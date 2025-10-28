Закончил свою жизнь в стенах психбольницы: трагическая судьба актера Николая Гриценко

Фото: Кадр из фильма «Хождение по мукам», реж. Григорий Рошаль, 1957-1959.

Мало кто знает, что, играя в «17 мгновений весны», актер уже был серьезно болен.

Алексей Каренин в «Анне Карениной», немецкий офицер в «17 мгновениях весны», Татаринов в «Двух капитанах» — столько перевоплощений способен произвести лишь талантливый артист. Именно таким и был советский актер Николай Гриценко.

Фильмография его насчитывает около 60 работ, он также удостоен Сталинской премии и считался в свое время одним из лучших актеров Театра Вахтангова. Почему в итоге жизнь талантливого артиста закончилась в стенах психиатрической больницы — читайте в материале 5-tv.ru.

Детство Николая Гриценко

Валентин Мастюков/TASS

Николай Гриценко родился в 1912-м в Донецкой области. У него была сестра Лилия, которая стала оперной певицей и актрисой.

Николай предвидел свое будущее в работе на заводе, поэтому отправился туда после окончания транспортного техникума.

Коллеги по цеху отмечали, что он был юмористом и веселил всех шутками. Поэтому, когда Гриценко поступил на музыкально-драматический рабфак, а потом стал студентом театрального техникума в Киеве, — никто не удивился.

В 1937-м отца Николая — директора завода — репрессировали и расстреляли. Чтобы спасти своих детей от всех тягостей будущей жизни, мать вместе с ними переехала в Москву. Артист тогда уже был обручен со своей первой женой Зинаидой, она тоже уехала.

На новом месте Гриценко погрузился в учебу: сначала в студии при Театре Красной армии, затем — в училище при Театре Вахтангова В 1940-м артиста уже взяли в ряды коллектива театра, где он служил всю свою жизнь. Младшая сестра Лилия же поступила в оперно-драматическую студию.

За что любили Николая Гриценко

Кадр из фильма «Журавушка», реж. Николая Москаленко, 1968./legion-media

Николай Гриценко завоевывал расположение режиссеров-постановщиков и зрителей не своей брутальной внешностью, а харизмой. Именно она помогала ему перевоплощаться в баснословное количество образов. Он не стал заложником одной роли, одного типажа героя или одного сценария.

Гриценко сам был заинтересован в демонстрации персонажа на разный лад. Звезда «игрался» с вариативностью своего героя, предлагая создателям много схем для исполнения.

Приходил, кстати, Николай за 15 минут до спектакля и отыгрывал блестяще. Однажды режиссер Рубен Симонов настоятельно порекомендовал ему явиться заранее, а по итогу постановка стала провальной.

«Гриценко — лучший лицедей Вахтанговского театра. Лицедей делает лица. Некоторые актеры обижаются: «Какой я тебе лицедей? Я заслуженный артист!» А я говорю: «Дурак ты. Чем актер разнообразнее, тем он талантливее. Гриценко — это была фантастика“», — говорил актер Василий Лановой.

Люди были в недоумении, как в одном человеке может поместиться столько личностей: и Мышкин, и шахтер Гаврила, и Молоков, и Дон Гуан.

Первая большая роль в кино была в экранизации «Хождение по мукам». Соответственно, на Вахтанговской сцене он уже был главной и полноправной звездой.

В 1952 году Николай был удостоен Сталинской премии, а через 12 лет и звания народного артиста СССР.

Личная жизнь Николая Гриценко

Личная жизнь актера не была столь легкой, как и карьера. Сложность судьбы: успех в работе не равен успеху в любви. И наоборот.

Как упоминалось ранее, первая любовь Зинаида была в жизни актера еще до переезда в Москву, их совместная жизнь продолжалась в столице почти 25 лет. Но у всего есть конец, как и у их отношений. По воспоминаниям биографа Елены Семеновой, возлюбленная Гриценко ушла сама, что сильно его подкосило.

Так удар сломил актера, и «всю оставшуюся жизнь Николай Олимпович искал замену Зинаиде, но, к сожалению, так и не смог найти».

Второй женщиной артиста была сотрудница Москонцерта Инна Малиновская, с которой у них родилась дочь Екатерина. Правда, и тут любовь до гроба не сложилась. После разрыва актер благородно оставил бывшей женщине квартиру.

Позже у него был роман с молоденькой Ириной Буниной, которая была младше него на 27 лет. Она была очень эмоциональна в этом союзе, а сами их отношения не предвещали долгосрочности. После расставания Бунина покинула Москву, чтобы ничего не напоминало ей о былом.

Роман связывал Николая и с фотографом Галиной Кмит, родившей, как утверждают СМИ, от него сына Дениса. Она, кстати, в это время состояла в браке с другим. Гриценко признать, что ребенок его, по какой-то причине не захотел. Поэтому у мальчика был прописан в свидетельстве о рождении муж Галины — Леонид Кмит.

«Я с ним не общался никогда, к сожалению. Если меня к нему не подпускали, значит, существовала какая-то обида, но кто из них виноват — не знаю», — рассказывал позже сам Денис.

Последние годы жизни Николая Гриценко

Кадр из фильма «Журавушка», реж. Николая Москаленко, 1968./legion-media

После 50 лет в жизни Николая Гриценко начали проявляться тревожные симптомы. Сначала стали забываться реплики, затем целые монологи, а со временем стираться из памяти имена коллег и черты близких лиц. Врачи диагностировали у артиста рассеянный склероз — болезнь, неумолимо разрушавшую его память и нервную систему.

Несмотря на прогрессирующий недуг, Гриценко продолжал служить искусству. Ярчайшим примером его профессионального мужества стала работа в легендарном сериале «17 мгновений весны».

Артист, уже не способный запомнить текст, играл свою роль, читая его с плакатов, которые помощники развешивали прямо в купе поезда, где проходили съемки.

Ирония судьбы заключалась в том, что зрители, не ведая о состоянии артиста, восторгались его работой. Даже отрицательные персонажи не вызывали ненависти, а лишь восхищение мастерством.

Параллельно с болезнью усугублялось и душевное состояние актера. Череда тяжелых потерь — смерть матери, уход из жизни старых друзей, болезненный разлад с сестрой Лилией, с которой он прекратил общение, — окончательно подорвали его силы. Коллеги вспоминали, что Гриценко все чаще выглядел потерянным и отрешенным.

В 1978 году последняя спутница актера инициировала его госпитализацию в психиатрическую клинику. Формальными поводами стали прогрессирующие провалы в памяти, проблемы с алкоголем и частые обострения болезни.

В больнице Гриценко почти никого не узнавал. Неизвестно, навещали ли его родственники. Единственным утешением стали редкие прогулки вдоль больничного забора, во время которых его иногда навещала знакомая театровед — она специально приводила с собой собаку, чтобы хоть как-то порадовать артиста.

Жизнь Николая Гриценко оборвалась 8 декабря 1979 года. Обстоятельства его смерти остаются загадкой. По одной версии, причиной стал инфаркт. По другой, более трагичной, его избили другие пациенты, когда он по ошибке взял чужую еду из общего холодильника, а ослабленный организм не выдержал побоев.

Гриценко похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Спустя десять лет покой рядом с ним обрела и сестра Лилия, с которой он так и не успел примириться при жизни.