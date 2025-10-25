Умерла в свой день рождения: одинокий финал великой актрисы Татьяны Самойловой

Фото: © РИА Новости

Она была первой красавицей, покорила зрителей ролями в «Летят журавли» и «Анна Каренина». Но почему тогда последние годы жизни артистки были наполнены одиночеством?

Татьяна Самойлова — легенда советского кино, покорившая мир ролью Вероники в фильме «Летят журавли». Заочно ее прозвали «символом эпохи».

Правда, сказать, что ее жизнь сложилась наилучшим образом благодаря этому, — трудно. Какие драмы пришлось пережить артистке из-за головокружительного взлета в карьере — читайте в материале на 5-tv.ru.

Взросление и первая работа Татьяны Самойловой

Кадр из фильма «Анна Каренина», реж. Александр Зархи, 1967 г.

В 1934 году в семье известного актера Евгения Самойлова случилась радость — родилась дочка Таня от инженера Зинаиды Левиной. Вскоре из Ленинграда семья переехала в столицу, где девочка росла в культурной среде.

С самых ранних лет ее увлекала сцена и балет. Она могла бы с уверенностью стать балериной, ей предлагала такую сферу деятельности сама Майя Плисецкая. Однако Татьяне было ближе драматическое искусство.

Поступив в «Щуку», Самойлова познакомилась с Василием Лановым, который стал ее первой любовью. Они быстро решили связать себя узами брака, но получилось сохранить его не очень долго.

Стать мировой звездой Татьяне удалось еще в студенчестве. Актриса сыграла Веронику в фильме «Летят журавли», получившем пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Там же Пабло Пикассо восхитился красотой артистки так, что нарисовал ее портрет, однако ей так и не отдал.

Зарубежная пресса часто сравнивала ее с Мэрилин Монро, называя Самойлову ее «советской версией». Их восхищала «эльфийская» внешность знаменитости.

Хоть Никита Хрущев с партийными лидерами встретили картину с ее участием не очень восторженно, зато отечественная публика ликовала. В прокате фильм стал хитом в СССР, заработав оглушительный успех.

Любовные горести Татьяны Самойловой

Кадр из фильма «Анна Каренина», реж. Александр Зархи, 1967 г.

Но в ожидании блестящих ролей Татьяна все-таки переживала не самые лучшие события в жизни. С Лановым их ожидало счастье родительства, которое не захотела сама актриса, хотя будущий отец был в предвкушении скорого изменения своего статуса. Тем более ожидалась аж двойня.

Самойлова в свои 23 года была других взглядов. Она считала, что дети помешают их карьере, к тому же у них не было собственного жилья, а на волне славы творческие планы росли с каждым днем.

Аборты тогда были запрещены, но Татьяна нашла лазейку для операции. Только, по скорбной участи судьбы, артистка жалела потом всю жизнь о своем решении. По ее словам, стань она тогда матерью, не познала бы одиночества.

Сразу после она тяжело заболела туберкулезом и вновь пережила операцию. На фоне депрессивного состояния их отношения с супругом начали рушиться. В конечном счете они развелись.

Но любовь снова «постучалась» в ее дверь в конце 1950-х. Актриса вышла замуж за писателя Валерия Осипова. По наблюдениям знакомых, их отношения были похожи больше на дружеские и продлились десять лет.

Затем был коротенький роман с его коллегой Соломоном Шульманом, а после него и третий брак с администратором театра Эдуардом Машковичем. С ним у них родился сын Дмитрий, после рождения которого новоиспеченный отец оставил супругу с ребенком на руках одну.

Вновь обрести популярность получилось после выхода фильма «Анны Карениной». Там она сыграла в компании с бывшим мужем Лановым. Лента заняла второе место в году по сборам в прокате, а Самойлова стала опять одной из ведущих звезд.

Но и тут судьба-злодейка не пошла в нужную сторону, а, наоборот, усугубила положение и так одинокой актрисы.

После такого триумфа ожидалось море писем с предложениями, а по факту артистке редко предлагали работу. На это все-таки повлияло и рождение ребенка, на уход за которым она тратила почти все свое время. Из-за этого ей и пришлось поставить на паузу творческую деятельность.

Десятилетия зрители не видели ее лицо в кадрах нового кино. Как с ужасом вспоминали коллеги, некоторые режиссеры прям пугались ее амплуа «глубокой драматической актрисы». Они хотели легких проектов с такими же лицами.

Получается, что «Анна Каренина» была той самой яркой ролью за всю ее карьеру. Позже такого хита больше не случилось. Она, конечно, появлялась в эпизодах некоторых работ, но слава угасала на глазах.

Начало депрессии Татьяны Самойловой

Кадр из фильма «Анна Каренина», реж. Александр Зархи, 1967 г.

Позже, уже ближе к концу 1980-х годов, на слух можно было даже не понять, кто такая Татьяна Самойлова. Единственный сын Дмитрий вырос и эмигрировал в США еще в 1990-х и обосновался там.

Самойловой ничего не оставалось, как вспоминать о своей прежней популярности. Она буквально «чахла» в своей московской квартире при небольших заработках. Семьи не было, как и любви, опоры и поддержки. Родители и многие друзья к тому времени уже ушли из жизни, кто-то разъехался, а с кем-то актриса не поддерживала отношения.

Одинокая жизнь, можно сказать, заставила ее замкнуться в самой себе. Артистка мучилась от последствий болезней в молодости: астма, туберкулез, больное сердце. Депрессивные мысли посещали ее в тихой забытой квартире, куда не приезжал даже родной сын.

При этом коллеги все равно не забывали знаменитую коллегу, приглашая на различные юбилеи и ретроспективы фильмов. Так, в 2002 году ей присудили премию «Золотой орел» за вклад в киноискусство.

Через два года солнце вышло в темных грезах ее мыслей благодаря возвращению сына. Дмитрий приехал поздравить мать с юбилеем — актрисе исполнилось 70 лет.

Ко всему прочему, преданный поклонник — архитектор — помог отремонтировать ее квартиру совершенно безвозмездно. А также заботился об артистке последние годы ее жизни. Но, к сожалению, слабый иммунитет давал о себе знать, и здоровье ухудшалось с каждым днем.

Смерть Татьяны Самойловой

© РИА Новости/Сергей Гунеев

В день своего 80-го дня рождения Самойловой стало совсем плохо. В реанимацию Боткинской больницы ее госпитализировали с диагнозом ишемической болезни сердца и гипертонией.

Правда, врачи так и не смогли помочь актрисе. Она умерла в день своего же юбилея — 4 мая 2014 года.

Проводить в последний путь Татьяну Самойлову пришли коллеги и почитатели в Дом кино. После ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, где позже открыли памятник работы скульптора Зураба Церетели в честь памяти об артистке.