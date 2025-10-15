«От заката до рассвета» спустя годы: как изменились актеры культового ужастика

Фото: 5-tv.ru

Легендарный фильм, покоривший весь мир, остается в списке «золотой коллекции» кино на протяжении почти 30 лет. Как сейчас живут и выглядят его актеры?

В 1996 году на экраны вышла картина «От заката до рассвета». Нельзя назвать только режиссера в качестве создателя этого фильма, ведь трудились над работой три отца кинематографа: Квентин Тарантино написал сценарий, срежиссировал его Роберт Родригес, а идеей для сюжета поделился Роберт Куртцман.

«От заката до рассвета» выпустили под жанром ужасов, а в основу легла история двух братьев-бандитов и их заложников. Казалось бы, ничего мистического, все довольно обыденно. Но сами действия разворачиваются в настоящем логове вампиров. Герои там сражаются не за слово и свободу, а за свою жизнь.

По сей день зрители причисляют проект к лучшим фильмам за всю историю, считая его золотой классикой. И правда, до сих пор название картины можно найти среди топов рекомендаций для просмотра. В таких списках можно найти только те фильмы, которые активно советуют посмотреть и высоко оценивают его качество.

Джордж Клуни — Сет Гекко

Джордж Клуни — обладатель двух премий «Оскар». Первую он получил в 2006 году в качестве лучшего актера второго плана за роль в фильме «Сириана», а вторую — в 2013-м в номинации «Лучший фильм» за продюсирование ленты «Операция „Арго“». Широкую известность ему принесли роли в сериале «Скорая помощь» и серии фильмов об Оушене.

Сейчас актеру 64 года. С 2014 года он женат на юристе Амаль Аламуддин. Их свадебное торжество прошло в Венеции, а саму церемонию вел близкий друг актера — Вальтер Вельтрони, бывший мэр Рима. У пары растет двое детей — двойняшки — дочь Элла и сын Александр.

Клуни также известен своей общественной деятельностью, в частности, он активно выступает за признание геноцида армян во время событий 1915 года. Он является одним из основателей премии «Аврора», вручаемой лицам, кто рискует жизнью в предотвращении геноцида и злодеяний.

Квентин Тарантино — Ричи Гекко

Квентин Тарантино — один из самых влиятельных режиссеров современности с уникальным авторским почерком. Именно он подарил миру такие культовые ленты, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго освобожденный» и «Однажды в Голливуде».

В 2016 году Тарантино заявил, что планирует снять всего десять фильмов, поэтому поклонники гадают, не завершил ли он карьеру. Но сам режиссер рассказал, что хочет сделать свой завершающий проект, когда подрастет его сын. В 2023 году Тарантино начал работать над последним, десятым фильмом под названием «Кинокритик», однако в 2024-м стало известно, что проект отменен.

В СМИ этот фильм оценивают как несостоявшийся шедевр, в котором могло произойти полное переосмысление творческого пути Тарантино. В апреле 2025 года появились данные о том, что картину по сценарию Тарантино намерен снять Дэвид Финчер.

Не так давно режиссер женился на израильской певице Даниэле Пик, дочери известного артиста Цвики Пика. Познакомились они в далеком 2009 году в ходе рабочей поездке, и лишь спустя почти десять лет сыграли тайную свадьбу в городе «ангелов». В 2020-м у них родился сын Лео, а еще через два года дочка.

Сейчас семейство проживает в Тель-Авиве.

В одном интервью мать Тарантино заявила о его высоком IQ, равном 160, но, по словам самого режиссера, она не знает, так ли это на самом деле.

Харви Кейтель — Джейкоб Фуллер

На момент съемок «От заката до рассвета» Харви Кейтелю было 57 лет, сейчас актеру уже 86. Он известен сотрудничеством с Мартином Скорсезе и Квентином Тарантино в таких картинах, как «Таксист», «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво».

Кейтель продолжает сниматься, появляясь примерно в одном проекте в год. Одной из его недавних работ стала роль Анджело Бруно в фильме «Ирландец».

