Картофельный пар, баня и ледяная капсула: профилактика или угроза при простуде?

Тепло или холод? В чем кроется главная угроза моды на ледяные ванны и криокапсулы? Народные методы лечения простуды — зло или все-таки имеют право на жизнь? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие методы от простуды не работают

Ни для кого не секрет, что осенью обостряются хронические заболевания, а еще на это накладываются вирусные инфекции. В попытке вылечиться многие доходят до крайности. И подвергают смертельному риску не только себя, но и близких.

«Если мы берем, например, такой народный метод, как подышать над паром картошки, то официально никакой пользы от этого нет. Если мы, например, передержались, больше подышали, мы можем обжечь слизистые. А если это ребенок, он может просто случайно обвариться, то есть получить ожоги», — рассказывает физиотерапевт Елена Глухова.

Именно это и произошло с двухлетней девочкой из Петербурга. Ребенка заставляли дышать над вареной картошкой. В итоге малышку госпитализировали с ожогами лица второй и третьей степени.

А в Саратовской области мужчина решил вылечить температуру в сауне. В итоге вместо выздоровления получил инсульт.

«Основными противопоказаниями для посещения бани являются острые сердечно-сосудистые заболевания. Это острый инфаркт, например, стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь, которая декомпенсирована, то есть пациент ее не контролирует, не принимает никаких препаратов, кровотечение, острые инфекционные заболевания. То есть с высокой температурой в баню ходить не стоит», — говорит эксперт.

Полезен ли холод организму

Ведущий программы Роман Перелыгин отправился пройти испытание холодом. В России растет популярность криосаун. Главный ингредиент в них — жидкий азот.

«Шоковая заморозка овощей — минус 45 градусов. Температура в космосе примерно -270. Меня будут замораживать в криокапсуле при -170. Отсюда у меня вопрос: я точно не стану свежезамороженным овощем космическим?» — спрашивает он.

«Конечно, нет. В криосауне вы находитесь три минуты. За это время вы не успеете получить никакого негативного воздействия. Промораживается только верхний слой эпидермиса, и только за счет холодовых рецепторов мы работаем с центральной нервной системой. За счет жидкого азота достигается такая низкая температура. В криосауне нет влажности. Когда вы находитесь на улице при температуре -24, -25 градусов, вам там будет гораздо холоднее, чем в криосауне при температуре -130, -150 или -170 градусов», — разъясняет косметолог Ирина Хайруллина.

По словам специалистов, криокапсула оказывает общий оздоровительный эффект. Омолаживает кожу и заставляет организм мобилизовать все ресурсы, потому что он думает, что замерзает.

Всего три минуты при температуре -170, и жизнь покажется вам легкой прогулкой.

Но с простудой сюда лучше не ходить. Холод не вылечит, если человек уже болеет — он помогает закалить только здоровый организм.

Как правильно париться в бане

Затем греется Перелыгин в русской бане. О ее целебных свойствах уже сотни лет говорят и простолюдины, и императоры. Но везде нужно знать меру.

«Испытание холодом прошел, теперь баня. Сравню, что по ощущениям более благотворно влияет на организм», — озвучивает ведущий.

В среднем для русской парной оптимальной считается температура не больше 80 градусов, а для финской сауны — не больше 110. Главное — не бросаться в самый жар сразу, а постепенно увеличивать время пребывания в парилке.

Еще один неотъемлемый атрибут русской бани — это веники. Недаром каждый любитель попариться подбирает себе тот, что лучше всего подходит именно для него. Это тоже отличная профилактика простудных заболеваний. Массаж веником усиливает обмен веществ, открывает поры и очищает кожу от шлаков.

Выбор веника зависит от желаемого эффекта: березовый — самый популярный, он подходит для общего оздоровления, дубовый — для грубой кожи и интенсивного массажа, а эвкалиптовый и можжевеловый — для дыхательной системы. А еще не забываем про оздоровительный контраст. Какая же баня без холодной купели или ледяной проруби?

«Мы суживаем сосуды, мы разглаживаем кожу, потому что у нас увеличивается ее тонус. У нас сразу приходит кровоток, усиливается питание и регенерация кожи», — сообщает физиотерапевт.

Что поможет при простуде

И стоит запомнить — в баню, как и на криопроцедуры, тоже категорически нельзя ходить с температурой. Иначе нагрузка на организм возрастает в разы. Под строгим запретом и спиртное.

«Именно травяной чай хорошо восполняет водный баланс человека, тонизирует организм и насыщает всеми полезными микроэлементами, которые мы теряем в ходе парения», — объясняет пармастер Александр Анисюткин.

Следует обратить внимание, что при простуде и ОРВИ любой врач посоветует пить побольше теплой жидкости. Будь то чай с малиной и медом или обычная вода с лимоном.

Уже давно доказано, что состав никак не влияет на скорость выздоровления. Важен сам факт обильного питья. А если грипп или ОРВИ уже атакуют — главное правильно подобрать лечение.