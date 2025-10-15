Будни в женской колонии: как изменится жизнь Блиновской за колючей проволокой

Фото: Сергей Савостьянов/TASS

«Королеве марафонов» предстоит столкнуться с новыми реалиями ее жизни. Но есть вероятность, что пребывать в них она будет не так долго, ведь скоро сможет попросить об УДО.

Блогеру Елене Блиновской уменьшили срок заключения на полгода. Теперь ей осталось сидеть четыре с половиной. Также у Блиновской через полгода появится право на условно-досрочное освобождение (УДО), так как фактически она уже «отсидела» половину срока.

В ближайшие недели блогера из столичного СИЗО «Печатники» должны отправить в колонию. В каких же условиях теперь будет жить Блиновская?

Куда могут отправить Елену Блиновскую

«Королева марафонов» была арестована в 2023 году. Ранее, 3 марта, суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По информации следствия, она отмыла свыше 587 миллионов рублей, впоследствии взысканных в доход государства.

О вероятных условиях содержания Елены Блиновской в тюрьме в интервью KP.RU рассказал юрист Игорь Голедухин. По его словам, сейчас возможна отправка в одну из двух тюрем: либо в «образцово-показательный» ИК-5 в подмосковном Можайске, либо в Костромскую область — в ИК-3, расположенную в поселке Прибрежный.

«Поток под Кострому начался еще летом — решили заполнять эту колонию. До этого москвичек этапировали во Владимир или Иваново. Но они уже фактически заполнены», — объясняет правозащитник.

ИК-5 чистая и аккуратная. Долгое время считалось, что там один из самых «лайтовых режимов» для заключенных, так как при вместительности в 900 человек в тюрьме отбывало срок всего 350-400 человек. Это влияло на отношение персонала — фактически оно было довольно мягким. Однако сейчас из-за заполнения работы у работающих в колонии людей станет в два раза больше, что может изменить и жизнь заключенных.

Особого статуса Блиновской ждать не стоит. По словам юриста, администрация колонии в качестве гуманитарной помощи может попросить ее приобрести что-то для хозяйства, оплатить ремонт и так далее. За это Елене могут обеспечить тепленьким местом на территории колонии. Хотя, с другой стороны, откуда у Блиновской деньги, если суд признал ее банкротом?

Но даже если так случится, то такие блага там не вечны — и работать Блиновской придется, как и остальным. А работа у заключенных в тюрьмах разная. В обоих занимаются пошивом спецовок, камуфляжа, костюмов для осужденных женщин, шапок-ушанок. Также в ИК-3 выращивают овощи на небольшом подсобном хозяйстве.

«Через работу многие пытаются заслужить условно-досрочное освобождение. Готовы работать по 12 часов в сутки, чтобы получить от администрации хорошие характеристики», — отметил Голедухин.

Какие условия ждут Елену Блиновскую в колонии

В СИЗО у Елены Блиновской была возможность посещать салон красоты и спортивный зал. Камеру она делила с приличными женщинами, среди которых была женщина-кандидат и доктор наук, впервые оказавшиеся в следственном изоляторе.

Однако от колонии таких же условий «королеве марафонов» ждать не стоит. Ведь и в женских тюрьмах к так называемым первоходам другие заключенные относятся порой жестко и могут вымогать деньги за спокойное пребывание на «зоне».

«Порой все даже жестче, чем у мужчин. И „традиции“ большестрочницы тоже соблюдают. В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете. Ее заслуги на воле там ничего не будут стоить. По сравнению со всем этим СИЗО „Печатники“ будут казаться санаторием», — подчеркнул юрист.

Сложно сказать, в какой из колоний Блиновской было бы лучше. Хуже ей точно было в пермских Березниках и в орловском Шахово — туда обычно отправляют рецидивисток, потому, несмотря на общий режим, жизнь там совсем другая.

«Однако среди женщин многие годы ходит легенда, что самые легкие условия — в Усманской женской колонии в Липецкой области. Там всего 250 человек сидит. Все туда стремятся. Ну и, как я уже говорил, примерно такая же репутация была у ИК-3 под Костромой и ИК-5 в Можайске, пока их не начали заполнять», — отметил эксперт.

Есть теория, что Елена Блиновская может избежать отправки в колонию, если ее оставят отбывать наказание в хозотряде следственного изолятора. Однако адвокат отверг такую вероятность, ведь статья «Легализация денежных средств» является тяжелой, плюс суммы в ней фигурировали огромные.

Сможет ли Елена Блиновская выйти по УДО в скором времени

Также у Блиновской есть шанс выйти по УДО.

«Это не связано с тем, что наказание было изменено в сторону меньшего. Это связано с отбытием конкретного срока. В ее случае конкретный срок отбыт, право на УДО у нее есть. Как только мы получим соответствующее определение суда, то мы сможем обсудить вопрос о подаче заявления», — объяснила ее адвокат Наталия Сальникова в беседе с 5-tv.ru.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, когда пыталась покинуть Россию через границу с Белоруссией. Первоначально она находилась под домашним арестом, однако в декабре того же года устроила вечеринку, на которую пригласила свою подругу, являющуюся свидетелем по делу. Этот шаг привел к обвинению в нарушении условий ареста, и Блиновская была отправлена в СИЗО. Теперь ее ждет новая глава в жизни.

Также стало известно, что про блогера Елену Блиновскую снимут сериал. Как сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на продюсера Давида Кочарова, роль блогера исполнит актриса Елена Лядова, а сам проект не является биографическим, а лишь основан на истории «королевы марафонов».