Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой

Фото: Кадр из фильма «Сладкая женщина», реж. Владимир Фетин, 1976г.

Наталья Гундарева изначально не планировала становиться актрисой. Но оказалась на сцене театра и на экранах кино. Каждая роль была для нее значимой и важной.

Народная артистка РСФСР Наталья Гундарева блистала и на сцене, и на экране.

Ее внешность не была шаблонной, а красота — типичной, однако она с легкостью покоряла мужчин. Да настолько, что те ради нее бросали семьи… Так же она покоряла и зрителей — своим умением перевоплощаться для любой роли.

Несмотря на блистательную первую половину века, Наталья Гундарева умерла рано — всего в 56 лет.

Хотела стать инженером: детство Натальи Гундаревой

Александр Гущин/РИА Новости

Наталья Гундарева родилась 28 августа 1948 года. Причем не в роддоме, а прямо в коммунальной квартире на шумной Таганке в Москве.

Родители будущей актрисы были инженерами: отец Георгий работал на заводе малолитражных автомобилей, а мать Елена руководила группой в проектно-конструкторском бюро.

Любовь к театру передалась ей именно от мамы, которая однажды отвела пятилетнюю Наташу в МХАТ на «Синюю птицу», сразу и безвозвратно влюбив девочку в сцену. Однако актрисой она становиться не хотела и после похода уже в Большой театр какое-то время грезила балетом.

Вскоре родители Гундаревой развелись, и они с матерью столкнулись с серьезными финансовыми трудностями: той не удавалось одной «поднимать» дочь. Уже с пятого класса Наташа пыталась подрабатывать. Для начала поднимала петли на чулках маминых подруг, получая за это то 50 копеек, то целый рубль.

А в восьмом классе Гундарева начала ходить в театр юных москвичей во Дворце пионеров на Ленинских горах. Но… все еще не видела себя актрисой и планировала, как и мама, стать инженером. В десятом классе она даже начала работать чертежницей.

Все изменил случай: друг юной Наташи — актер Виктор Павлов — убедил ее сдать экзамены в Щукинское училище, буквально вытащив со вступительных в инженерно-строительный институт.

И Гундарева буквально покорила приемную комиссию своими талантом и яркой внешностью. В тот год на место претендовало 250 абитуриентов, все девушки были сплошь нежные и воздушные — в отличие от яркой и пышной Наташи, которая к тому же пришла в розовом с огромными синими цветами платье, с ярко-розовыми щеками и губами, голубыми веками — и с крупными очаровательными кудрями.

Но вступительные она сдала блестяще и была зачислена на курс Юрия Катина-Ярцева, сразу же бросив идею об инженерном деле.

Подменила болеющую Доронину: дебют Натальи Гундаревой на сцене и в кино

Владимир Родионов/РИА Новости

В вузе Наталья Гундарева блистала не меньше, чем на вступительных, особенно своим умением полностью преображаться, которое после и сделало ее великой актрисой.

Поэтому после окончания учебы она получила приглашения сразу в несколько главных московских театров, но выбрала Маяковский — один раз и на всю жизнь.

Первые годы актриса получала только второстепенные роли — как в театре, так и в кино. Но все изменил случай.

В 1974-м во время подготовки к спектаклю «Банкрот, или Свои люди — сочтемся» по Островскому внезапно заболела игравшая Лапочку Татьяна Доронина. Тут-то Гундарева, до этого следившая за всеми репетициями и отмечавшая каждую особенность роли, и предложила себя на замену.

Режиссер театра Андрей Гончаров неожиданно согласился. За десять репетиций 26-летняя Наталья в полной мере продемонстрировала свой талант и настолько вошла в роль, что на премьере зал буквально рукоплескал, а ее дебют был оценен всей театральной Москвой.

Каждая последующая роль актрисы не обошла внимания критиков. В кино в главной роли она дебютировала в 1975 году в фильме Владимира Фетина «Сладкая женщина».

Сам режиссер поначалу хотел снять свою жену Людмилу Чурсину, но та посоветовала ему Гундареву. И не прогадала, хоть та поначалу и отказывалась от роли Ани Доброхотовой.

Наталье прекрасно удался образ женщины, отчаянно ищущей любовь, но не имеющей о ней никакого понимания. Именно он принес ей всесоюзную славу и приглашения во множество других кинокартин.

