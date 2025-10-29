Дмитриевская родительская суббота 1 ноября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться за души ушедших близких.

Дмитриевская родительская суббота — это особое время в православном календаре, когда вспоминают умерших, возносят молитвы об их упокоении. В этот день принято чтить память почивших, в особенности воинов, погибших, защищая православную веру, через молитву, добрые дела и традиции, восходящие к глубокой древности.

В 2025 году Дмитриевская (или Димитриевская) родительская суббота выпадает на 1 ноября по новому стилю (или 19 октября по юлианскому календарю).

Поскольку дата приурочена ко дню памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября (26 октября по старому стилю), день поминовения всегда приходится на предыдущую субботу.

Таким образом, это нефиксированный праздник, ежегодно меняющийся в зависимости от календаря.

Что такое родительская суббота

Родительская суббота — это день, когда православные верующие молятся об упокоении душ усопших. Несмотря на название, не все такие дни выпадают на субботу.

К примеру, Радоница приходится на вторник. Однако суббота — традиционный день поминовения, поскольку символизирует покой и духовный отдых.

Дни родительских суббот имеют особое духовное значение. Это время для размышлений и молитв. В церковной традиции считается, что в этот день души усопших особенно близки к земле и нуждаются в молитвенной поддержке родных. Верующие собираются в храмах на специальные службы, где молятся о прощении грехов усопших.

История Дмитриевской родительской субботы

Точная дата появления Дмтриевской родительской субботы в русской традиции неизвестна. Но уже в XV веке она упоминается в церковных источниках, таких как новгородский сборник, что говорит о ее давнем существовании.

Сегодня Дмитриевскую субботу часто связывают с Куликовской битвой. По преданию, после победы в 1380 году князь Дмитрий Донской прибыл в Троице-Сергиеву лавру, чтобы помолиться за души погибших воинов. Тогда и состоялось заупокойное богослужение, которое стало ежегодным и постепенно превратилось в общецерковную традицию.

Также стоит помнить, что дата приурочена ко дню памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября.

Великомученик Димитрий Солунский

Дмитрий жил в III–IV веках. Согласно житию, родители, тайные христиане, крестили его и воспитывали в вере. Когда Димитрий достиг совершеннолетия, его отец, римский проконсул, скончался. Император Максимиан Галерий, занявший престол в 305 году, назначил Димитрия своим наместником и воеводой Фессалоникийской области.

Димитрию предстояло защищать свою землю от внешних врагов, но император также требовал от него преследовать христиан. Вместо этого Димитрий начал искоренять языческие обряды и обращать язычников в христианство.

Императору быстро сообщили, что проконсул Димитрий — христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, Максимиан остановился в Солуни. Димитрий готовился к смерти: раздал имущество бедным, молился и постился. Император посадил его в темницу и устроил гладиаторские бои в цирке, чтобы развлечь себя и горожан. Христиан искали и приводили на арену. Задорный гладиатор Лий легко побеждал всех, вызывая восторг толпы.

Христианин Нестор навестил Димитрия в темнице. Тот благословил его на поединок с Лием. С Божьей помощью Нестор победил гордого гладиатора. За победу Нестора должны были наградить, но вместо этого его казнили за то, что он был христианином.

Императорский приказ привел к трагической гибели Димитрия в 306 году, когда стража пронзила его копьями. Тело великомученика бросили на растерзание диким зверям, но жители Солуни тайно похоронили его. Слуга Димитрия, Лупп, взял его кровавую ризу и перстень и начал исцелять больных. За это его тоже казнили.

При Константине Великом (324–337 гг.) над могилой Димитрия воздвигли храм. Через сто лет его нетленные мощи были обретены. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса и исцеления.

Сегодня христиане верят, что молитвы святым не только защищают от врагов, но и помогают исцелять больных.

Традиции Дмитриевской родительской субботы: что можно делать в этот день

Неделя перед Дмитриевской родительской субботой называется «Дедова неделя». Это название связано с языческими традициями поминовения предков, где «деды» символизируют души умерших.

В Дмитриевскую субботу принято поминать усопших православных христиан. Вечером в пятницу в храмах проходит великая панихида (парастас), а утром в субботу — божественная литургия с заупокойной частью и общей панихидой.

После службы многие идут на кладбище, чтобы навестить могилы родных, убрать мусор, поправить оградки, посадить цветы и зажечь свечи.

Иногда приносят угощения и устраивают поминальную трапезу. Накануне поминовения верующие часто приносят в храм продукты для нуждающихся. Считается, что человек, получивший подношение, помолится обо всех усопших перед трапезой.

Чего стоит избегать в Дмитриевскую родительскую субботу

Дмитриевская родительская суббота — день памяти, тишины и молитвы. Церковная и народная традиция сохранили ряд и предостережений, которых принято придерживаться.

Печаль и слезы. Хотя день и посвящен памяти умерших, нельзя предаваться отчаянной скорби. Считается, что сильные страдания живых могут отозваться болью у усопших. Вспоминать их нужно с теплотой, благодарностью и молитвой, а не с безысходностью и отчаянием;

Веселье и праздники. Это не время для шумных мероприятий, вечеринок и прочих развлечений. День должен пройти в спокойствии, тишине и размышлениях о вечном. Веселье воспринимается как неуважение к памяти ушедших;

Употребление алкоголя. Не рекомендуется распитие крепких напитков. Разрешается только церковное вино — в небольшом количестве, при поминальной трапезе, и с благоговением;

Отказ в помощи. В этот день крайне важно быть милосердными. Не стоит отказываться от милостыни или помощи нуждающимся, поскольку именно в такие дни жертва «в зачет» за усопших.

Народные приметы 1 ноября

Дмитриевская родительская суббота каждый год выпадает на разное время, так как зависит от церковного календаря. Поэтому устойчивых примет, связанных именно с этим днем, в народной традиции нет. Однако, если этот день совпадает с другими важными датами, на Руси люди пристально наблюдали за природой и погодой.

В 2025 году Дмитриевская суббота приходится на 1 ноября, и совпадает с народным праздником —Иванов день (Проводы осени).