Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи

Фото, видео: 5-tv.ru

Программа охватывает порядка 12 тысяч учреждений культуры по всей стране — каждый сможет найти что-то подходящее для себя.

Как привить молодежи любовь к культуре и искусству? Какая карта открывает двери на культурные мероприятия совершенно бесплатно? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое «Пушкинская карта»

В России есть музей, посвященный легендарному режиссеру Эльдару Рязанову. По нацпроекту «Семья» здесь появилось современное звуковое оборудование, интерактивные киоски и новые системы хранения для уникального архива. А с помощью «Пушкинской карты» творчеством Рязанова удалось заинтересовать и молодое поколение.

«Пушкинская карта» для своих юных посетителей открывает, прежде всего, возможность познакомиться с культурой, сходить в театр, в музей либо в кино. Потому что зачастую в музей Эльдара Рязанова приходят люди взрослые либо старшего поколения, так как пик популярности режиссера выпал на их молодость. А вот «Пушкинская карта» подталкивает школьников и студентов тоже посетить наш музей», — рассказывает заместитель директора по развитию музея Эльдара Рязанова Анастасия Чекмасова.

Обладателями этой карты могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно на карту начисляется пять тысяч рублей. Эти средства можно потратить на билеты в театры, филармонии, музеи, выставки и кино. Причем до двух тысяч рублей именно на киносеансы.

«Идея с использованием „Пушкинской карты“ очень полезная, потому что ее можно использовать бесплатно, не тратя свои деньги на то, чтобы посещать музеи и различные мероприятия. Также можно и в кино сходить с помощью нее», — говорит студент Степан Матвеев.

А оформить ее очень просто.

«Пушкинскую карту» я получил, оставив заявку на «Госуслугах», скачав приложение», — делится он.

Как помогает «Пушкинская карта»

Сергиевский историко-краеведческий музей — настоящая жемчужина Самарской области. Он располагается в старинном здании девятнадцатого века, в бывшей торговой лавке купца Смирнова.

«У нас десять программ, в музее всей семьей, в музей для детей, идут разные мероприятия для туристов, веселые заигрыши, календарные праздники и многие другие», — сообщает директор МБУК «Сергиевского историко-краеведческого музея» Татьяна Свиридова.

Но что сами молодые люди говорят о таком формате?

«Я обучаюсь уже три года в Сергиевском губернском техникуме. И каждый раз мы посещаем какие-то новые мастер-классы, мероприятия и экскурсии», — отмечает студентка Виктория Бер.

Как оформить «Пушкинскую карту»

Все это стало возможным по нацпроекту — в музее появилось оборудование для фондохранилища, интерактивное и выставочное оборудование, что помогло привлечь еще больше посетителей.

«Чтобы сегодняшнюю молодежь привлечь, конечно, нужны и современные технологии. И участие в национальном проекте как раз нам позволило приобрести интерактивное оборудование, у нас в залах стоит несколько интерактивных панелей, которые как раз позволяют нам и раскрыть наши фонды более широко», — указывает руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики муниципального района Сергиевский Ольга Николаева.

Программа охватывает порядка 12 тысяч учреждений культуры по всей стране — каждый сможет найти что-то подходящее для себя. С 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ.

Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее перевыпуск в мобильном приложении «Госуслуги. Культура», чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия, участвующие в программе.