Режиссер, актер, футболист: мужчины Натальи Гундаревой

Mosfilm/Legion-media

Потом было много других ролей — и в спектаклях, и в кино… Наталью Гундареву ценили за ее умение примерить любой образ. Пик ее славы пришелся на начало 1980-х.

В основном это были роли простой русской женщины, но в 1991-м он резко сменился на дворянку — в первую очередь благодаря образу Елизаветы в «Виват, гардемарины!». Последний раз на экране актрису видели в 2001 году, когда она сыграла Василису Саввичну в сериале «Саломея».

И все же на первом месте для нее всегда был театр. На него она тратила все силы, а оставшиеся крохи… посвящала любимым мужчинам.

Первым мужем актрисы стал известный режиссер Леонид Хейфец. С ним Наталья познакомилась на съемках телеспектакля «Обрыв».

«Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немножко косолапая, задорная, вся в веснушках. Гундарева начала читать, и я понял, что лучшей Марфиньки и быть не может. В каждом своем движении она была предельно естественна, искренна, забавна, и это меня совершенно покорило», — вспоминал потом Леонид.

Ради нее режиссер ушел из первой семьи и развелся с женой. Однако после скоропалительно заключенного брака жизни супругов пересекались мало. Гундарева работала в театре Маяковского, Хейфец — в Малом.

К тому же он хотел домашнего уюта и детей, а трудолюбивая Наташа просто не могла дать ему этого. И уже спустя 6 лет пара решила развестись — после того как актриса во имя карьеры сделала аборт… О чем потом неоднократно жалела.

Второй брак Натальи Гундаревой тоже оказался неудачным. Избранником стал Виктор Корешков — тогда малоизвестный актер, которому отношения с известной на весь Союз артисткой могли принести много выгоды.

Друзья часто предупреждали Наталью о том, что он ей не пара и вовсе не тот, за кого себя выдает. Так и было — она быстро узнала обо всех изменах супруга, но вида не подавала. Пока не потеряла в море кольцо — это стало как будто предвестником конца.

Корешков объявил о своей любви к близкой подруге актрисы — и этот союз распался, как и предыдущий.

После у Гундаревой были отношения с актером Сергеем Насибовым, продлившиеся несколько лет. Ради нее Насибов, будучи еще и на 10 лет младше, даже развелся с женой, но так и не смог стать главным мужчиной в ее жизни. Как и следующий возлюбленный — футболист Александр Минаев.

Любовь до самой смерти: главный мужчина Натальи Гундаревой

Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Самым лучшим мужчиной в жизни Натальи Гундаревой стал актер Михаил Филиппов. На момент вспыхнувшего ярким костром чувства любви он уже был женат, как и два из трех бывших избранников артистки.

«Любовь не пришла, не подкралась, а поразила нас обоих», — вспоминал Филиппов позже.

Поженились актеры в 1986-м.

«Я за него вышла замуж не потому, что он талантливый, а потому, что это он…» — с нежностью потом говорила о своем супруге Гундарева.

Вместе они были долгих 19 лет — до самой смерти актрисы. За это время успели пережить аварию, в которую попала Наталья, ее долгое восстановление, пластические операции и ишемический инсульт 2001 года, окончательно подкосивший ее здоровье…

«Болезнь такая, что все происходит ужасно медленно. А я всегда с лету хватала, и для меня эта медленность невыносима. Близкие говорят: смотри, ты же не могла пошевелить пальцем ни на руке, ни на ноге — а сейчас сидишь, встаешь, ходишь, пишешь, читаешь. А мне смешно и странно, когда окружающие радуются: Наташа уже ходит! Я им говорю: радоваться будем, когда вы сможете меня оставить в квартире одну, и я сама подойду и возьму нужные вещи, сама оденусь, сама выйду на улицу, зайду в магазин и сама куплю то, что мне нужно, и никто не будет меня страховать. Когда я наконец останусь одна», — признавалась она в одном из своих интервью 2002 года.

Гундарева надеялась вернуться на сцену. Но не вышло. Зимой 2002-го после падения она перестала ходить, а в 2005-м ушла из жизни после еще одного инсульта. Актрисе было всего 56 лет, но до больницы ее просто не успели довезти.

Похоронили Наталью Гундареву на Троекуровском кладбище в Москве. А Михаил Филиппов уже после ее смерти выпустил биографию «Наташа», в которой выразил уважение, нежность и любовь к так рано ушедшей супруге…