Готовьтесь сиять: простой и эффектный макияж для женщин на Новый год и корпоратив

Создать изысканный вечерний макияж можно и дома. Визажист раскрыла секреты, которые помогут подчеркнуть ваши черты лица!

В детстве Новый год воспринимается как настоящая магия, но с годами он меняется: из волшебного события превращается в рутину, из яркого момента — в еще один пункт в декабрьском списке дел.

Для тех, кому сейчас 40 лет и больше, Новый год ассоциируется с определенным, узнаваемым набором символов. Живая елка, стеклянные игрушки в бумажных коробках, запах мандаринов, хлопушки, «Ирония судьбы» под бой курантов, теплая домашняя атмосфера и заветный подарок под елкой. Все это — неотъемлемая часть воспоминаний о детстве.

Любая женщина хочет выглядеть бесподобно на любой праздник, в особенности на Новый год. Правда, цены на услуги визажистов и стилистов по волосам в эту пору «взлетают» буквально до небес. Да и свободного времени у мастеров кратно меньше — иногда записываться на полный образ приходится аж за два месяца!

Для таких экстренных случаев необходимо знать несколько лайфхаков, которые помогут не просто привести себя в порядок, а сделать из себя звезду.

Эксклюзивно Пятому каналу визажист Татьяна Суина продемонстрировала, как накраситься на корпоратив или новогоднюю вечеринку самостоятельно. Понадобится хорошее настроение, косметичка и… скотч!

Классический смоки-айс: идеи макияжа на Новый год или корпоратив

Идеи макияжа на Новый год и корпоратив.

Беспроигрышный тренд на все времена — классический макияж смоки-айс. Это эффект, в котором за счет хорошей растушевки теней достигается томный и соблазнительный взгляд.

Правда, с течением времени такая техника приобрела различные вариации и новомодные введения. Так что можно смело играться с цветами и тенями на глазах.

«А теперь приступаем к самому новогоднему макияжу, который должен быть у каждой девушки за новогодним столом», — представляет Татьяна третий вариант.

Это бессмертная классика — дымчатые стрелки, которые выглядят по-настоящему роскошно и взросло.

Стрелки с помощью скотча: идеи макияжа на Новый год или корпоратив

Идеи макияжа на Новый год и корпоратив.

Главный секрет безупречных стрелок — обычный малярный или канцелярский скотч.

Эксперт заранее нарезает себе две полосочки, которые клеит по направлению будущей стрелки — от глаза к виску по диагонали.

Следует постараться приклеить полоски максимально симметрично с двух сторон, чтобы стрелки не смотрели в разные стороны.

«А теперь нужно взять темные тени и начать рисовать такую небольшую стрелку. Можно даже не бояться, потому что скотч нам помогает, и стрелка так получается намного ровнее», — комментирует специалист.

То есть необходимо пройтись черными тенями вдоль линии скотча.

Для создания дымчатого эффекта потребуются тени, но другого оттенка — коричневого.

«Теперь берем коричневые тени и начинаем немножко смешивать черные с коричневыми… немного их оттеняя и выводя наверх», — объясняет Суина.

Далее надо растушевать границу между черным и кожей, создавая красивый переход. Для большей глубины можно добавить немного темных теней к началу глаза, у переносицы.

«Теперь снимаем наш скотч. Немного убираем все, что у нас осыпалось», — завершает визаж глаз мастер.

Если на кожу осыпались тени, то с помощью чистого кусочка скотча можно аккуратно убрать все лишние частички под глазами и на щеках. Также продублируйте тени на нижнем веке, проведя темным карандашом по слизистой и линии роста ресниц.

Как правильно нарисовать себе алые губы: идеи макияжа на Новый год или корпоратив

Идеи макияжа на Новый год и корпоратив.

Какой Новый год без красных губ? Для того чтобы акцентировать еще и их, потребуется стойкая помада, можно матовую или вообще блеск, и хороший карандаш для контура.

«Поэтому предлагаю сначала обвести наши губы карандашом, немного выходя за контур», — начинает визажист.

Это придаст губам дополнительный объем.

«Затем теперь начинаем заполнять помадой», — говорит эксперт.

Татьяна уточняет, что для креативного макияжа можно поэкспериментировать, но классическое правило — оттенок карандаша должен быть чуть темнее помады.

Финальный штрих — сияние.

«Добавим с вами немного хайлайтера. Я возьму золотой. На носик и на скулы. И желательно его именно растирать, потому что только тогда он дает тот самый блеск», — уточняет знаток.

Эксперт советует для праздничного макияжа использовать сухой хайлайтер, а для повседневного — жидкий, чтобы показать «свечение изнутри».

Что принесет год Лошади

Согласно китайскому календарю, символом наступающего 2026 года станет Огненная Красная Лошадь. Это животное славится стремительной энергией, решимостью и тягой к свободе.

Год, управляемый Лошадью, предвещает насыщенность событиями, высокий эмоциональный фон и множество плодотворных начинаний.

Что из себя представляет Красная Огненная Лошадь

Лошадь в китайской астрологии — символ движения, свободы и внутреннего огня. Она олицетворяет перемены, стремление к развитию и высокую эмоциональность.

Год, проходящий под покровительством Лошади, как правило, приносит множество благоприятных перемен. Это животное по своей природе стремительно и активно, оно не терпит рутины и застоя. Лошадь всегда стремится к движению, новизне и ярким впечатлениям.

Дополнительную энергию году придает стихия Огня. С одной стороны, она символизирует тепло, страсть и энтузиазм, с другой — может быть опасной, если ею не управлять. Это означает, что в 2026 году важно сохранять бдительность и быть осторожным, особенно при принятии импульсивных решений.

Лошадь не терпит фальши, интриг и закулисных игр. Этот знак предпочитает честность и открытость. Чтобы добиться успеха в ее год, стоит придерживаться тех же принципов — действовать честно, прямо и с уважением к окружающим. Тогда и удача будет на вашей стороне.

В чем встречать год Лошади

Лошадь любит все стильное, но не перегруженное. Лучше всего подойдут наряды из натуральных тканей свободного покроя — лен, хлопок, бархат, шелк. Формальные и строгие фасоны стоит оставить для другого случая.

В цветовой палитре предпочтение стоит отдать красным, оранжевым, желтым, зеленым, коричневым и сиреневым оттенкам. Избегать рекомендуется белого и синего, так как они не гармонируют с энергией Огня.