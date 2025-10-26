Каблуки или жизнь: что такое Халюс вальгус и почему его так боится Ольга Бузова

Фото, видео: 5-tv.ru

Неправильно подобранная или неудобная обувь может испортить и походку, и спровоцировать развитие уже более серьезных заболеваний.

Кто из звезд до сих пор жалеет, что носил неправильную обувь? Можно ли вернуть своей походке былую легкость? И как это сделать? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Халюс вальгус — кто из звезд страдает от этой болезни

За свою карьеру супермодель Наоми Кэмпбелл едва не поплатилась здоровьем своих шикарных ног. На пике популярности из-за артрита и вальгуса врачи запретили ей носить каблуки выше трех сантиметров. Кстати, лечили манекенщицу лучшие российские врачи.

А вот Ольга Бузова делала операции за границей, где ей вырезали фрагмент кости из стопы, но это не помогло. Боли вернулись, и Бузова просит совета у поклонников, где ей сделать еще одну операцию.

Халюс вальгус — это характерная деформация стопы с образованием выступа у основания большого пальца. Нарушение правильной геометрии костей стопы и суставов приводит к различным артрозам, бурситу первого плюснефалангового сустава и сильным болевым ощущениям. И в данном случае операция — не панацея.

«Лечение такой выраженной деформации дает облегчение, но стопроцентное избавление от боли не наступает, потому как вернуть нормальный суставной хрящ оперативно пока еще не научились», — предупреждает ортопед Лидия Савкина.

Как предотвратить Халюс вальгус

Но форма и положение стоп во многом зависят от обуви. Если ноги уже деформированы, понадобится ортопедическая.

«Для изготовления ортопедической обуви используются только натуральные материалы. Можно использовать искусственный материал, но чисто только для декоративных элементов», — рассказывает мастер участка по изготовлению сложной ортопедической обуви Наталия Якушина.

Каждая пара, изготовленная по индивидуальным меркам, уникальна. Неправильно подобранная или неудобная обувь может испортить и походку, и спровоцировать развитие уже более серьезных заболеваний.

«Страна советов» собрала несколько простых рекомендаций по выбору обуви:

Не носить каждый день обувь на плоской подошве и на высоких каблуках. Слишком высокие каблуки — это, конечно, красиво, и иногда их носить можно, но не каждый день;

Узкий носок увеличивает нагрузку на передний отдел стопы, что может привести к вальгусной деформации. Обувь с абсолютно плоской подошвой не обеспечивает достаточной поддержки стопы;

Носить обувь со супинатором. У правильной обуви всегда есть супинатор. Он поддерживает продольный свод стопы, помогая предотвратить развитие плоскостопия и сохранить правильную биомеханику при ходьбе;

В обуви всегда должна быть стелька.

«Стелька всегда должна присутствовать в любой обуви, какую бы мы ни надевали. Спортивную, обычную, резиновую, любую», — поясняет ортопед.

Ношение неподходящей обуви может вызывать болевой синдром и привести к развитию патологий. Поэтому к ее выбору нужно подходить очень ответственно.

Уменьшить болевые ощущения поможет правильная полнота обуви и качественные стельки. Ну а в аптечке всегда должно быть обезболивающее.