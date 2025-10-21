Вывести на чистую воду: сколько жидкости нужно пить и к каким болезням ведет обезвоживание

Фото, видео: 5-tv.ru

Как обычная вода может уберечь от инсульта и артрита? И можно ли заменить ее на газированную?

Воду называют источником жизни, потому что она напрямую влияет на работу всех органов и внутренних систем организма. Тело человека почти на 70% состоит из нее: вода присутствует в тканях, содержится даже в суставах и зубной эмали.

Если жидкость так важна, что без нее повышается риск развития болезней, как правильно соблюдать питьевой режим? И можно ли вместо обычной пить газированную воду, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог, фельдшер-акушер Наталья Чаевская.

Как вода связана со здоровьем человека

Самое логичное, что приходит на ум, если задуматься о роли воды в организме, — это нормализация пищеварения. Но, хотя жидкость действительно важна для гармоничной работы ЖКТ, это далеко не единственная ее функция.

В каких процессах организма участвует жидкость:

Терморегуляция — помогает сохранять тепло и поддерживать необходимую температуру тела;

Свободное кровообращение — снабжает кислородом и питательными веществами органы;

Стимулирует работу головного мозга;

Улучшает подвижность суставов — вода входит в состав синовиальной жидкости, необходимой для свободного и безболезненного движения;

Поддерживает обмен веществ — способствует поддержанию здоровой массы тела;

Сохраняет упругость кожи.

Кстати, что касается споров по поводу вредности питья воды до и после еды — тут четкого мнения нет, многие диетологи советуют вместо строгих неподтвержденных ограничений прислушиваться к потребности организма.

Когда пить воду полезнее

Оптимальным временем для приема воды считаются промежутки между приемами пищи. Так процесс усвоения микроэлементов будет полностью сбалансирован.

Также лучше начинать день со стакана воды натощак. Теплая вода стимулирует перистальтику кишечника и способствует лучшему оттоку желчи — эти два процесса идеально подготовят организм к завтраку.

Лимон, имбирь или мята разнообразят вкус и принесут только пользу.

«Такая вода будет наполнять энергией, помогать пищеварению и укреплять иммунитет», — посоветовала Чаевская.

Главное — не пить воду горячей или ледяной, чтобы не повредить слизистые рта и внутренних органов.

Сколько литров воды выпивать в день

Объем потребляемой воды зависит от индивидуальных особенностей: роста, веса, уровня физической активности и состояния здоровья, климата.

«В среднем рекомендуется выпивать от полутора до двух литров в день», — уточнила эксперт.

Чтобы более точно рассчитать необходимый объем жидкости, можно умножить 30 миллилитров воды на килограмм массы тела.

«Не стоит забывать и об особенностях здоровья и локации: например, в жарком климате и при высоких физических нагрузках количество воды будет увеличиваться, а при заболеваниях сердечно-сосудистой системы или мочевыделительной — снижаться», — подчеркнула Чаевская.

Воду не нужно пить залпом. В течение дня ее употребляют небольшими порциями, не дожидаясь жажды — это предотвратит снижение концентрации внимания, головную боль и даже отеки.

Могут ли другие напитки заменить воду

Чай, кофе, соки — это тоже вода?

И да, и нет: те же блюда с содержанием жидкости — супы, бульоны, пюре — конечно, поступают в организм как влага, но и прибавляют ему работы за счет сопутствующих калорий и компонентов.

В конечном итоге содержание самой воды в таких блюдах и напитках гораздо меньше, чем было визуально в посуде. Ну и, если говорить о сладкой газировке, то многочисленные сахар, красители и консерванты гораздо быстрее делают свое «вредное» дело.

В общем, напитками и блюдами не компенсировать водную норму.

«Если нет заболеваний пищеварительной системы, например, гастрита, язвенной болезни желудка или склонности ко вздутиям, можно пить воду как газированную, так и без газа — существенных различий в пользе нет», — уточнила нутрициолог.

Главное, чтобы она была качественной, без химических добавок. Минеральную воду не стоит пить на постоянной основе, чтобы не было избыточного накопления солей.

«Если раньше воды в рационе не было, то стоит начать хотя бы с одного стакана в день, постепенно увеличивая объем и, конечно же, наблюдать за своим самочувствием», — поделилась нутрициолог.

Привыкнуть пить поможет добавление в стакан лимона.

Что будет, если не соблюдать питьевой режим

Те, кому родители в детстве не выработали привычку пить воду, часто заменяют ее на другие напитки. Что происходит с организмом, если ему недостает жидкости?

Нарушается водно-солевой баланс, который провоцирует образование камней в почках и мочевом пузыре;

Страдают суставы: их хрящевая ткань становится плотной, а не упругой, снижается количество синовиальной жидкости, «смазывающей» суставы;

Портится кожа, скорее появляются морщины;

Волосы и ногти чаще ломаются;

Замедляется пищеварение, и пища дольше задерживается в кишечнике, как итог — запоры;

Повышается концентрация желудочного сока — из-за этого развивается гастрит.

И это далеко не все. Дефицит воды портит здоровье и косвенно: повышает вязкость крови, из-за чего растет риск инсультов, инфарктов, тромбозов, варикозной болезни вен и геморроя.

Даже тепловые удары — и те от недостатка жидкости!