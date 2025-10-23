Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год
К чему стоит приготовиться земному знаку зодиака?
Со стороны покажется, что в жизни шестого знака зодиакального круга ничего не изменилось: то же стремление со всем справляться без помощи, та же самокритичность. Но такой расклад — лишь внешняя оболочка длительного процесса внутренней перестройки Дев.
Да, для земного знака действительно наступит непростой год, но действительно ли отказ от тянущих на дно убеждений пойдет ему на пользу? И что станет целью этого испытания длиной в 12 месяцев, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.
Шахова Стрижак
Астролог
Что Девам ожидать от 2026 года
Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Я превращаю тьму в ресурс силы».
«Этот год станет временем глубоких внутренних переживаний, перемен», — пояснила астролог.
К сожалению, 2026-й не будет простым, но сильному знаку зодиака это только придаст сил. Самый главный навык, который год подарит Девам, — умение извлекать пользу даже из сложных, критических и запутанных ситуаций.
Какие астрологические события повлияют на Дев в 2026 году
В 2026 году Вселенная готовит шестому знаку зодиакального круга долгий путь, преодоление которого позволит ему обрести внутреннюю опору.
До конца июня Юпитер продолжит поддерживать 11-й дом Девы.
«Он отвечает за сектор союзников, друзей. Хороший период для расширения круга знакомств, а еще участия в научно-исследовательских проектах, просветительской деятельности», — подчеркнула Шахова.
Во второй половине года акценты сместятся, Юпитер уйдет в 12-й дом. Представители стихии земли захотят тишины, уединения, окунутся в духовные поиски. Актуальность приобретут вопросы религии.
«Это время очищения, подготовки к новому жизненному циклу», — рассказала эксперт.
С февраля планета переместится в восьмое поле, и на следующие два года возрастет актуальность вопросов кредитных обязательств.
«Девам нужно быть особенно аккуратными с инвестициями. Лучше вообще избегать кредитной нагрузки, сохранять бдительность в сфере бизнеса», — убеждена астролог.
На первое место выйдет аспект честности и ответственности.
Какие затмения отразятся на Девах в 2026 году
В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, земному знаку стоит оставаться честным с собой.
Звезды сулят появление новых обязанностей. Сначала они покажутся обузой, из-за которой придется пересматривать рутину.
«Здесь не стоит спешить все переделывать сразу, сосредоточиться надо только на самом важном», — подчеркнула астролог.
С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, протеже Меркурия может накрыть ощущение внутреннего напряжения.
«Его используйте для переоценки жизненных ориентиров, а не только самокритики, поскольку представители земной стихии и без того критичны», — добавила эксперт.
К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, внимание сместится на внутренний мир и внутренние ресурсы. Девы погрузятся в негласные процессы, почувствуют зарождение новых духовных инсайдов — например, желание пробовать практики, которые раньше казались недоступными.
«Здесь важно вести дневник, фиксировать все чувства, даже ощущения в теле», — считает Шахова.
Дневник легко превратить в личного психолога.
К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, произойдут значимые в партнерстве события. Вполне реально, что они ознаменуют новый этап отношений или положат конец старому союзу.
Астрологические советы для Дев на 2026 год
Во-первых, представителям земной стихии стоит помнить, что каждая проблема, всякая дискомфортная ситуация рано или поздно заканчивается или решается.
«Финансы потребуют от Дев честного взгляда. Пора пересмотреть свои обязательства и избавиться от того, что тянет назад, словно якорь», — акцентировала внимание астролог.
Во-вторых, Вселенная научит рожденных под покровительством Меркурия не стесняться обращаться за помощью. Любые попытки решить все в одиночку будут проигрышными.
«Нужно разговаривать с партнером, консультироваться у профессионалов, не замыкаться в себе и не доверять только своей интуиции», — убеждена астролог.
И последний совет: в 2026-м сомнения начнут подкрадываться, как тени, и мешать видеть реальную картину.
«Отмечайте страхи, анализируйте их и аккуратно меняйте, трансформируйте, чтобы они снова не взяли верх», — добавила эксперт.
Рекомендации женщинам-Девам на 2026 год
Вселенная может испугать рожденных под покровительством Меркурия дам грядущими сложностями, ведь Девы не привыкли просить помощи.
Наступает время, когда распределение обязанностей — залог спокойствия и психологического здоровья. Ошибки исправляются легко, а здоровье так просто не восстановить.
Важные аспекты:
- Умение расслабляться и восстанавливать силы станет ключом к успеху;
- Фокус на промахах затянет в пучину депрессии;
- Поддержание теплых отношений с близкими и друзьями создаст ощущение надежного тыла, особую внимательность к членам семьи лучше проявить в июле;
- Прогресс в течение года будет заключаться не в рывках, а в последовательном движении вперед.
Рекомендации мужчинам-Девам на 2026 год
Кавалеры, рожденные под покровительством Меркурия, в 2026 году просто обязаны добиться профессионального роста и построить прочный фундамент для будущих достижений.
Звезды дарят им все возможности для самореализации, но, чтобы не упустить их, стоит научиться работать в команде.
Важные аспекты:
- Летом появятся силы и многообещающие шансы для роста, важно рационально распоряжаться своими силами и временем;
- Общение с родственниками необходимо как никогда, наиболее благоприятное время для стабилизации отношений с ними — осень и зима;
- Стоит обходить стороной острые дискуссии, не делать поспешных выводов.
Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Девам
По Восточному гороскопу 2026 станет годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей земной стихии особыми чертами.
Девы, рожденные в год Лошади, обладают аналитическим складом ума и страстным сердцем. Их земная практичность выплескивается в полезную деятельность, ведь Восточный гороскоп одарил этих людей энергичностью.
В 2026 году, чтобы не оступиться, им придется поумерить свою активную позицию, не заглушив при этом желания видеть плоды собственных трудов. Решительность необходима, однако перепроверять и тщательно обдумывать не менее полезно.