Он состоял в долгих отношениях с актрисой Лоррейн Бракко, а в 2001-м женился на ее коллеге Дафне Кастнер. У Харви трое детей от разных женщин.

Джульетт Льюис — Кейт Фуллер

В фильме Джульетт Льюис сыграла дочь персонажа Харви Кейтеля. На момент съемок ей было 23 года, сейчас актрисе 52. Еще до «От заката до рассвета» она успела получить номинацию на «Оскар» за роль в триллере «Мыс страха».

Льюис не снималась в кино с 2021 года, а в ее фильмографии значатся такие работы, как «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Прирожденные убийцы» и «Впритык». В 2003 году она основала рок-группу Juliette and the Licks.

Эрнест Лю — Скотт Фуллер

Эрнест Лю сыграл приемного сына Джейкоба.

Его фильмография не так обширна и состоит в основном из работ 1990-х годов, таких как «Игра-сражение» (1997) и сериал «Несчастливы вместе» (1995–1999).

Сальма Хайек — Сантанико Пандемониум

Танец Сальмы Хайек с питоном стал одной из самых запоминающихся сцен в истории кино и свел с ума миллионы зрителей. Да и сегодня оставляет без ума даже женскую публику. Такой фигуре можно только позавидовать!

Актрисе 59 лет, и она продолжает оставаться востребованной в кино.

На ее счету такие известные проекты, как «Фрида», «Догма» и «Гонщики». Хайек основала собственную продюсерскую компанию и вошла в историю как вторая мексиканская актриса, номинированная на «Оскар».

Вместе с мужем — французским миллиардером Франсуа-Анри Пино — они воспитывают дочь Валентину Палому Пино.

Также актриса делилась с прессой, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна во время съемок «Фриды».

Также семья актрисы пожертвовала 11 миллионов долларов на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Чич Марин — Карлос

Чичу Марину сейчас 79 лет. Он также известен по ролям в фильмах «Дедушка НЕлегкого поведения», «Жестяной кубок».

Актер много снимается в сериалах, занимается озвучкой — его голосом говорит полицейский Сосо из мультфильма «Тайна Коко».

Чич был женат дважды и сейчас находится в третьем браке с русской пианисткой Наташей Марин. Всего у актера трое детей, а живет он в Малибу и активно болеет за команду по футболу «Лос-Анджелес Рэмс» и команду по бейсболу «Лос-Анджелес Доджерс».

Дэнни Трехо — бармен «Бритва» Чарли

Колоритному Дэнни Трехо сейчас 81 год.

Он часто играл отрицательных персонажей в таких фильмах, как «Мачете», «Дети шпионов» и «Хищники». Актер продолжает сниматься и озвучивать персонажей в мультфильмах.

У Трехо за плечами четыре брака и трое детей. Молодой актер страдал наркотической зависимостью, вел криминальный образ жизни и несколько раз сидел в тюрьме.

Примечательно, что с троюродным братом Роберто Родригесом они повстречались только во время работы над фильмом «Отчаянный».

Том Савини — Секс-машина

По сюжету фильма, герой актера достает свой револьвер прямиком из ширинки, чтобы отстреливать вампиров в баре. И надо сказать, что сцена была впечатляющей!

Тому Савини 78 лет, он женат на Нэнси Хэр с 1984 года. Помимо актерской карьеры, он знаменит как виртуозный постановщик спецэффектов, за что получил прозвище «гений крови».

Его можно увидеть в таких фильмах, как «Джанго освобожденный» и «Хорошо быть тихоней». По слухам, именно необычное мышление помогает ему создавать настолько реалистичные и эффектные работы.

Фред Уильямсон — Фрост

Фреду Уильямсону 87 лет. Свою карьеру он начинал как профессиональный футболист и даже участвовал в финале Кубка Супербоул, но в 1967 году перешел в кино.

Сегодня он в основном снимается в сериалах, среди которых «Звездный путь» и «Рыцарь дорог».

В некоторых источниках указано, что у Фреда целых шесть детей. Но пока известно о троих, как минимум. Также он женат во второй раз на Линде Уильямсон, с которой живет в Палм-Спрингс.