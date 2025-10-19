День матери в 2025 году: что подарить близкому человеку и как провести праздник

Фото: 5-tv.ru

Неудивительно, что в мире существуют особые дни, посвященные матерям — ведь без них не было бы и нас.

«Мама» — слово, дорогое каждому из нас. За ним стоит самый близкий человек, с которым мы связаны с рождения. В детстве мы полностью зависим от матери, а, повзрослев, часто обращаемся к ней за поддержкой и мудрыми советами.

Со временем приходит осознание: мама действительно была права. Эмоциональная связь между матерью и ребенком — прочная и неизменная, как и любовь, которая их объединяет.

Поэтому неудивительно, что в мире существуют особые дни, посвященные матерям. Почти в каждой стране есть свой День матери, и даты его празднования различаются.

В России День матери традиционно проходит в последнее воскресенье ноября. В 2025 году эта дата выпадает на 30 ноября.

История появления Дня матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

История праздника уходит корнями вглубь веков. Прототип торжества зародился в Древней Греции. В стародавние времена эллины поклонялись множеству богов, но важное место в их жизни занимал культ материнства.

В мартовские иды (по древнегреческому календарю 15 марта, — Прим. ред.), приходящиеся на середину месяца, древние греки возносили Рею — мать олимпийских богов. Богиня покровительствовала плодородию и материнству.

С распространением христианства образ Реи-матери, полагают специалисты, нашел отражение в Деве Марии.

С течением времени религия в некоторых странах отошла на второй план. На ее место пришли традиции светского государства. А культ материнства трансформировался в почитание обычных женщин-матерей.

В России подобное событие отмечали еще до революции. В Российской империи празднование Дня матери впервые состоялось 1 декабря 1915-го в Первом Петроградском отряде скаутов, но так и не достигло масштабов целой страны.

На территории СССР торжество возникло в начале 1990-х. Так, изначально праздник появился в Республиках Саха (Якутия) и Башкортостан, а также в Челябинской области с утверждения глав регионов.

30 октября 1988-го в 288-й школе в Баку учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела День матери среди школьников. Об этой инициативе даже написали несколько газет и журналов. Традицию вскоре подхватили другие учреждения страны, но официально она закреплена не была.

В современной России инициатива ввести День матери принадлежала Алевтине Апариной, бывшей тогда главой комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Законопроект одобрили Государственная Дума и Совет Федерации России в 1997-м, однако тогда президент Борис Ельцина не подписал документ.

Он аргументировал это решение тем, что подобными вопросами должен заниматься глава государства, и сам утвердил празднество «в целях повышения социальной значимости материнства». Впервые в России его отметили 29 ноября 1998 года.

Традиции празднования Дня матери

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Хотя День матери в России считается сравнительно молодым праздником, он уже обзавелся своими традициями. Например, его неофициальным символом стала незабудка. Также популярны изображения плюшевых медвежат, держащих в лапах этот цветок.

В рамках праздника во многих городах страны проходят культурные и социальные мероприятия — выставки, концерты, тематические акции и конкурсы.

Особенно активно День матери отмечают в школах и детских садах: дети учат стихи, рисуют портреты мам и делают подарки своими руками.

Как поздравить и что подарить маме: оригинальные идеи

Фото: 5-tv.ru

День матери — теплый и душевный праздник. И, конечно, в такой день каждому хочется порадовать маму чем-то особенным. Но что подарить, чтобы ее действительно тронуло?

Цветы и внимание

Самое простое, но всегда приятное — букет любимых цветов. Даже если вы далеко, можно заказать доставку — маме будет очень приятно. Но куда важнее сам жест: позвонить, приехать, уделить время, поговорить по душам.

Подарок своими руками

Неважно, сколько вам лет — сделанный своими руками подарок всегда воспринимается тепло. Можно сделать фоторамку, красивую открытку, испечь пирог или собрать коллаж из совместных фотографий. Такие вещи хранят тепло и память.

Сертификат или впечатление

Если мама любит уход за собой, подарите сертификат на массаж, спа или в салон красоты. А если она активна — билеты в театр, на концерт или мастер-класс по кулинарии, рисованию, танцам.

Техника для удобства

Подумайте, чего не хватает дома: кухонные помощники, умная лампа, робот-пылесос или даже просто новый тёплый плед с подогревом. Главное — чтобы это сделало ее жизнь комфортнее.

Книга, хобби или уют

Хорошая книга, набор для творчества, вязаный плед, ароматическая свеча, уютный халат — все это может стать знаком внимания и заботы. Особенно если вы знаете, что именно любит мама.

Любопытные факты о матерях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Слово «мама» во многих культурах мира звучит очень похоже. Ученые считают, что оно сформировалось из первых звуков, которые ребенок начинает произносить в раннем возрасте;

А сколько максимум детей может родить одна женщина? По историческим данным, абсолютный рекорд принадлежит супруге русского крестьянина Федора Васильева, жившего в XVIII веке. За всю жизнь она рожала 27 раз, в том числе — двойни, тройни и даже четверни. Всего на свет появилось 69 детей, из которых, несмотря на высокую детскую смертность того времени, умерло в младенчестве только двое;

С 2022 года в России вновь начали присваивать почетное звание «Мать-героиня», которое существовало еще в советский период. Его удостаиваются женщины, вырастившие десять и более детей. Вместе с почетным статусом предоставляются льготы и единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Что посмотреть на День матери: подборка душевных фильмов

Кадр из м/ф «Мама для мамонтенка», реж. Олег Чуркин, 1981 г.

День матери — отличный повод собраться всей семьей и посмотреть что-то душевное и теплое. Чтобы праздник стал еще приятнее, можно посмотреть вместе с семьей фильмы про мам и про материнскую любовь.

«Коко»

Кадр из м/ф «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, 2017 г.

Мультфильм о маленьком мальчике, который узнает важность семьи и памяти о своих предках, особенно о своей бабушке и маме. История о том, как сильна связь между поколениями и как любовь мамы живёт вечно.

«Комната»

Кадр из к/ф «Комната», реж. Ленни Абрахамсона, 2015 г.

История про маму и сына, которые долгие годы живут в одной комнате, запертые в плену. Несмотря на трудности, мама делает все, чтобы ее ребенок был счастлив и защищён. Очень трогательный и сильный канадский фильм.

«Чудо»

Кадр из к/ф «Чудо», реж. Стивена Чбоски, 2017 г.

Мальчик с необычным внешним видом идет в обычную школу. Его мама всячески поддерживает сына и учит его верить в себя. Фильм о том, как любовь и забота помогают справиться с трудностями.

«Мамы»

Кадр из к/ф «Мамы», реж. Тихон Корнев, 2012 г.

Еще одна сборная картина российского производства из коротких историй. В ней рассказывается про разные типы мам и отношения с ними. Веселый и добрый фильм, который поднимет настроение.

«Моя ужасная няня» Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс 2005 г.

Сказочный фильм про волшебную няню, которая помогает семье справиться с проблемами. Забавный и добрый фильм, в котором мама — главный герой, а забота и любовь спасают всех.