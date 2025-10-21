Понты остались в прошлом: какую работу получит Блиновская в колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Елена Блиновская скоро отправится в колонию. В каких условиях проведет звезда интернета следующие полтора года, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд смягчил приговор Елене Блиновской. Когда «королева марафонов» сможет выйти на свободу? Где она будет отбывать наказание до этого момента? Какую работу доверят выполнять звезде интернета? Что за болезнь диагностировали у ее дочери? Как обстоят дела у других опальных блогеров? Почему долг перед налоговой Валерии Чекалиной увеличился в шесть раз? И ради чего ей разрешили нарушить условия домашнего ареста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В целом все равно маленькое послабление наш доверитель получил… Право на УДО у нее есть. Как только мы получим соответствующее определение суда, то мы сможем обсудить вопрос о подаче заявления», — отмечает адвокат Наталия Сальникова.

Елена Блиновская и ее адвокат празднуют пусть и маленькую, но победу. На днях суд смягчил «королеве марафонов» приговор. Срок лишения свободы ей сократили с пяти лет до четырех с половиной. А сумму штрафа снизили с одного миллиона рублей до 950 тысяч.

«То, что Блиновская осознала свою вину и признала ее публично, наверное, за это да, стоило ей смягчить срок», — говорит светский журналист Светлана Ключкина.

Блогера задержали весной 2023-го на границе с Белоруссией. По предположению полиции, она пыталась выехать из страны. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Сначала ее посадили под домашний арест, потом поместили в следственный изолятор.

«Я ее, кстати, очень долгое время поддерживала и защищала как мама, мне ее жалко было и так далее. Но один момент для меня перевернул все: когда она пыталась сбежать», — делится телеведущая Анна Калашникова.

Юристы говорят: основную часть установленного срока звезда интернета уже отсидела. По закону ей засчитывают общее время, проведенное под стражей. Таким образом, в заключении Блиновской останется пробыть еще полтора года.

«Это прерогатива суда, это прерогатива администрации исправительного учреждения, где будет отбывать наказание Елена Олеговна. Сокращение срока отбывания наказания зависит в том числе и от поведения осужденного, от его участия в общественной жизни исправительного учреждения», — объясняет адвокат Мария Косицкая.

Скоро Елену Блиновскую должны отправить из столичного СИЗО в колонию. Куда именно поедет блогер, неизвестно. Но условия явно будут далеки от тех, к которым она привыкла.

«Это, естественно, современное здание с двухэтажными койками, где на человека положено три квадратных метра. В исправительной колонии — отряды. Отряды формируются из определенного количества человек, и их состав на усмотрение администрации исправительного учреждения», — уточняет Косицкая.

В колониях практически все осужденные выполняют работу. Одни шьют одежду, другие занимаются подсобным хозяйством. Трудятся в огородах или на кухне. Получают за это зарплату. Правда, с гонорарами, которые были у «королевы марафонов» до ареста, они, конечно, не сравнятся.

«Официально законом у нас определено, что размер заработной платы не может быть меньше размера оплаты труда. А в настоящее время в Российской Федерации это чуть более 22 тысяч. Но работа в таких учреждениях, как правило, посменная. Это первое. И, во-вторых, если мы касаемся швейного производства, то это в зависимости от выработки нормы», — рассказывает Мария Косицкая.

Однако, несмотря на возможные трудности в колонии, адвокаты Елены Блиновской рассказали: ее саму решение суда обрадовало. Ведь это значит, что она раньше на целых полгода увидит своих четверых детей. Близкие скандального блогера поделились: наследники тяжело переживают арест матери. У одной из дочерей обострилось врожденное заболевание.

«У дочки эти две дырки на сердце должны были закрыться. Закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме. Сделайте выводы», — говорит мать Блиновской Нина Останина.

Нелегко приходится и остальным родственникам «королевы марафонов», в частности, ее брату Александру. Счета мужчины, а также их с Еленой родителей заблокированы.

«Я знаю, что у мамы пенсионный счет открыли вроде бы. Сначала был закрыт, потом открыли. А так, ситуация примерно одинаковая. У родителей арестовано имущество то, когда Лене еще было, получается, три года, получили это имущество. Государство дало», — делится Александр Останин.

Под арестом находится и имущество еще одной звезды интернета — Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Блогера и ее бывшего мужа Артема обвинили в выводе денег за рубеж по подложным документам. По данным следствия, супруги в общей сложности перевели на иностранные счета более 250 миллионов рублей.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовывали россиянам через интернет курс фитнес-марафона, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами, а оплату направляли на счета зарубежного банка», — рассказывает руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Блогеры уже год находятся под домашним арестом. Правда, недавно Валерии Чекалиной пришлось нарушить приговор суда. Она покинула коттедж, где отбывает наказание. Однако причина оказалась веской: ее ребенок чуть не погиб.

СМИ пишут: младший сын Лерчек был госпитализирован с диагнозом «ушиб легкого» после того, как на него упал стол. Врачи провели мальчику экстренную операцию и спасли жизнь. Из-за этого происшествия Чекалиной позволили на время сменить дом на больничную палату.

«Конечно, когда у маленького ребенка в семье случается что-то, то близость родителей обязательно должна быть», — подчеркивает журналист Ключкина.

«Я не считаю, что Валерия Чекалина должна сидеть и отбывать реальный срок, даже если вы считаете, что она виновна. Я считаю, что это ужасающая совершенно практика — сажать многодетных матерей», — заявляет юрист Екатерина Гордон.

Вот только на другие послабления Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу надеяться не приходится. Ситуация, наоборот, усугубляется. Так, долг блогеров перед налоговой в 29 миллионов рублей с лета вырос до 186 миллионов. Плюс добавились задолженности по ЖКХ.

«Что должен сделать гражданин? Он может обратиться о снятии частичного ареста со счетов с целью оплаты необходимых коммунальных услуг. Но, как правило, в этой ситуации растет общая сумма задолженности, далее направляются иски в суд в порядке искового производства», — объясняет адвокат Косицкая.

«Мне непонятно, почему, зарабатывая бешеные деньги на каких-то… Вот у Валерии, по крайней мере, мы все доходы видели и слышали, какие были. Почему бы спокойно не оплачивать ЖКХ? Почему бы спокойно не оплачивать налоги? К вам бы вопросов не было бы», — отмечает Светлана Ключкина.

А ведь еще недавно семейство Лерчеков хвасталось своей роскошной жизнью. Они закатывали грандиозные вечеринки, летали на частных самолетах, отдыхали на элитных курортах и скупали целые коллекции дизайнерских нарядов. Но теперь все это в прошлом.

«В какой-то момент многие ловят звездную болезнь, что мешает им в продвижении, и, наверное, теряют самое главное — душу и искренность», — говорит звезда интернета.

Но подписчики Чекалиных уверены: материальные потери для блогеров — не самое страшное. Главное, что сейчас волнует бывших звезд интернета, удастся ли им избежать тюремного заключения. Повторить судьбу своей коллеги Елены Блиновской не хочется никому.