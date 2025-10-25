Запои и капризные стулья: как Гайдай снимал советский фильм «12 стульев»

Фото: Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Великому режиссеру пришлось побороться за то, чтобы воплотить героев романа Ильфа и Петрова на экране.

В СССР долго не снимали «12 стульев», несмотря на популярность одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Воплотить книжных персонажей на экране предстояло великому режиссеру Леониду Гайдаю. Конечно, ему пришлось преодолеть много препятствий на этом пути.

Подробности рождения советского фильма — читайте на 5-tv.ru.

«Лишний» фильм

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Преданный «12 стульям» Леонид Гайдай добивался экранизации обожаемого произведения несколько лет. Казалось бы: уже состоявшийся, именитый режиссер, почему бы ему не снять фильм по популярному сюжету?

Но роман Ильфа и Петрова был не просто популярным. Адаптации «12 стульев» на тот момент сняли в Польше, США, Швеции, Бразилии. В СССР, правда, существовал один только телеспектакль Александра Белинского 1966 года, но «Мосфильм» посчитал, что на фоне общего ажиотажа новые «12 стульев» будут лишними.

Тем более параллельно с предложением Гайдая уже начал работать над экранизацией «второй части» романа — «Золотого теленка» — Михаил Швейцер. Выгоднее привлечь внимание новой частью популярного произведения, чем дополнить ряд зарубежных.

Гайдай выждал момент и опять вернулся в киностудию со своей неизменной просьбой — на этот раз оказалось, что «Мосфильм» теперь и не против съемок, только вот режиссера опередил его коллега Георгий Данелия.

Год прошел, как Гайдай смирился с реализацией «мечты его жизни» — именно так он комментировал мысли о работе над киноверсией романа — как вдруг она исполнилась сама собой! Данелия подарил режиссеру право на съемки картины, потому что сам перегорел за время подготовки и теперь уже и не знал, как взяться за дело.

Несмешной сценарий и несмешная мадам Грицацуева

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

При всей личной заинтересованности Гайдая в успешности картины, к его сценарию в управлении художественной кинематографии отнеслись также скептично, как и к первоначальному предложению об экранизации.

«Прежде всего сценарий оставляет ощущение монотонного чередования эпизодов, похожих по сути своей один на другой. Это, несомненно, противопоказано для комедии. Очевидно необходимо, чтобы при разработке режиссерского сценария было произведено некоторое сокращение эпизодов», — значилось в оценке сценария.

В общем, текст назвали скучным и недостаточно социалистическим. Кстати, в свое время вопрос политический поднимался и при публикации романа, так что Гайдай даже частично повторил судьбу любимых авторов. И ему пришли на помощь — при поддержке художественного руководителя Экспериментального творческого объединения киностудии «Мосфильм» Григория Чухрая сценарий утвердили.

Начались поиски. Гайдай прислушался к «Мосфильму», да и просто вложил душу в кино — каждую сцену он запланировал превратить в яркий самобытный эпизод. Для этого понадобились именитые актеры, то есть люди, способные своей харизмой мгновенно зацепить зрителя и поддержать высокий темп повествования. Эраст Гарин, Рина Зеленая, Владимир Этуш и Георгий Вицин в «12 стульях» засветились лишь на считанные минуты — зато как!

Образ мадам Грицацуевой на пробах тоже примеряли звезды — Галина Волчек и Нонна Мордюкова. Первая лидировала — ее конкурентка казалась Гайдаю уж слишком серьезной. И вдруг Гайдай увидел ее, «мечту»! Так роль Грицацуевой исполнила Наталья Крачковская, которая до этого не играла больших ролей.

Гайдай избрал случайно появившуюся на площадке Крачковскую за ее гротескную внешность, все остальные претендентки на ее фоне казались абсолютно не смешными.

Первый Бендер запил, второй оказался «лыс»

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

На одну только роль Остапа Бендера претендовали более двухсот актеров! И все звезды: Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Валентин Гафт, Никита Михалков и даже Муслим Магомаев.

Изначально Гайдай выбрал Высоцкого, но тот перед началом съемок, как утверждалось, ушел в запой. Разгневанный сценарист уже собрался переснимать с Александром Белявским, но картинка совсем не клеилась — Киса Воробьянинов в исполнении Сергея Филиппова выглядел гораздо колоритнее Бендера.

По слухам, о той самой провинциальной постановке «12 стульев», на которой и Гайдай и встретил нужного актера, режиссеру рассказал Высоцкий. Интересно, до запоя или после?

В общем, 35-летний Арчил Гомиашвили, игравший Бендера в городе Поти, оказался истинным «великим комбинатором». Хотя бы потому, что ему на самом деле оказалось 45.

Гайдай был готов отстаивать актера перед целым «Мосфильмом». На вопросы: «А вот почему у вас Бендер вдруг грузин?» и «Почему ваш Бендер лыс, будто пожилой мужчина?» он отвечал заранее подготовленными ответами: «А потому, что папа у Остапа — турецкоподданный, почему же тогда маме не быть грузинкой?», «Еще парик приличный не подобрали. А так — у нас есть возможность сделать ему какую угодно прическу».

Проблема со стульями

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Строгий отбор и пробы проходили и главные герои кино — стулья.

Претендентов у сценариста не было, поэтому съемочная группа дала объявление в газету. Искались владельцы раритетных вещей. В итоге настоящие гамбсовские стулья сохранились только у одной столичной старушки.

Все бы хорошо, но хозяйка своей мебели актерской доли не желала и категорически отказалась ее продавать. Тогда режиссер сфотографировал стулья и заказал их копии у специалистов из Арабских Эмиратов — почему-то ни одна советская фабрика не взялась за изготовление.

Съемки пережили только четыре стула. Этих «актеров» Гайдай забрал в свой кабинет.

Мир благодаря «уголовному преступлению»

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.

Арчил Гомиашвили прекрасно справился с ролью Остапа Бендера, но создание образа великого комбинатора в итоге легло на плечи двух актеров.

В итоговой версии «12 стульев», которую советский зритель увидел в 1971 году, Гомиашвили произнес своим голосом только несколько колоритных фраз, а озвучивал эту роль Юрий Саранцев. По одной из версий, такое решение связано с сильным грузинским акцентом артиста.

Гомиашвили тогда очень сильно обиделся на режиссера, они не общались несколько лет, пока на экраны не вышла экранизация романа Марка Захарова.

В день премьеры Гайдай не удержался и позвонил актеру со словами: «Включай телевизор. Сейчас ты будешь свидетелем уголовного преступления». Так они и помирились.

И напоследок еще несколько фактов о том, как снимали «12 стульев»: