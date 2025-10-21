Кесарево сечение или естественные роды: что больнее, опаснее и тяжелее в восстановлении

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Многие считают, что естественные роды сложнее кесарево сечения, но это глубокое заблуждение. Чем отличаются эти процессы и кому обычно показан второй вариант?

Иногда кесарево сечение вместо операции называют «ненастоящими родами», да еще и легким «освобождением от стандартных» родов. Да, эта процедура действительно в корне отличается от естественного процесса, но вот точно ли в сторону упрощения?

В каких случаях врачи прибегают к кесареву сечению, эксклюзивно Пятому каналу рассказала фельдшер-акушер, нутрициолог Наталья Чаевская.

Как проводят кесарево сечение

Кесарево сечение — далеко не «легкий путь», а необходимое хирургическое вмешательство. К нему прибегают, когда естественные роды представляют риск для жизни или здоровья роженицы.

«В первую очередь, это операция, связанная с анестезией, разрезом брюшной стенки и матки, длительным восстановлением, риском осложнений: кровотечения, инфекций, послеоперационной боли», — рассказала фельдшер-акушер.

Операцию проводят как в плановом, так и в экстренном порядке. Иногда планы рассчитывающей на физиологические роды женщины мгновенно меняются в сторону кесарева сечения.

Исходя из этого в медицине хирургическое вмешательство подразделяют на:

Плановое, оговоренное с беременной заранее;

Неотложное — решение о таком виде принимают, например, если начинается преждевременный разрыв плодных оболочек;

Экстренное — его проводят в течение 30 минут после постановки диагноза, так как фиксируется жизнеугрожающее состояние.

Многие женщины после кесарева сечения переживают долгий период реабилитации.

В каких случаях назначают кесарево сечение

Кесарево сечение считается настоящим достижением науки и медицины, ведь эта операция не только спасает жизни женщин и младенцев, но и, в частности, помогает продлить репродуктивный возраст.

Иногда после 35 лет у рожениц возрастает количество экстрагенитальных патологий, появляется осложненный акушерско-гинекологический анамнез. Риск дальнейших осложнений, а иногда и смерти нивелирует кесарево сечение.

Но опасными или невозможными естественные роды бывают и для молодых будущих мам.

Среди показаний к проведению операции:

Неправильное положение плода или его большой вес;

Осложнения: отслойка плаценты, рубцы на матке или ее миома;

Индивидуальные особенности женщины: узость таза, сильная близорукость, патологии сердечно-сосудистой системы;

Гипоксия;

Преждевременное отхождение вод или риск разрыва матки.

Однако этот список неполный. Без противопоказаний все же стоит рассматривать естественный процесс родов.

«Некоторые женщины боятся эпидуральной анестезии — важно сказать, что это наиболее распространенный и безопасный метод обезболивания. Эта процедура помогает облегчить боль и способствует более контролируемому процессу», — отметила Чаевская.

Чем кесарево сечение отличается от естественных родов

Кесарево сечение лишено непредсказуемости естественного процесса, так как все же это спланированная и контролируемая операция.

Но стоит учитывать, что женщина и врачи отказываются от процесса многочасовых схваток и прохождения плода через таз из-за крайней необходимости. Из-за этого сравнивать хирургическое вмешательство и физиологические роды странно.

Для младенца операция — это более резкий, пусть и безопасный, переход — он не испытывает давления родовых путей. Для женщины кесарево сечение сопровождается более длительным восстановлением.

В общем, основное различие кроется в самом процессе. Так, кесарево сечение часто подразделяют по типу разреза на матке. Он бывает:

Чаще всего поперечным — производится в нижнем сегменте матки;

Срединным (или вертикальным) — к нему обращаются в экстренных ситуациях, так как он упрощает доступ к матке, делается быстрее;

Реже корпоральным.

Что касается родов физиологических, они различаются по положениям будущей матери.

«Позиция лежа на спине или полулежа чаще всего используется в родильных учреждениях для удобства медицинского контроля, но сами по себе они не считаются самыми естественными», — подчеркнула Чаевская.

К естественным положениям при родах можно отнести:

Лежа на боку — поза помогает расслабиться и снизить болевые ощущения; между схватками;

На четвереньках — так снижается давление головки ребенка на промежность, облегчается раскрытие шейки матки и уменьшается риск травм;

Сидя на корточках — поза позволяет максимально расширить родовые пути и снизить риск разрывов;

Стоя на коленях, опираясь на опору — в вертикальном положении за счет силы тяжести ускоряется раскрытие шейки матки, что способствует более продуктивным потугам;

Стоя с опорой спиной о стену или без опоры — сила тяжести способствует продвижению ребенка вниз.

Чем последствия естественных родов отличаются от осложнений после кесарева сечения

Во время родов организм переживает перестройку и нагрузку, которые нередко оставляют след в виде различных нарушений качества жизни. Период реабилитации есть как после физиологического процесса, так и кесарева сечения.

«Многие женщины сталкиваются с последствиями родов, но из-за стеснения, страха и недостаточной информированности не обращаются за помощью, годами испытывая физический или моральный дискомфорт», — подчеркнула акушер.

Восстановление после кесарева сечения прежде всего требует терпения. Вот основные последствия хирургического вмешательства:

Боль в области шва. Необходимо нивелировать ее обезболивающими препаратами в первые 2-4 дня;

Дискомфорт внизу живота. Он связан с сокращением матки до прежних размеров;

Временное или постоянное нарушение чувствительности в области послеродового рубца;

Вздутие и запоры. Проблемы с кишечником связаны с воздействием анестезии и снижением перистальтики, поэтому от женщины требуется соблюдение диеты.

