Телик, стаканчик и настолки: как Михаил Шуфутинский проводит свободное время

Шуфутинский в свободное время любит посмотреть телевизор и поиграть в настолки

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАSS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Михаил Шуфутинский много времени посвящает работе. Какие увлечения помогают певцу отвлечься от сцены, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Шуфутинский откровенно рассказал, как проводит свободное время. Правда ли шансонье — большой поклонник настольных игр? От какого хобби музыканта не в восторге его жена Светлана? Удается ли заслуженному артисту РФ совмещать работу и личную жизнь? И какой рекордный гонорар он стал запрашивать за выступления? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свои 77 лет Михаил Шуфутинский даже не думает уходить на покой. Он активно выступает, много гастролирует, а его востребованность у публики может вызывать зависть.

Шансонье признался, что этим летом он так и не смог полноценно отдохнуть. Ведь поклонники даже на курорте требовали от него хиты про 3 сентября и Пальму де Майорку.

«В июле мы попробовали отдыхать в Турции, но у нас там еще случилось пять концертов в отелях, и пришлось выезжать туда-сюда, туда-сюда», — рассказывает артист.

Правда, в последнее время коллеги по цеху стали переживать за Шуфутинского: как бы такая нагрузка не сказалась на его здоровье. Ведь Михаил Захарович немолод, имеет проблемы с ногами и в последнее время все чаще передвигается в инвалидном кресле.

«У меня бывает, позвоночник может заболеть, я плохо выспался или неудобно летел. Если мне надо два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», — говорит исполнитель.

Певец заверил: несмотря на солидный 50-летний стаж на сцене, у него нет ни усталости, ни выгорания. А вот отличная мотивация работать есть.

К примеру, заказчики готовы платить ему двойные гонорары за выступление в частном порядке. А за один из последних концертов в Кремле, по данным СМИ, Шуфутинский заработал рекордные 36 миллионов рублей.

«Я себя люблю, я у себя один. Другого такого нет», — подчеркивает шансонье.

«Я его недавно видела на концерте Егора Крида. Прекрасно он себя чувствует и выглядит. Мне кажется, если он так считает, значит, заряжен на это», — отмечает модель Ирина Йовович.

Но, несмотря на плотный график, артист все же старается себя беречь. А главным залогом здоровья и бодрости считает умение грамотно расслабиться после трудного дня. Михаил Шуфутинский делает это со вкусом. В свободное время он с удовольствием посещает домашний спортзал и бассейн.

«В моем возрастном положении хочется что-то делать все время. Отдыхать любой дурак может», — заявляет исполнитель.

В выходные певец встречается с друзьями, с которыми играет в теннис, бильярд и даже настольные игры.

«Выпустили игру „3 сентября“, и люди играют. Мне дали 50 экземпляров подарочных. Настольная игра, настольная. Очень хорошая, красивая», — делится Шуфутинский.

Но артист не скрывает: у него, как и у всех, иногда возникает желание лечь на диван и просто посмотреть любимые телепрограммы в обнимку с женой.

«Телик мы смотрим, да, конечно. Телик смотрим, пока не уснем. И футбол», — уточняет знаменитость.

Впрочем, есть у певца и еще один способ расслабиться после концерта, который не очень по душе его жене Светлане.

«Налить стаканчик, выпить, закусить с удовольствием. Ну а как? Отдыхаю, расслабляюсь. По-разному (50 или 100 граммов. — Прим. ред.). Могу и больше. Нет (лимита. — Прим. ред.). Я свободный человек в свободной стране», — говорит Шуфутинский.

Все последние годы Светлана потратила на то, чтобы Михаил Захарович поменьше злоупотреблял не только алкоголем, но и вредной едой. Поэтому жена с неодобрением относится к прогулкам артиста в домашний винный погреб, пытается его все время тормозить. Но, по словам самого Шуфутинского, не всегда успешно.

«Я могу какие-то аргументы привести. Если он согласится, то согласится», — отмечает Уразова.

«Ну не будь такой серьезной! Давит-давит», — добавляет артист.

Но все же певец во многом прислушивается к супруге. Под неусыпным контролем жены шансонье сбросил около 40 лишних килограммов, перешел на полезные продукты, завел дневник питания.

Также пара практически перестала посещать рестораны, где весьма велик соблазн заказать запрещенку.

«Нам хорошо готовят дома. У нас хорошие люди, которые готовят. В ресторан мы идем в том случае, если нас приглашают друзья или какой-то повод, или какой-то специальный банкет, или презентация», — рассказывает Шуфутинский.

Но полностью переходить на низкокалорийную полезную еду музыкант не планирует. А новомодные сейчас подсобные хозяйства, где его коллеги сбрасывают стресс и сами добывают экологически чистые продукты, и вовсе вызывают у артиста недоумение.

«Заниматься сельским хозяйством ради интереса? У меня совершенно нет к этому интереса», — уточняет звезда.

«Знаете, это же прекрасно, когда что-то живое, я бы даже сама собирала, если честно. Только курочка снесла яички, и тут ты берешь такое тепленькое еще. Я думаю, ничего в этом плохого нет», — говорит Ирина Йовович.

Словом, Михаил Шуфутинский совершенно не представляет, как можно расслабиться, организовав собственную ферму. Исполнитель смеется: уж лучше компьютерные игры.