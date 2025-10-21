Виновата жгучая брюнетка? Как Джиган и Самойлова пришли к разводу

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Джиган и Оксана Самойлова стоят на пороге развода. Что могло стать причиной разлада в звездной семье, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пестрят заголовками: рэпер Джиган и Оксана Самойлова разводятся после почти 13 лет брака. Что случилось в звездной паре? Правда ли блогер устала терпеть скандальные выходки мужа? Как супруги намерены делить многомиллионное имущество? И что за знойную брюнетку заметили рядом с пока еще женатым артистом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Не успели в шоу-бизнесе оправиться от скандального расставания Полины и Дмитрия Дибровых, как на днях пришла еще одна шокирующая весть: точку в отношениях с супругом решила поставить модель и блогер Оксана Самойлова. 6 октября, после почти 13 лет брака, она подала иск о разводе с рэпером Джиганом. Соответствующий документ уже появился на сайте суда.

«Смотрите, у каждого есть свои причины. В этом смысле очень трудно дать оценку. Может, они не разводятся. Может, это спектакль», — предполагает продюсер Иосиф Пригожин.

Джиган и Самойлова познакомились в 2009-м, спустя три года расписались. Их дом со временем стал полной чашей: успех, известность и богатство, четверо детей. Свое десятилетие брака они пафосно отметили повторной свадьбой. А этой весной планировали стать родителями пятого ребенка.

«Мы вообще очень сильно хотим, но пока не получается. Но дай бог. Девочку», — говорила Самойлова в апреле 2025 года.

Что случилось в семье, исчерпывающих объяснений пока нет. Джиган на все вопросы о разводе отвечает в свойственной ему манере.

«Не, а может, в ******** (по лицу. — Прим. ред.) дать кому-то?» — заявляет рэпер.

Не комментирует развод и Оксана Самойлова. Хотя блогер уже намекнула, что приняла вполне осознанное решение.

«Устала быть сильной. Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так», — признается она.

Впрочем, слухи о том, что в семье Джигана кризис, ходили все последние месяцы. Пара перестала появляться на тусовках вместе, а буквально накануне подачи иска Самойлова одна улетела в Париж.

«Есть масса причин для развода, начиная от погибшей эрекции и заканчивая изменами. Отсутствие денег или, наоборот, их присутствие, желание заработать или ушедшая любовь», — перечисляет адвокат Александр Добровинский.

Многие не сомневаются: блогер явно устала от такой семейной жизни, Вероятно, для нее Джиган был кем угодно, но только не примерным заботливым мужем. Так, еще в 2021 году он сам признавался, что регулярно изменял жене.

«Доверие — это же такая базовая вещь, на которой, в принципе, как опорная, базовая вещь. И когда этого доверия нет — все, невозможно жить в этом мире», — подчеркивает Самойлова.

Одними изменами дело не ограничивалось. Несколько лет назад, после рождения сына Давида, Джиган ушел во все тяжкие. Фотография, где полицейские ведут артиста в наручниках и в чем мать родила, облетела все СМИ. Помимо этого, певец выходил в эфир в нетрезвом состоянии, зачем-то сбрил брови и в итоге загремел в рехаб.

«Так как вещества влияют на мозг, мозг сам по себе меняется, меняется поведение человека. И появляются, например, негативные черты, которые есть почти у всех потребляющих, которых раньше никогда не было: это ложь, это обман, это манипуляции, снижение какой-то ответственности и появление безответственности», — объясняет психиатр-нарколог Андрей Хватков.

Самойлова тогда простила загулявшего мужа, ведь рэпер обещал измениться.

«Надо любить друг друга, самое главное, и уважать», — говорил Джиган в октябре 2023 года.

«Да, любить, уважать. Я думаю, что это подтверждается таким количеством наших прожитых лет, это чтобы базовые настройки совпадали. То есть должны быть одни цели, одно мировоззрение, одни интересы», — добавила тогда Самойлова.

Иногда Джигану не хватало корректности и в обращении с собственными детьми. Однажды он на камеру назвал свою дочь Лею оскорбительным словом. А во время тренировки с боксерской грушей случайно отправил в нокаут малолетнего сына.

«Постоянные какие-то неприятности, постоянные какие-то склоки, скандалы. Она, конечно, хочет рядом с собой видеть нормального, адекватного мужика: известного, сильного, богатого, безусловно. А не такого человека, который увлекается запрещенкой, пьет алкоголь, бывает, какой-то разгульный образ жизни», — отмечает продюсер Сергей Дворцов.

Оксана Самойлова уже разъехалась с супругом и теперь живет отдельно вместе с мамой и детьми. Вероятно, после штампа о разводе наследники так и останутся под ее единоличной опекой.

«У отца возникает обязательство по уплате алиментов, если тем более решено, что дети проживают вместе с мамой. При наличии трех детей и более, а здесь, в нашем случае, четверо, у него 50% от всех видов его доходов. Повторяю: от всех», — уточняет юрист Юрий Капштык.

Еще один вопрос: как пара собирается распорядиться совместно нажитым имуществом? Ведь при отсутствии брачного договора им придется делить пополам большое количество объектов недвижимости, в числе которых пентхаус в элитном поселке, квартиры в Москве и Дубае общей стоимостью более 150 миллионов рублей.

«Ни Денис, ни Оксана никак не комментировали, никак не обсуждали со мной этот вопрос вообще», — рассказывает юрист Джигана и Самойловой Галина Атаманова.

Специалисты уже предрекают супругам сложный и долгий процесс расторжения брака. Но поклонники надеются, что блогеру хватит сил простить певца и в этот раз. К тому же недавно он выложил в сеть ролик, в котором явно намекает, что не хотел бы расставаться с женой.

«В данном случае я бы просто подождала развития событий», — говорит телеведущая Яна Чурикова.

Впрочем, говорить о том, что артист собирается склеивать разбитую семейную чашу, пока рано. На днях его заметили в клубе. Джиган веселился с эффектной незнакомкой.

Так что теперь фанаты рэпера задаются вопросом: может, эта томная брюнетка не просто случайная знакомая, а и есть та самая настоящая причина развода?