От кукол до засушенных насекомых: что коллекционируют звезды шоу-бизнеса

Многие звезды увлекаются коллекционированием. Кто из них добился впечатляющих результатов, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивный репортаж из розовой квартиры Татьяны Тузовой. Сколько кукол в коллекции блогера? Какую сумму она потратила на покупку редких экземпляров? Кто еще из звезд шоу-бизнеса собирает игрушки? Что за странные хобби имеются у голливудских знаменитостей? Зачем супермодель Клаудия Шиффер развешивает по дому засушенных насекомых? И для чего Арнольд Шварценеггер в свое время заставил двор фигурками Владимира Ленина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Добро пожаловать в мой розовый мир», — говорит Татьяна Тузова.

Блогер, которая известна как Кукла Таня, живет в настоящем розовом царстве: розовые стены, розовая мебель и даже розовая кухня. На плите стоят букеты от поклонников, конечно же, розовые. А вместо посуды в шкафчиках хранятся куклы. И не только там. В квартире звезды интернета они повсюду.

«Эту куклу мне подарили во Владикавказе. По ней даже, наверное, видно. По этим тоже видно, что они из Мексики. То есть у меня каждая кукла имеет свою историю. Эту терочку я привезла, допустим, из Дубая», — рассказывает блогер.

У Тузовой более 13 тысяч кукол. Они уже не помещаются в московской квартире. Знаменитость сейчас занимается строительством дома. И надеется, что на четырех этажах сможет разместить всю коллекцию.

«В Германии есть женщина, у нее 18 тысяч кукол, и она рекордсмен. И я была у нее в гостях в ее музее в Мюнхене и приобрела там эту куклу. Тогда я у нее купила ее за четыре тысячи рублей, а сейчас эту куклу уже даже за 100 тысяч не найти», — показывает Тузова.

Эта история началась много лет назад, когда маленькая Таня впервые получила в подарок от родителей заветную розовую коробку.

«Это моя первая облезлая кукла 1994 года выпуска. Она раньше была красивая, более красивая. Я ее постригла, покрасила ей волосы», — делится блогер.

По словам Тузовой, общая стоимость ее коллекции уже перевалила за 250 миллионов рублей. Здесь много поистине редких экземпляров.

«На этом столике я разместила самых первых кукол Барби от 1959 года. То есть каждой кукле здесь уже 67 лет. И их стоимость достигает двух миллионов рублей», — уточняет звезда интернета.

Кстати, Тузова — не единственная знаменитость, которая любит кукол. У Филиппа Киркорова тоже внушительная коллекция фигурок, созданных по образам звезд. Среди них Элвис Пресли, Михаил Шуфутинский, певица Шер и другие артисты. А актер Юрий Стоянов собирает статуэтки с изображением Чарли Чаплина.

«Их у меня около ста. Среди них есть очень редкие. Друзья достают, в аукционах каких-то раньше участвовал, покупал. Но это все недорого. Это интересует только любителей и тех, кто еще помнит, что кино началось с Чарли Чаплина», — говорит артист.

Многие знаменитости увлекаются коллекционированием. Яна Рудковская покупает редкие модели сумочек, Дима Билан — советскую посуду, Николай Басков — антикварный фарфор. Актер Сергей Романович со студенческих лет собирает билеты в кино.

«У меня был целый пакет, и там было очень много билетиков, потому что у меня была традиция: каждый четверг, когда был день премьеры, я ходил в кинотеатр», — рассказывает он.

А вот Александр Маршал много лет создавал экземпляры для своего домашнего музея сам.

«Когда мы с „Парком Горького“ приехали в Штаты, я ехал по городу Лос-Анджелес и увидел магазин, который назывался „Хоббис“. Я вошел, и у меня просто челюсть отпала, как говорится. Я увидел модели самолетов разного масштаба. И я стал этим заниматься. У меня, в общем, больше 30 моделей», — делится певец.

Зарубежные звезды не отстают от своих российских коллег. Легенда французского кино Катрин Денев собирает губные помады. Говорит, что в ее косметичке несколько десятков тысяч тюбиков. Николас Кейдж скупает редкие комиксы, Дастин Хоффман — плюшевых медведей, Том Хэнкс — старинные печатные машинки. А супермодель Клаудиа Шиффер засушивает насекомых, помещает их в рамки и развешивает по дому.

«Она такой разносторонний человек, давно уже которая ушла, так скажем, с подиума, из карьерной гонки, живет для себя. У каждого своя какая-то тема. У кого-то змеи, у кого-то насекомые. Кто-то любит оленя повесить, да, голову», — отмечает актриса Лянка Грыу.

Одна из самых необычных коллекций была в свое время у Арнольда Шварценеггера. Знаменитый Терминатор собирал бюсты первых лиц СССР. Но когда скульптуры Владимира Ленина и других советских лидеров заняли весь двор в поместье звезды, жена заставила его избавиться от дорогих сердцу вещей.

«Как можно запретить Шварценеггеру? Пусть собирает. Представляете, когда на тебя смотрит бюст Черненко, это должно навевать на определенные мысли», — заявляет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это такой момент именно компульсивной обсессии, когда человек начинает уже гиперболизировать свое хобби. Но в целом я не сторонница того, чтобы что-то запрещать своему любимому человеку. Мне кажется, что все взрослые люди, и у каждого есть свое пространство и интересы», — подчеркивает Лянка Грыу.

Татьяна Тузова призналась, что прекрасно понимает Железного Арни. Ее возлюбленные тоже часто критиковали увлечение куклами. Но в отличие от Шварценеггера, она не пошла ни у кого на поводу.

«Я сейчас замужем пятый раз, и все мои разводы были связаны в основном именно с моим хобби. Потому что какому-то мужу не нравилось, что я ярко наряжаюсь, на меня обращают все внимание», — объясняет блогер.

С нынешним супругом Тузова живет уже девятый год. Мужчина полностью поддерживает увлечение жены куклами и даже сам покупает экземпляры для ее коллекции.

«Эту куклу, точнее, это была одна из кукол, которые мне подарил муж на 8 Марта. Это очень редкая кукла, ее стоимость — от 150 тысяч рублей», — говорит звезда интернета.

По словам Татьяны, муж даже рад, что у нее есть такое хобби. Ему не приходится ломать голову над подарками. Любым украшениям и дизайнерским сумочкам Тузова всегда предпочтет куклу. Правда, некоторые экземпляры стоят намного дороже, чем драгоценности. Но супруг готов баловать свою любимую и делать ее счастливой.