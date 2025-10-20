Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
Прямо перед Новым годом Луна подскажет, когда стрижка добавит волосам красоты и здоровья, а когда наоборот — навредит.
Последний месяц года уже является поводом для трансформаций. Однако успешными они будут только в определенные дни.
В какие дни стоит планировать поход к парикмахеру, а в какие ограничиться уходом, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — это не только элемент красоты, но и энергетический проводник.
Луна напрямую связана с состоянием человека: ее рост ускоряет обновление, убывание помогает отпускать лишнее.
«Правильно подобранный день для стрижки или окрашивания способен укрепить волосы, улучшить их структуру и даже повлиять на внутренний настрой. В неблагоприятные дни, напротив, волосы могут стать непослушными или ослабленными», — отметила астролог.
Общий гороскоп стрижек на декабрь 2025
Декабрь 2025 будет насыщенным.
Полнолуние 5 декабря принесет максимальную активность энергии.
Новолуние 20 декабря — период обновления и дисциплины.
В эти дни особенно важно планировать поход к парикмахеру — от стрижки лучше отказаться и выбрать щадящие уходовые процедуры.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2025
Выбрать лучшее время для обновления образа можно, сопоставив фазы Луны с зодиакальными созвездиями.
1 декабря — Растущая Луна в Тельце
В первый день месяца стрижка укрепит волосы и сделает их более густыми. Это отличное время для окрашивания в натуральные оттенки.
Телец любит стабильность, поэтому лучше выбирать классические формы и природные тона.
2 декабря — Растущая Луна в Тельце и Близнецах
Хорошо подойдут уходовые процедуры, питательные маски и масла.
Близнецы ценят легкость и перемены. Волосы могут быть слегка непослушными, но укладка получится воздушной.
3 декабря — Растущая Луна в Близнецах
Стрижка подарит свежесть образу, но волосы могут быть капризными. Лучше ограничиться легкой корректировкой.
Близнецы связаны с изменчивостью — прическа может потребовать ежедневного внимания.
4 декабря — Растущая Луна в Близнецах
Подходит для креативных стрижек, окрашиваний в необычные оттенки.
Близнецы любят экспериментировать. Если вы давно хотели что-то новое — сегодня день удачи.
5 декабря — Полнолуние в Близнецах
Стрижка не рекомендуется: волосы могут стать непослушными. Лучше заняться уходом.
В период Полнолуния Близнецы усиливают эмоциональность. Любая перемена образа может разочаровать.
6 декабря — Убывающая Луна в Раке
Стрижка сделает волосы мягче и послушнее. Хорошо подходят питательные процедуры.
Рак связан с заботой и чувствительностью. Бережные маски и масла будут особенно полезны.
7 декабря — Убывающая Луна в Раке
Подходит для ухода, но не для серьезной смены прически.
Раки любят гармонию. Стрижка должна быть легкой и естественной.
8 декабря — Убывающая Луна в Раке и Льве
Лучше избегать резких перемен — волосы могут капризничать. Зато уход окажется эффективным.
Лев любит яркость, но в этот день волосы могут вести себя непредсказуемо.
9 декабря — Убывающая Луна во Льве
В этот день стрижка нежелательна: результат может разочаровать.
Лев связан с гордостью и силой. Волосы могут стать непослушными, что усложнит укладку.
10 декабря — Убывающая Луна во Льве и Деве
Эта среда хороша для уходовых процедур, особенно укрепляющих масок.
Дева ценит порядок, потому аккуратные линии стрижки будут смотреться гармонично.
11 декабря — Убывающая Луна в Деве
Стрижка укрепит волосы, сделает их более густыми.
Дева любит аккуратность, поэтому идеально подойдут строгие и ровные формы.
12 декабря — Убывающая Луна в Деве и Весах
Хороший день для ухода, масок и легкой стрижки.
Весы стремятся к гармонии. Прическа будет выглядеть особенно эстетично.
13 декабря — Убывающая Луна в Весах
Подходит для легкой корректировки, но не для кардинальной смены образа.
Весы любят симметрию и баланс, поэтому прическа должна быть пропорциональной.
14 декабря — Убывающая Луна в Весах и Скорпионе
Стрижка укрепит волосы, но окрашивание лучше отложить.
Скорпион любит интенсивные перемены, но в этот день они могут не дать желаемого результата.
15 декабря — Убывающая Луна в Скорпионе
Понедельник будет хорош для ухода и восстановления волос.
Скорпион символизирует трансформацию, но стрижка может оказаться слишком резкой.
16 декабря — Убывающая Луна в Скорпионе и Стрельце
В этот день лучше заняться масками и укрепляющими средствами.
Стрелец любит свободу, поэтому волосы могут быть непослушными. Укладка потребует терпения.
17 декабря — Убывающая Луна в Стрельце
Стрижка не рекомендуется: волосы могут плохо держать форму.
Хоть Стрелец связан с переменами, но результат может разочаровать.
18 декабря — Убывающая Луна в Стрельце и Козероге
Хороший день для ухода и аккуратной стрижки.
Козерог любит стабильность. Поэтому волосы будут выглядеть ухоженно и держать форму.
19 декабря — Убывающая Луна в Козероге
Подходит для классических стрижек и окрашиваний в темные оттенки.
Козерог ценит аккуратность, поэтому волосы будут выглядеть строго и ухоженно.
20 декабря — Новолуние в Козероге
Стрижка нежелательна. Лучше посвятить день уходу и планированию.
Козерог связан с дисциплиной — стоит ограничиться аккуратными процедурами.
21 декабря — Растущая Луна в Водолее
Идеально для креативных стрижек и яркого окрашивания.
Водолей любит новизну. Эксперименты в это воскресенье окажутся удачными.
22 декабря — Растущая Луна в Водолее
Хорошо подойдут необычные прически и новые формы.
Водолей связан с оригинальностью, поэтому волосы легко поддадутся экспериментам.
23 декабря — Растущая Луна в Водолее и Рыбах
Лучше посвятить день питательным маскам и маслам.
Рыбы ценят мягкость. Так что волосы будут выглядеть особенно нежными.
24 декабря — Растущая Луна в Рыбах
Стрижка придаст волосам мягкость и блеск. Также хорошо подойдут SPA-процедуры.
Рыбы связаны с чувствительностью — уход должен быть бережным.
25 декабря — Растущая Луна в Рыбах и Овне
Лучше ограничиться уходом, окрашивание может дать непредсказуемый результат.
Овен импульсивен. Волосы могут вести себя непослушно.
26 декабря — Растущая Луна в Овне
Стрижка нежелательна: волосы с трудом поддадутся укладке.
Овен любит яркость, но лучше повременить с переменами.
27 декабря — Растущая Луна в Овне и Тельце
Хороший день для укрепления волос. Также возможна легкая стрижка.
Телец связан с устойчивостью, поэтому волосы станут крепче и гуще.
28 декабря — Растущая Луна в Тельце
Стрижка укрепит волосы и сделает их блестящими. Отличное время для ухода.
Телец любит классику — идеальны простые и аккуратные формы.
29 декабря — Растущая Луна в Тельце и Близнецах
Подходит для масок и ухода.
Близнецы связаны с легкостью — волосы будут выглядеть свежо и воздушно.
30 декабря — Растущая Луна в Близнецах
Идеально для смелых стрижек и окрашиваний.
Близнецы любят эксперименты — смелое изменение образа удастся.
31 декабря — Растущая Луна в Близнецах
В последний день месяца и года стрижка подарит легкость и обновление образа.
Близнецы придадут волосам игривость — отличный вариант для новогодней прически.