Будет весело и детям, и взрослым: лучшие новогодние игры и конкурсы

Фото: 5-tv.ru

Эти забавы не оставят никого равнодушным! Все пространство точно наполнится искренним смехом.

Новый год — время чудес, мандаринов, нарядных елок и, конечно, веселых конкурсов! Правильно подобранные игры и задания делают любое торжество ярче и сближают гостей.

5-tv.ru собрал лучшие новогодние конкурсы, которые можно провести дома, в школе и на корпоративе. Готовьте реквизит, заряжайтесь настроением — будет весело!

Новогодние конкурсы для дома

Лучшие новогодние конкурсы и игры для взрослых и детей. Фото: 5-tv.ru

Новый год часто отмечают в кругу семьи или друзей. Чтобы было не только вкусно, но и весело, добавьте в программу пару легких конкурсов. Они не требуют особой подготовки и подойдут всем возрастам.

«Запеленай Снеговика»

Участники делятся на пары. Один игрок — «снеговик». Другой должен обмотать его туалетной бумагой, чтобы получился «снеговик». При желании можно добавить шапку и шарф. Выигрывает пара, которая справится быстрее и лучше всех.

«Новогодний крокодил»

Классическая пантомима, но только на зимнюю тематику: можно показать (но не говорить) катание на санках, как Снегурочка ищет Деда Мороза, и прочее. Задача других — отгадать действие.

«Новогодний мешок»

В большой мешок кладутся разные предметы: елочная игрушка, шишка, варежка, свеча, мандарин, ложка и так далее. Участники на ощупь должны угадать, что это.

«Кто это сказал?»

Вспомните знаменитые новогодние фразы из фильмов, мультфильмов и песен. Задача игроков — угадать, откуда цитата:

— «А у нас в квартире газ!»

— «Елочка, гори!»

— «Ну что, старый год, прощай!»

«Замороженные танцы»

Все танцуют под веселую музыку. Ведущий неожиданно ее останавливает — все должны замереть в позе. Кто шевельнулся — выбывает. Побеждает самый «замороженный».

Конкурсы для школы

Лучшие новогодние конкурсы и игры для взрослых и детей. Фото: 5-tv.ru

На школьных утренниках и классных вечеринках конкурсы не только развлекают, но и помогают детям раскрепоститься, показать творчество и почувствовать себя частью команды.

«Передай снежок»

Участники передают «снежок» (ватный шарик или мячик) друг другу ложкой без помощи рук. Кто уронил — выбывает. Побеждает самый ловкий.

«Укрась елку»

Команды получают бумажную елку и набор вырезанных игрушек. Задача — украсить елку с закрытыми глазами. Потом — голосование за самую красивую.

«Собери слово»

На полу разбросаны буквы (из картона). Команды должны собрать из них зимнее слово, например, «мороз», «метель», «подарок», «снеговик» и прочее.

«Новогодняя шапка»

Ведущий надевает яркую шапку. Когда он в шапке — дети хлопают в ладоши. Когда снимает — замирают. Ошибся — вылетел. Это веселое упражнение на внимание.

«Еловая эстафета»

Ставится маршрут с препятствиями. Игрок должен пройти его с украшением и повесить его на елку. Побеждает команда, украсившая елку первой.

Конкурсы для корпоратива

Лучшие новогодние конкурсы и игры для взрослых и детей. Фото: 5-tv.ru

На корпоративе конкурсы — важная часть программы. Главное — чтобы было не неловко, а весело. Вот несколько отличных идей для взрослой аудитории.

«Угадай коллегу по фото»

Подготовьте детские фото сотрудников. Участники должны угадать, кто изображен. Поверьте, смеяться будут все!

«Новогодняя викторина»

Задайте вопросы на общие темы:

— Сколько всего ударов курантов в новогоднюю ночь?

— В какой стране первый Новый год наступает раньше всего?

— Сколько оленей у Деда Мороза?

«Танец снежинок»

Несколько добровольцев выходят на сцену. Их задача — исполнить «балет снежинок», но в комичном стиле. Побеждает самый артистичный.

«Поймать снежинку»

Игрокам завязывают глаза. Ведущий кидает в воздух бумажные «снежинки». Задача — поймать их руками. Кто поймал больше за одну минуту — молодец!

«Тост за год»

Каждому выдают карточку с темой для тоста: «тост от елки», «тост от шампанского», «от имени следующего года» и так далее. Главное — оригинальность.

Универсальные конкурсы

Лучшие новогодние конкурсы и игры для взрослых и детей. Фото: 5-tv.ru

Эти конкурсы подойдут везде — и дома, и в школе, и на работе:

«Елочка, зажгись!»

Все участники становятся в круг и передают друг другу фразу «Елочка, зажгись!», но каждый говорит ее по-своему: злобно, шепотом, весело, как робот, как Дед Мороз и так далее. Побеждает самый артистичный.

«Сказочный коллаж»

Командам выдаются журналы, ножницы, клей и лист. Задача — создать новогодний коллаж или открытку. Креатив приветствуется!

«Мандариновый чемпион»

Кто быстрее почистит и съест три мандарина без помощи рук? Или с завязанными глазами?