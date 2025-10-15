Снялась без одежды и осталось без мужа? Почему Николь Кидман разводится с Китом Урбаном

Фото, видео: IMAGO/Landmark Media/ТАСС

Николь Кидман вскоре снова станет свободной женщиной. Почему развод может стоить знаменитости огромных денег, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Голливудская звезда Николь Кидман разводится с мужем. Что стало причиной расставания? Действительно ли актриса столкнулась с предательством? Как будут делить имущество уже практически бывшие супруги? И почему фанаты Кидман боятся за ее финансовое состояние? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если партнер не успевает с другим партнером, здесь всегда происходит конфликт. Понятно, что он не на пустом месте, скорее всего, там уже были зачатки. И мужчина всегда будет отстаивать свою позицию любым асимметричным способом», — отмечает психолог Жанна Метель.

В Голливуде очередной громкий развод. Лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман и музыкант Кит Урбан объявили о расставании. Причем, по данным прессы, инициатором выступил мужчина.

«Безусловно, что, может быть, ради детей она попыталась поговорить, сохранить семью, но я думаю, что это был вялотекущий процесс, который не убедил Кита в том, чтобы все-таки остаться в семье», — предполагает светский журналист Светлана Рябкова.

Поклонники уверены: поводом для разрыва послужил эротический фильм, в котором недавно сыграла актриса.

Урбан отговаривал жену от съемок. Ему не хотелось, чтобы одноклассники дочерей обсуждали кадры с их обнаженной матерью. Однако Кидман не послушалась. По словам друзей, актриса в последнее время стала буквально зациклена на своей сексуальности и получала невероятное удовольствие от раздевания перед камерой.

«И телесность, и сексуальность в этом возрасте проживают ренессанс. Она сейчас стремится к полной свободе выбора. Ей нравится вот таким образом быть такой раскрепощенной, много себе позволять и кайфовать от жизни», — объясняет Жанна Метель.

В итоге картина разрушила семейную жизнь звезды.

«Летом появились на футбольном матче вместе, но обычно они целуются, обнимаются, у них страсть, любовь. А здесь они были совершенно холодны друг к другу. И, конечно, это все в соцсетях распространилось, и было видно, что что-то не так», — рассказывает журналист Рябкова.

Поначалу Николь Кидман думала, что это лишь временный кризис. Однако надежды на примирение рухнули, когда звезда узнала об измене мужа.

«Конечно, сразу подала на развод. Понятно, что такой уровень, естественно, это ударило по ее самолюбию. Она не смогла, видимо, с этим смириться», — отмечает Светлана Рябкова.

Теперь все гадают, удастся ли супругам разойтись мирно? Ведь прошлый развод актрисы с Томом Крузом был одним из самых скандальных в Голливуде.

Николь и Том прожили вместе 11 лет и считались одной из самых красивых пар мира кино. А в 2001 году внезапно расстались. Кидман откровенно рассказала, что на протяжении всего брака Круз пытался подчинить жену себе. Она должна была разделять его увлечения. Но главное — ни в коем случае не становиться успешнее мужа. И не забывать: главная звезда в их браке — Том.

«Она сама говорит о том, что иногда мне стало казаться, что я звезда, что я актриса только благодаря ему. И моя роль исключительно заключается в том, чтобы в красивом платье позировать на красных ковровых дорожках», — уточняет психолог Елена Иванова.

Николь Кидман принимала правила игры. Ее тогда заботила вовсе не карьера. Она мечтала стать матерью, но никак не получалось. В итоге супруги решили усыновить двоих детей. Однако воспитывать Коннора и Изабеллу Кидман не дали. Круз следовал законам секты, членом которой он являлся.

Актер пытался затащить в организацию и ее. Но актриса, воспитанная в строгих католических традициях, не соглашалась. Тогда кураторы велели артисту найти ей замену.

«Не знаю, что Тома там могло вообще держать, почему он ради каких-то непонятных людей из секты решил порвать с такой замечательной женщиной, потерять семью и так далее. Но после этого за Томом закрепилась репутация очень странного артиста», — говорит журналист Рябкова.

На съемках фильма «Ванильное небо» актер закрутил роман со своей партнершей — страстной испанкой Пенелопой Крус. О разводе с Николь Кидман он рассказал на пресс-конференции. Сама артистка узнала, что теперь свободная женщина, из новостей по телевизору.

«При этом еще очень важный момент, что дети остались жить с Томом Крузом, а не с ней. Она, мало того, очень долгое время даже не могла видеть детей своих и не общалась с ними. То есть как для матери, конечно, для нее это была большая трагедия», — отмечает светский журналист Антон Беккужев.

Кидман погрузилась в глубокую депрессию. Спасла ее работа. Как раз в тот момент актрисе предложили сыграть писательницу Вирджинию Вульф в фильме «Часы». За эту роль актриса получила свой первый и пока единственный «Оскар». А вскоре наладилась и личная жизнь — она вышла замуж за музыканта Кита Урбана.

«Николь Кидман на тот момент была вообще на пике своей славы, в зените просто. А он такой, да, был, конечно, уважаемый музыкант, у него уже были тоже премии, но он не был такой большой поп-звездой, которую бы знали во всем мире», — уточняет Беккужев.

Кит Урбан окружил Николь Кидман такой заботой, что его статус был ей совсем не важен. А когда актриса узнала, что ждет ребенка, не поверила своему счастью.

«Впоследствии ее второй супруг так немножко язвительно говорил о том, что «Мистер «Миссия невыполнима» поставил моей супруге диагноз бесплодие. Но, видимо, эта миссия была невыполнима только для него. У нас с Кидман все получится. И ведь правда, у них получилось зачать своего биологического ребенка», — говорит психолог Иванова.

Их брак продлился 19 лет. Они воспитывали двоих дочерей. Николь Кидман во всех интервью рассказывала, как благодарна Киту Урбану. И тут развод.

«Она уехала с детьми в Лондон, снимает там апартаменты достаточно недешевые», — делится Светлана Рябкова.

По сообщениям прессы, пара договорилась об опеке над девочками. Сандей Роуз и Фейт Маргарет останутся с матерью. А вот раздел имущества может оказаться громким.

У супругов много недвижимости: огромный особняк в Беверли-Хиллз, коттедж в штате Теннесси и роскошный дуплекс в Нью-Йорке. А также дом и ферма в Австралии с собственной конюшней и виноградниками, шесть квартир в Сиднее.

По законам некоторых штатов США после расставания более успешный супруг обязан сохранять уровень жизни своего партнера, к которому тот привык в браке. Кидман рискует здорово потратиться.

«Он зависимый человек. Он употреблял алкоголь. Они еще до свадьбы заключали договор о том, что за трезвость Николь Кидман платила ему около 600 тысяч евро в год», — рассказывает психолог Жанна Метель.

«По закону можно рассчитывать на пожизненное содержание. Но практически всегда бывает так, что суд дает возможность реабилитации второму супругу для повышения своих доходов», — объясняет адвокат Наталья Демина.

Поклонникам остается лишь надеяться, что Николь Кидман наймет лучших адвокатов, и второй развод будет для нее не таким травматичным, как первый.