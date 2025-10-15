Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

В ноябре первая планета Солнечной системы — Меркурий — принимает ретроградное положение на просторах космоса. Чем это грозит каждому, объясняет астрология.

С 10 по 29 ноября 2025 года Меркурий примет ретроградное положение. Наверное, все слышали страшилки про него. Однако это больше мифы, чем правда.

О том, что действительно можно и нельзя делать в ретроград ближайшей к солнцу планеты Солнечной системы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Лилия Зарипова.

Лилия Зарипова

Астропсихолог

Меркурий — это планета, которая отвечает за коммуникации, сделки, движимое имущество и договоренности.

«Когда он становится ретроградным, то его скорость падает. В это время не нужно делать никаких новых и важных сделок, например, по покупке и продаже недвижимости или автомобиля. Также не стоит начинать ремонт и заключать новые договоренности — покупать бизнесы, открывать бизнесы, начинать новые стартапы.

Причем соблазн это сделать будет просто огромным, хорошие варианты будут сами идти в руки», — подчеркивает астропсихолог.

Когда ретроградный Меркурий пройдет, то есть огромный риск увидеть ошибки в документах, и будет разочарование.

Поэтому стоит быть аккуратней, не совершать никаких новых сделок, не давать в долг. Но зато можно и нужно возвращаться к старому. То есть, например, можно заново начать писать заброшенный диплом или диссертацию, а также покупать обучения, так как Меркурий в принципе покровительствует учебному процессу.

Помимо прочего, при ретроградном Меркурии не стоит оформлять важные документы, визы, справки. И ни о чем не договариваться, потому что в дальнейшем все договоренности рассыплются.

«Еще в ретроград зачастую возвращаются бывшие возлюбленные. Но возвращение это будет коротким, и они снова исчезнут», — отметила Зарипова.

Также может появиться ощущение, что при общении многие люди лукавят, а иногда и врут, и в принципе не получится правильным образом воспринимать данную ими информацию.

«А еще в народе бытует мнение, что рожденные с ретроградным Меркурием в натальной карте с легкостью переносят этот период. Но это миф — им тоже не стоит совершать важных операций, сделок и всего остального», — заметила астропсихолог.

Чего ждать Овнам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Овнов ретроградный Меркурий попадает в зону страховых, банковских и каких-то контролирующих органов.

Поэтому представителям огненного знака зодиака следует быть аккуратнее и не совершать никаких резких действий. Звезды советуют им все перепроверять, лучше даже с помощью специалистов, например, юристов.

Также Овнам будет казаться, что в доходах их супруги или супруга происходит какой-то беспорядок. Однако сразу же разговаривать на эту тему не стоит, лучше взять паузу и понаблюдать за ситуацией.

Помимо этого, отмеченным огненной стихией людям будут сниться вещие сны.

Чего ждать Тельцам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Тельцов Меркурий повлияет на зону партнерства.

Представителей земного знака зодиака могут ждать конфликты и недопонимания. При работе с клиентами лучше выполнить все их требования во избежание неприятной ситуации.

Звезды советуют Тельцам быть аккуратней и все оформить юридически и по закону.

Чего ждать Близнецам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Близнецов ретроградный Меркурий воздействует на зону здоровья.

Звезды советуют перепроверять диагнозы и анализы, поскольку после ухода ретромеркурия все плохие прогнозы могут внезапно аннулироваться.

Также, если представитель воздушного знака зодиака владеет бизнесом или просто руководит в компании, то ему стоит быть аккуратным со своими работниками, так как они могут его подвести и навести беспорядок в документах. Их лучше проверять, а важные и вовсе не подписывать.

Чего ждать Ракам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

Ракам тоже стоит быть аккуратными со здоровьем. И с коллегами, и с начальством.

Слова людей, отмеченных водным знаком зодиака, могут быть неправильно поняты другими людьми.

Помимо прочего, Ракам, как и Близнецам, нужно тщательно проверять документы — в них могут оказаться ошибки.

А еще их, вероятно, посетит простуда, потому лучше чаще оставаться дома и беречь себя.

Чего ждать Львам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Львов во время ретрограда Меркурия могут возникнуть недопонимания с любимыми и с детьми.

Поэтому представителям огненной стихии лучше несколько раз объясниться, рассказать, как именно они поняли информацию и что они хотят слышать и слушать своего партнера.

Первый ребенок может принести небольшие проблемы, потому ему стоит уделять больше внимания.

Чего ждать Девам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Дев могут стать острыми вопросы по недвижимости и какие-то недопонимания в родительской семье.

Поэтому не стоит в этих сферах резких движений, а с родителями лучше поддерживать дружеский контакт. Все, что они скажут, лучше поделить на два, а то и на три.

И, конечно, Девам не нужно подписывать никаких документов, особенно касающихся жилищных вопросов.

Чего ждать Весам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Весов ретроградный Меркурий повлияет на взаимоотношения с родными братьями и сестрами.

Возможно, представителей воздушного знака зодиака ждут недопонимания с ними. Также не стоит обсуждать с ними важные дела и сделки.

А вообще Весам наверняка захочется поучиться чему-то новому и навестить близких, особенно в поездках. Это не воспрепятствуется, но стоит внимательно проверять документы и билеты, так как в них могут оказаться ошибки с написанием имени и фамилии. А вот с визой лучше подождать и сделать ее после 29 ноября.

Чего ждать Скорпионам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

Скорпионы, возможно, почувствуют нехватку денежных средств.

Им захочется поменять работу, найти новый источник дохода, где выйдет получать больше денег. Но звезды советуют представителям водного знака зодиака поумерить свои аппетиты до декабря.

А еще — вести учет доходов и расходов, так как вторых будет очень много. Поэтому с деньгами следует поосторожничать.

Чего ждать Стрельцам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

Стрельцы столкнутся со взаимным непониманием.

Информация до них и от них будет доходить искаженной.

И не надо верить документам, они могут оказаться поддельными. Если бумаги слишком важные для того, чтобы их проигнорировать, то их следует отнести на проверку знакомому юристу.

Также представителям огненной стихии не следует договариваться ни о чем важном.

Чего ждать Козерогам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

Козерогам следует ждать возвращения бывших подруг и друзей.

Также представителям земного знака зодиака, вероятно, предложат присоединиться к стартапу. От которых им лучше отказаться и быть аккуратными с бывшими знакомыми и друзьями, не подписываясь ни на какие авантюры.

А все, что касается бизнеса, перепроверять по бумагам. Потому что могут быть ошибки и несостыковки — с ними уже помогут юристы.

Чего ждать Водолеям в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

У Водолеев возникнут волнения в работе, карьере и с начальством.

А если представитель воздушной стихии работает на себя, то ему нужно быть осторожным с проверяющими органами власти и держать в порядке все документы.

В разговорах с начальством звезды советуют Водолеям думать о том, что они говорят, чтобы не наломать дров.

Чего ждать Рыбам в период ретроградного Меркурия

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на жизнь знаков зодика? Фото: 5-tv.ru

Рыбам захочется попутешествовать.

А еще, возможно, поступить в новое образовательное учреждение, получить визу, но делать этого пока не стоит.

При отправке в путешествие представителям водного знака зодиака лучше перепроверять все документы, а также наличные деньги и деньги на карте. Потому что могут быть такие ситуации, из-за которых Рыбы останутся вообще без денег.

Во время ретроградного Меркурия людям, отмеченным водным знаком зодиака, можно продолжить старые, некогда заброшенные обучения.