Есть и возможные осложнения, которые встречаются реже. Среди них:

Наружное или внутреннее кровотечение, сопровождающееся слабостью, головокружением и бледностью;

Нагноение послеоперационного шва;

Эндометрит с повышением температуры тела и сильными болями внизу живота;

Цистит, который часто связан с установкой катетера;

Образование тромбов в сосудах ног;

Плацентарные осложнения в последующих беременностях.

Естественные роды являются не менее сложным процессом, во время которого органы малого таза, мышцы и слизистые подвергаются нагрузке и порой различным повреждениям.

Вот основные последствия и осложнения, с которыми сталкиваются женщины:

Травмы и рубцы

К ним относятся разрывы шейки матки, влагалища, промежности и других мягких тканей. Травмы возникают из-за сильного напряжения, давления и механического воздействия во время прохождения ребенка по родовым путям. После заживления на месте повреждений могут образовываться рубцы.

«Рубцовая ткань не обладает такой же эластичностью и чувствительностью, как здоровая ткань. Из-за этого женщины ощущают болезненность при движениях или интимной близости, ощущение стянутости, иногда зуд», — пояснила Чаевская.

Физиотерапия или даже хирургическое вмешательство значительно улучшат состояние.

Недержание мочи и стула

Непроизвольное подтекание мочи происходит из-за того, что мышцы тазового дна, которые поддерживают расположение мочевого пузыря, растягиваются и иногда повреждаются в родах.

Еще бывает так, что пострадали нервные окончания, которые отвечают за контроль сфинктеров, что тоже снижает контроль.

«Существуют эффективные методы помощи: от упражнений Кегеля до хирургического лечения, поэтому не стоит откладывать решение этой проблемы. Ведь чем раньше начато лечение — тем выше шансы на восстановление», — обратила внимание фельдшер-акушер.

Геморрой

Расширение и воспаление вен прямой кишки связано с повышением внутрибрюшного давления, которое увеличивается на поздних сроках беременности. Натуживания во время родов и сопутствующие запоры усугубляют ситуацию.

При появлении таких симптомов, как дискомфорт при дефекации, болезненные узлы, зуд, кровотечения, стоит своевременно рассказать об этом врачу.

Воспалительные процессы и инфекции после родов

Объектом инфекций преимущественно становятся молочные железы, матка, мочевыводящие пути.

Чаще всего встречается:

Мастит — воспаление молочной железы, которое возникает при застое молока, трещинах сосков или инфекции. Он проявляется повышением температуры, болью, покраснением, уплотнением груди;

Эндометрит — воспаление внутреннего слоя матки. Проявляется выделениями, болями внизу живота, повышением температуры;

Инфекции мочевыводящих путей. Проявляются болезненным, учащенным мочеиспусканием, а также повышением температуры.

Опущение и выпадение внутренних органов малого таза

Из-за растяжения мышц тазового дна матка, мочевой пузырь, прямая кишка иногда опускаются ниже своего положения или даже выпадают. Проявляется это состояние давлением внизу живота, нарушением мочеиспускания и дефекации, а также дискомфортом при ходьбе и интимной близости.

«Лечение требует комплексного подхода: упражнений для укрепления тазового дна, физиотерапии и даже хирургического вмешательства в некоторых случаях», — сказала эксперт.

Зияние половой щели

После родов мышцы и ткани промежности не всегда восстанавливаются полностью. Проблема чаще всего проявляется ощущением широкой половой щели и «расхождения» тканей.

Восстановить мышечную ткань возможно разными методами в зависимости от ситуации: от гимнастики до хирургического вмешательства.

Анемия

Увеличение потребности в железе и кровотечения во время родов часто приводят к железодефицитной анемии. Ее распознают по характерной слабости, головокружению, бледности кожи, учащенному сердцебиению.

Коррекция анемии происходит при помощи специальных препаратов и добавлением в рацион продуктов, богатыми железом.

Чем последствия естественных родов схожи с последствиями кесарева сечения

Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

Вынашивание младенца и сами роды — неважно, естественные или операционным путем — одинаково сильная нагрузка на тело и органы.

«Многие женщины стыдятся говорить о деликатных жалобах, думая, что все пройдет само или так и должно быть. Но обращение за помощью — залог своевременного восстановления здоровья и качества жизни», — убеждена фельдшер-акушер.

Какие общие осложнения фиксируют у рожениц?

Гормональные изменения. Они проявляются нарушением менструального цикла, перепадами настроения, проблемами со сном и повышенной утомляемостью;

Послеродовые выделения или лохии. В течение 4-6 недель наблюдаются кровянистые, а затем сукровичные выделения из влагалища — это процесс очищения полости матки;

Отрицательная реакция на анестезию. Это сильные головные боли (после спинальной/эпидуральной анестезии), тошнота, рвота, спутанность сознания (после общего наркоза);

Послеродовая депрессия. Это не просто плаксивость или усталость, а серьезное состояние, проявляющееся тревогой, чувством пустоты, апатией, при котором важно обратиться за помощью к специалисту.

Несмотря на все перечисленные сложности, у родов есть и положительные последствия. У многих женщин с появлением младенца нормализуется цикл (если до беременности он был нерегулярным), а также уменьшаются или вовсе исчезают менструальные боли.

Как минимизировать последствия естественных родов или кесарева сечения

Не всегда роды ведут к осложнениям. Но, чтобы лишний раз не переживать о них, важно задуматься о профилактике.

Так, тазовое дно возможно укрепить различными упражнениями еще до беременности. Здоровое, насыщенное витаминами питание снизит риск послеродового авитаминоза и критической нехватки железа.

Уже с наступлением беременности необходимо регулярно посещать осмотры лечащего врача, озвучивать жалобы. А уже в процессе родов — внимательно прислушиваться к рекомендациям медицинского персонала.