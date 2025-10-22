Немоляева вышла из тени: чем занималась звезда «Интердевочки» все это время

Фото, видео: Кадр из х/ф «Интердевочка». реж.: Пётр Тодоровский, 1989 г.

Анастасия Немоляева надолго пропала с экранов, но затем решила вернуться в профессию. Что подтолкнуло ее к такому решению, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью актрисы Анастасии Немоляевой. Почему звезда фильма «Курьер» ушла из кино на пике славы? Чем она занималась много лет? Какие традиции принес в семью знаменитости муж-японец? И из-за чего спустя годы артистка решила вернуться на экраны? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, меня узнавали, меня преследовали. Но меня спасал „Мосфильм“, потому что я жила прямо напротив. Я в одну проходную заходила, у меня был пропуск на „Мосфильм“, а через другую выбегала и бежала домой», — делится актриса.

В конце 1980-х Анастасия Немоляева была одной из главных звезд советского кино. После выхода на экраны фильма «Курьер» в обаятельную блондинку влюбились практически все мужчины страны.

«Очень много из тюрем мне писали. Я даже боялась. Какой-то восточный человек написал мне: „Жду ответа, как волк добычи“… И ты все время ощущаешь себя в каком-то центре внимания. Это неприятно очень. И невозможно расслабиться. То есть ты все время как-то себя контролируешь», — рассказывает артистка.

Роль в драме «Интердевочка» закрепила успех Немоляевой. Поклонников стало еще больше. Дошло до того, что она начала бояться выходить из дома.

«Мы жили на втором этаже с папой, и поэтому мне стучали в окна, бросали камушки, пели под окнами, играли на гитарах. Я ползала, чтобы меня не было видно. Папа кричал в окно: „Ее нет, она на съемках в другом городе“», — вспоминает знаменитость.

Казалось, после такого стремительного взлета карьера Анастасии Немоляевой будет развиваться бешеными темпами. Но актриса неожиданно для всех вдруг пропала с экранов. Лишь годы спустя она объяснила свое исчезновение.

«1992-й год — это, помните, путч. Это перемены такие серьезные в стране. И практически кино остановилось. Когда я приходила на „Мосфильм“, мне просто хотелось плакать, потому что павильоны стояли все темные, даже света не было вообще в коридорах», — отмечает Немоляева.

Тот период актриса называет одним из самых сложных в жизни. Без работы, с двумя маленькими дочками на руках. Главной поддержкой стал муж.

Пара познакомилась на съемках русско-японского фильма. Вениамин Скальник — наполовину японец, он работал переводчиком. При первой встрече Немоляева подумала, что мужчина не говорит по-русски.

«Я думаю: сейчас, наверное, какие-то трудности перевода начнутся. И вдруг он нагибается ко мне, говорит: „Извините, пожалуйста, можно с вами познакомиться?“» — рассказывает артистка.

«Я уже, естественно, видел „Курьера“, „Интердевочку“, „Арбатские мотивы“. И мне она очень нравилась, конечно», — признается режиссер Вениамин Скальник.

Молодые люди сразу нашли общий язык. После съемок они гуляли по городу и разговаривали. А вскоре поняли, что не хотят расставаться.

«Мне мама всегда говорила, что сразу будет все понятно. Мне сразу стало понятно. Просто почувствовал, просто я понял, что хочу на ней жениться», — подчеркивает режиссер.

Супруги живут вместе уже 34 года. По словам Немоляевой, почти не ругаются. Даже проблем с разницей менталитетов им удалось избежать. Скальник хоть и вырос в России, но о своих корнях не забывает.

«Он любит утром выйти, просто надеть свои гэта, цокающие такие, на деревянных подошвах, надеть пояс, кимоно и пойти так работать», — уточняет актриса.

Немоляева уверена: секрет их счастливого брака в том, что оба принимают советы друг друга. В свое время артистка уговорила мужа отучиться на режиссера, и они стали на пару работать в театре. А когда актриса была вынуждена уйти из профессии, супруг вспомнил о ее давнем хобби и порекомендовал вновь к нему вернуться.

«Я с детства делала всякие деревянные, расписывала доски, какие-то подарки делала, и у меня их покупали», — рассказывает Немоляева.

Актриса снова начала расписывать доски. Однако заработков катастрофически не хватало. Выход из ситуации предложил друг звезды кино, художник Иван Глазунов.

«Настя, у тебя такие замечательные доски, ты так все умеешь руками делать. А ты пробовала что-то сделать такое, большой предмет какой-нибудь? Шкаф распиши». Я приобрела такой большой буфет и расписала его в русском городецком стиле. Мне дико понравилось», — делится знаменитость.

Немоляева до сих пор помнит первый крупный заказ. Тогда не поверила своей удаче.

«Мы так бедно жили, и вдруг раздается звонок. Мне звонит один крупный бизнесмен. Он хочет расписать двери, мебель, еще что-то. Я, значит, бросаю трубку и кричу: „Памперсы!“ Для меня это было такое счастье, что у меня будут памперсы», — признается она.

Постепенно дела стали налаживаться. Немоляевой нравилась новая жизнь. У нее родилась третья дочь. Муж помогал в семейном бизнесе. Казалось, все прекрасно. Но актриса скучала по кино и театру и несколько лет назад решила вернуться в профессию.

«Мне кажется, она хорошо выглядит. Она в очень хорошей форме актерской. И мне кажется, ее можно увидеть и как серьезную драматическую актрису, и как характерную актрису», — заявляет Вениамин Скальник.

Вернулся в театр и муж Анастасии Немоляевой. Они снова работают вместе. Актриса этому рада. Однако признается: большую часть времени по-прежнему посвящает дизайну. Именно за работой над новым предметом интерьера артистка по-настоящему отдыхает душой и очень радуется, когда ей на помощь приходит супруг.