Какие факты открылись в ходе поисков семьи Усольцевых

Чем дольше поиски, тем больше тонкостей. И некоторые из них оказываются весьма важными для дела подробностями.

Курумник и провалы

Все Кутурчинское Белогорье в каменной россыпи — курумнике. Соответственно, при приближении к вершине горы Алат его концентрация значительно повышается.

«Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — добавил в беседе с aif.ru гид из Красноярского края Алексей Исиченко.

Если Усольцевы угодили в один из таких провалов, обнаружить их практически невозможно.

Беспечность Сергея Усольцева

Коллега Сергея Усольцева Александр Дымов высказал свои предположения насчет причины трагедии. По его словам, его пропавший знакомый — самый беспечный турист, которого он встречал.

Все, кто ходят в горы, с первых походов приобретают привычку просчитывать и рассчитывать каждый шаг, каждый лишний груз, каждую калорию будущих перекусов. Дымов, знавший Усольцева по совместной работе не первый год, раньше восхищался, что беспечность приятеля никогда не усложняла ему маршруты.

«Если к Сереге прийти домой в момент выезда, у него на столе билеты на самолет. Все. Для него главное — вот это вот драйв, поспешить куда-то, кинуться. Детальная проработка маршрута, тщательная подготовка экипировки — это не его», — рассказал знакомый пропавшего.

По словам очевидцев, семья действительно была одета не по погоде.

Предупреждение о непогоде

До исчезновения Усольцевых в тех местах было +27 градусов, но о непогоде их предупреждали.

Однако супруги решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились по маршруту самостоятельно, даже когда узнали о надвигающемся снегопаде.

В день исчезновения семьи ветер поднялся примерно с 15:00, потом начался сильный дождь, а к вечеру температура опустилась до нуля. Пошел снег. Возможно, как раз из-за непогоды Сергей Усольцев решил найти укрытие и не продолжать поход.

Когда начались поиски, основная надежда была на собак-ищеек. Но снег и дождь полностью смыли запахи, по которым животные могли бы ориентироваться.