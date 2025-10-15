Ботокс с побочкой: как уколы красоты уродуют лицо и губят здоровье

Фото, видео: 5-tv.ru

Инъекции ботокса стали для многих женщин едва ли не обыденностью. Но это отнюдь не безобидный препарат, каким кажется на первый взгляд.

Названий у ботулотоксина много, а мест для инъекций, кажется, еще больше. Те, кто разгладил все мимические морщинки на лице, начинают колоть препарат в область подмышек, зону декольте. А самый свежий тренд — уколы красоты для якобы «удлинения» шеи.

За счет покатых плеч шея может показаться чуть тоньше и длиннее, но это иллюзия. Ни один токсин не в силах «нарастить» лишний позвонок. Куда более шокирующий тренд — улыбка Джокера.

К чему приводят уколы красоты, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем могут обернуться уколы красоты

Героиня программы Жанет Козлова погналась за красотой и вечной молодостью в 20.

«Начала колоть ботокс, начала колоть филлеры в губы. Дошло до того, что у меня губы стали просто огромного размера», — рассказывает она.

После очередного курса началась аллергия, от губ-пельменей пришлось избавляться. Но тяга к прекрасному не давала покоя. Девушка грезила рельефными скулами.

Худеть решила при помощи липолитиков. А они не оставили на лице Жанет и грамма жира. В итоге кожа просто повисла на черепе.

«В свои 25 лет я выглядела на 35, потому что просто мое лицо все обвисло», — делится она.

Теперь наша героиня, чтобы в буквальном смысле не потерять лицо, вынуждена регулярно его «прошивать» нитями и подолгу ходить в медицинских масках.

И если бы это ее остановило! Следующей процедурой стала блефаропластика.

«Первые два с половиной года я спала, у меня вообще полуоткрытые глаза были. Настолько, что у меня зрачки даже, ну полузрачки были видны!» — жалуется Козлова.

Уже два года девушке аукаются последствия. Сон — только в маске, увлажняющие глазные капли — всегда с собой.

А вот другая героиня, Наталья Новоженина, прибегла к ботоксу совсем не ради красоты.

«Это не тот случай, когда я шла за уколами красоты, мне его кололи в лечении с косоглазием», — говорит она.

Но на столе у пластического хирурга все равно оказалась. После курса инъекций ботулотоксина у офтальмолога у Натальи начался птоз.

«Первый прием, как сейчас помню, 10 сентября, и уже через десять дней у меня была проведена первая операция. Когда я попала к профессору на прием, он сказал, что нужно было обратиться раньше и лечить вас раньше», — вспоминает девушка.

Наталья никого не винит, радуется, что наконец-то она может прямо смотреть двумя глазами. Но ботокса боится как огня.

«Больше я, наверное, обращаться к уколам красоты не буду ни при каких обстоятельствах», — уверяет Новоженина.

Какой результат будет от уколов красоты

По статистике пластических хирургов, пациенты редко остаются довольными после уколов красоты.

«Примерно на 100% у пяти уже был негативный опыт, если мы говорим про эстетическую неудовлетворенность, то таких случаев намного больше, примерно 50%», — утверждает косметолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук Дарья Фетисова.

Стоит помнить, что ботулотоксин — отнюдь не безобидный препарат, каким кажется на первый взгляд.

Ботулотоксин вырабатывается бактерией Clostridium botulinum и является сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов.

Отравление провоцирует полный паралич мышечной ткани в организме человека — например, сердца или легких. Заразиться ботулизмом можно после употребления в пищу некачественных консервов.

Из чего производят ботокс

Ботокс — это тот же ботулотоксин. Только в ограниченной дозировке, разбавленный и исключительно после многоступенчатой качественной очистки.

«Его делают, предположим, на лобную мышцу. Для чего? Для того, чтобы парализовалась лобная мышца. Выравнивается кожа. И после того, как кожа выравнивается, соответственно, не видны морщинки», — разъясняет главный врач клиники офтальмологии Игорь Азнаурян.

Ботулотоксин в медицине используют едва ли не повсеместно. Инъекции ботокса показаны тем, кто страдает головными болями, мигренями, мышечными спазмами, избыточным потоотделением или слюнотечением.

Также уколы ботулотоксина могут порекомендовать в послеоперационный период, после серьезных травм, инсультов и инфарктов. Но самое широкое применение ботокс нашел в косметологии.

«Почему-то наши люди очень ответственно подходят к выбору врачей других специальностей, а к пластической хирургии почему-то многие относятся очень несерьезно. Хотя нужно понимать, что это в любом случае риск», — рассуждает юрист Тамара Кормишина.

Инъекции ботокса стали для многих женщин едва ли не обыденностью. Но даже среди звезд российской эстрады нет единого мнения: норма это или стареть нужно все-таки достойно?

«Сейчас смою грим, сяду в самолет, надену кепочку, очки. И меня никто не узнает», — смеется певица Любовь Успенская.

«Я, например, очень люблю уколы красоты. Вот и не скрываю это. Поэтому все мы будем молодыми и долго», — рассказывает ее коллега Таисия Повалий.

Что проверять у косметологов перед приемом

Увы, но довольно часто пластическая хирургия — кот в мешке. Найти грамотного и опытного врача — не просто. Но это необходимо делать, если уже было решено встать на путь «улучшайзинга».

«Когда человек приходит уже в саму клинику, там должна быть вся информация о лицензии клиники и о том, какие врачи оказывают данные услуги. То есть вся информация об образовании и квалификации», — предупреждает юрист.

Клиника также обязана предоставить по запросу пациента все данные об оборудовании и даже используемых медицинских препаратах. Если же что-то пошло не так, стесняться точно не нужно.

«Люди должны отстаивать свои права, должны обращаться в правоохранительные органы. На мой взгляд, у нас недостаточно большие штрафы за такие правонарушения, они невесомы для юридического лица. То есть иногда им проще заплатить штраф, чем соблюдать те или иные нормы», — объясняет эксперт.

Мало кто знает, но здоровье в России охраняется государством. И недобросовестные клиники и врачи обязаны отвечать за некачественные услуги.

«Когда женщина хочет здесь убрать морщину, она должна думать, она готова лишиться зрения или нет», — рассказывает Кормишина.

Что делать перед походом к косметологу

«У меня страх старости. Я серьезно, мне нужно, вот чтобы я не старше 30 лет выглядела», — делится Козлова.

Итак, если человек, как и Жанет, страшится возраста, но не боится пластических хирургов и уколов красоты, то вот три главные рекомендации «Страны советов».

Совет № 1. Не экономить на собственном здоровье

Экономия на собственном здоровье и своей, пусть и не идеальной, внешности — крайне опасна. Испортить — просто и дешево. А на восстановление уходят годы и совсем другие деньги.

«Это не маленькие траты. Я уже около 300 тысяч просто за полгода там трачу», — посчитала героиня.

Совет № 2. Тщательно подходить к выбору специалиста

Тщательно подходить к выбору специалиста. Изучать отзывы, смотреть его портфолио. А в клинике — запросить лицензии и дипломы. Если все документы в порядке, скорее всего, результат будет положительным.

«Мы живем в эру очень безопасной хирургии, потому что хирургические манипуляции, они, как правило, очень хорошо структурированы», — разъясняет Азнаурян.

Совет № 3. Не пытаться делать инъекции ботокса самостоятельно

И ни в коем случае не стоит покупать филлеры или инъекции ботокса на маркетплейсах и, просмотрев часовой видеоролик, пытаться его себе поставить! Это небезопасно.