«Я все-таки народная артистка»: чем жертвует Ольга Бузова ради фанатов

Ольга Бузова работает как никогда много. Почему теледива не хочет взять перерыв и немного отдохнуть, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова призналась, что перестала спать. Чем артистка занимается по ночам? Какие сюрпризы она готовит своим поклонникам? Что происходит в личной жизни теледивы? Собирается ли звезда вслед за многими коллегами поднимать свои гонорары? И какую сумму получает за выступления сейчас? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня, наоборот, такое, знаете, состояние собранности. Типа расслабляться некогда», — отмечает певица.

Ольга Бузова делится: ее график еще никогда не был таким плотным. Дни артистки расписаны буквально по минутам. Она даже не успевает переодеться в перерывах между съемками и светскими выходами.

«До приезда сюда я была на студии. Приезжаю на студию в этом платье с прической, на меня смотрят. Я говорю: „Подождите. Не обращайте внимания, у меня потом мероприятие“. Очень много всего нужно успеть сделать», — делится Бузова.

Чтобы выполнить поставленные задачи, певице порой приходится жертвовать самым главным — сном.

«Я всем говорю, что сон — это важно, но не получается. Пока не получается», — признается знаменитость.

Друзья переживают за Бузову. Советуют сделать перерыв и хорошенько отдохнуть. Но теледива говорит, что слишком сильно любит своих фанатов и ради них готова идти на жертвы.

«Я все-таки народная артистка. Как-то я не слишком пафосно сказала, да? Вообще же этот статус должны вручать, а я такая, получается, самозванка. Я себя такой ощущаю, потому что я девочка из народа, и для меня в приоритете всегда люди, нежели я сама», — подчеркивает Ольга Бузова.

«Если зайти в интернет наш, в один из самых известных музыкальных сервисов, где статистика у нас прямо в профиле артиста, то мы увидим, что Олю за месяц послушали миллион человек. Она очень классно делает свою работу. Она веселая, непосредственная, всегда людям раздаст автографы», — говорит продюсер Вячеслав Тюрин.

Однако многие уверены: исполнительница не жалеет себя вовсе не из-за поклонников, а по причине высоких гонораров. Как пишут в СМИ, стоимость 40-минутного выступления Ольги Бузовой сейчас составляет порядка 4,5 миллиона рублей.

«Я считать-то умею, не переживайте. У меня все посчитано, распланировано, расписано. Я — Козерог, я человек структуры и порядка. Это очень важно в планировании вообще», — заявляет теледива.

Правда, в некоторых случаях гонорар певицы может быть и ниже. Суммы меняются в зависимости от формата мероприятия.

«Я езжу по маленьким городам. Вообще о гонорарах не может быть и речи, потому что это театр. Это не про гонорар. Это про удовольствие, которое мы дарим нашей аудитории, которая три часа смеется и выходит под огромным впечатлением», — рассказывает звезда.

В последнее время многие артисты на волне популярности поднимают суммы своих гонораров. Так, стоимость выступления Надежды Кадышевой в этом году увеличилась с трех до пяти миллионов. А Прохор Шаляпин «подорожал» на 200 тысяч.

«Я же человек с чувством юмора, с хорошим настроением. Извините, я ИП, я плачу большие налоги», — говорит он.

Бузова уверяет: расценки за свои выступления она в ближайшее время точно поднимать не будет. Ее и так все устраивает. Тем более что концертная деятельность — далеко не единственный заработок артистки. Она снимается в кино и рекламе, а также участвует в телепроектах.

«Сначала это была Африка, потом это была Колумбия. И сейчас это Карибский бассейн, это Доминиканская республика», — уточняет артистка.

Старания явно не проходят даром. СМИ пишут: только за прошлый год состояние Ольги Бузовой увеличилось на 90 миллионов рублей.

«Она действительно рабочая лошадка, которая готова без отдыха, без устали заниматься всем, чем только можно. Талант — это всегда вторичная история. К таланту нужно очень много прилагать усилий и работоспособности», — отмечает певица Солнце.

Поющая телеведущая во всех интервью говорит, что очень рада быть такой востребованной. Однако потом добавляет: была бы еще более счастливой, если бы дома ее ждал любимый мужчина.

«Я готова выйти замуж. Я готова создать семью. Я хочу этого. Я не знаю, как это, что это. В моей жизни никогда этого не было. Я никогда не была беременной», — признается знаменитость.

При этом Бузова заявляет: ухажеров у нее хоть отбавляй. Но никому из них не удалось покорить поп-диву, ведь она не привыкла идти на компромиссы.

«Я достигла такого статуса, такого уровня, что больше не терплю хамства, не нахожусь в месте, где мне не нравится. Я не досматриваю плохой фильм, не доедаю невкусную еду и не общаюсь с тем, кто не подходит моему сердцу, моему состоянию, моим жизненным принципам», — заявляет певица.

Однако артистка не теряет надежды стать женой и мамой. Считает, что всему свое время. А пока этого не произошло, Бузова усиленно работает и делает все возможное, чтобы ее будущие наследники ни в чем не нуждались.