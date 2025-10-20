Ампутация, адская боль и смерть на пике славы: тяжелая судьба актера Павла Луспекаева

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» не дожил до своего 43-летия всего несколько дней.

Заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев был любим миллионами зрителей, а близкие прощали ему все за его талант и легкий нрав. Но так ли счастлив был актер, сыгравший Павла Верещагина в «Белом солнце пустыни»?

Был партизаном и едва не лишился руки: Павел Луспекаев до актерской карьеры

Кадр из фильма «Капроновые сети», реж. Геннадия Полока и Левана Шенгелия, 1962 г./legion-media

Павел Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в Луганске.

Его отец Багдасар был родом из донских армян, а мать Серафима — донской казачкой. Семья Луспекаевых была простой, хоть и зажиточной. А Паша рос отъявленным хулиганом.

Когда началась Великая Отечественная война, он учился в ремесленном училище в Ворошиловграде (так раньше назывался Луганск). Будущий актер эвакуировался с училищем в город Фрунзе (ныне Бишкек), работал там на заводе слесарем.

А в 16 лет, когда уже вовсю бушевала война, ушел добровольцем на фронт, примкнув к партизанскому отряду.

На поле боя Луспекаеву раздробило локтевой сустав, и он еле спасся от ампутации, прямо во время операции выйдя из забытья и не позволяя хирургу дотронуться до руки без обещания спасти ее, не отрезая. А после еще и серьезно обморозил ноги, пока во время разведки несколько часов лежал в снегу.

После выписки из госпиталя будущего артиста комиссовали, и он вернулся в Луганск.

Луганск — Тбилиси — Ленинград: театральная карьера Павла Луспекаева

Кадр из фильма «Республика ШКИД», реж. Геннадий Полока, 1966 г.

Еще в госпитале Павла Луспекаева заметил режиссер Ворошиловградского областного русского драматического театра, и в 1944-м после демобилизации Павел решил стать актером. В 1996-м его отправили в Москву поступать в театральное училище имени Щепкина.

Несмотря на южный говор и сочинение из нескольких слов, его решился взять на свой курс режиссер Константин Зубов. И не прогадал: талант Павла особо выделялся среди других студентов, что часто отмечали преподаватели.

И в училище Луспекаев встретил не только свое призвание, но и любовь — старшекурсницу Инессу Кириллову. Пара быстро поженилась, и еще во время студенчества у них родилась дочь Лариса.

После учебы, в 1950 году, Павел Луспекаев вместе с семьей переехал в Тбилиси. Там и завертелась его театральная карьера. Семь лет актер провел на сцене Тбилисского русского драмтеатра, где подружился с режиссером Леонидом Варпаховским, благодаря протекции которого перебрался в Киев, в Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки.

Спустя еще два года Луспекаевы решают перебраться в Ленинград и там осесть в Большом драматическом театре имени Горького (ныне носит имя Георгия Товстоногова) — почти до самой своей смерти. При этом сам артист еще во время репетиций не считал себя достойным сцены, но так ярко сыграл Егора Черкуна в «Варварах» по пьесе Горького, что отказ от устройства в театр от него не принимали.

За все эти годы актер успел сыграть Хлестакова в «Ревизоре», Тригорина в «Чайке», Гайдая в «Гибели эскадры». Макара Нагульного в «Поднятой целине» и еще больше десятка ролей в различных спектаклях.

В каждом из них он блистал, хотя чем дальше — тем сильнее у него болели от обнаруженного в 26 лет атеросклероза.

Снимался с ампутированными пальцами: кинокарьера и смерть Павла Луспекаева

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», реж. Владимир Мотыль, 1969 г.

В кино Павел Луспекаев впервые снялся еще в начале 1950-х. Однако заметили его только в не особо успешной картине «Капроновые сети», вышедшей на экраны в 1962 году.

Уже тогда боли в ногах мучили его так сильно, что врачи настаивали на радикальных методах лечения — то есть ампутации как минимум пальцев ног, чтобы избежать гангрены. Но актер отказался — ведь он не мог отказаться от дела всей своей жизни.

Опорой Луспекаева была его жена Инна. Ради ухода за мужем она почти забросила собственную карьеру и закрывала глаза на неверность супруга и другие его выходки.

Он играл. Как мог — а мог он только со всей отдачей. К своей главной роли он шел целых 15 лет, успев за это время сыграть самых разных персонажей в почти 20 фильмах. Однако перед этим в его жизни наступил еще один переломный момент.

В 1966 году, когда шли съемки фильма «Республика ШКИД», у Луспекаева обострилась болезнь. Его снова положили в больницу. Врачи настаивали на ампутации ног до колен, что означало бы конец его актерской карьеры.

Когда стало ясно, что промедление грозит гибелью, Луспекаев решился на опасный компромисс: он согласился на ампутацию пальцев ног. После операции его мучила невыносимая фантомная боль, и по рекомендации врачей он начал принимать сильный болеутоляющий препарат, вызывающий зависимость.

Луспекаеву это не нравилось и он решил избавить себя от этих оков. Чтобы отвлечься, он попросил жену принести ему мешок семечек, но это не помогло. Неделю он провел в полубессознательном состоянии, отказываясь от еды. Большую помощь ему оказала министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Узнав о страданиях актера, она распорядилась добыть для него лекарства за границей и протезы из Франции.

И вот — июль 1968-го. Луспекаева на роль Верещагина пригласил лично режиссер «Белого солнца пустыни» Владимир Мотыль. К тому моменту актер уже мог ходить только с тростью.

Режиссер предложил артисту сняться на костылях и даже готов был подстроить под это сценарий. Но тот решительно отказался и поставил условие: никаких каскадеров. Вместо этого он дал Мотылю чертеж сапог с упорами на месте пальцев, в которых мог бы ходить без трости. Вот только они стирали культи в кровь, вынуждая актера переживать страшные боли.

По итогу эпизодическая роль расширилась настолько, что стала практически главной. А имя Верещагина сменилось с Александра на Павла — из-за сильной связи актера и его героя…

Однако сформировавшийся в юности вздорный характер навсегда остался с Павлом: так, в одной из сцен он играет с реальной раной на лице, полученной в драке в пивной.

После выхода «Белого солнца пустыни» на киноэкраны Луспекаев проснулся знаменитым. Его узнавали на улице, о нем писали журналы и газеты, называя актером «редкой и сильной индивидуальности». Верещагин стал символом таможенной службы…

А предложения о съемках в кино посыпались на некогда исключительно театрального артиста как из рога изобилия… Однако принять их он так и не смог.

Умер Павел Луспекаев 17 апреля 1970 от разрыва аневризмы аорты в гостинице «Минск» в Москве, не дожив всего трех дней до своего 43-летия. Похоронен он был на Северном кладбище Ленинграда.

Последний фильм, в котором снялся Луспекаев, стала картина «Такая длинная, длинная дорога…». Премьера состоялась в 1972-м, когда актер был уже два года как мертв.