«У меня был страшный перелом»: в каком состоянии находится Любовь Успенская

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перелом руки внес коррективы в планы Любови Успенской. Сколько времени может занять восстановление знаменитости, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Любовь Успенская попала в больницу. Что произошло с артисткой? Какую операцию она перенесла? Сможет ли певица вернуться на сцену? И кому из коллег она готова передать статус королевы шансона? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вчера работала, позавчера, каждый день. Наверное, это меня и держит, потому что я без песни… Когда засиживаюсь дома, не пою, мне кажется, что я какая-то неинтересная становлюсь и никому не нужная», — признается артистка.

Поклонники Любови Успенской из Екатеринбурга с нетерпением ждали приезда звезды в свой город. Билеты на грандиозный сольный концерт были раскуплены полностью. И вдруг тревожная новость: выступления не будет. Как сообщили организаторы, у певицы проблемы со здоровьем.

«У меня бывают моменты, когда у меня температура или поранила руку, какие-то проблемы. И я плачу, иду на сцену. Думаю: боже, за что мне бог дал эту профессию? Почему я на этот путь пришла? Зачем мне это надо было?» — делится исполнительница.

Не приехала Успенская и на авторский вечер своего друга — поэта Ильи Резника. Вскоре стало известно: она сломала руку. Травма оказалась такой серьезной, что пришлось делать экстренную операцию.

«Безусловно, возраст влияет на восстановление. У людей в более старшем возрасте может наблюдаться, например, остеопения — снижение крепкости кости», — уточняет главный врач клиники реабилитации Сергей Длин.

«Она сама раньше жаловалась, что у нее такое по природе. Что она не замечает углы. Такой человек… То пальцы на ноге раньше ломала. Конечно, Любе хочется пожелать здоровья», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

По данным СМИ, артистке вставили специальные пластины. Они помогут костям срастись правильно.

«Швейцарские пластины относятся к премиальному классу. Они считаются более высокого качества. От 10-15 тысяч рублей может эта разница с пластины быть. И в зависимости от того, какая это пластина, в какую зону требуется и количество, может доходить до нескольких сотен тысяч», — объясняет Сергей Длин.

Коллеги-артисты переживают за Любовь Успенскую. Перенести такой стресс в 71 год — тяжелое испытание. К тому же в последнее время она и так чувствовала себя неважно.

«Я недавно болела. Вот я уехала, вроде выздоровела. Все, поехала в Дубай работать. Там жара, кондиционеры, и опять голос сел», — рассказывает артистка.

Во время одного из интервью Успенская и вовсе заявила, что устала носить звание королевы шансона и готова отдать его другой певице.

«Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята. Между прочим, скидка: продается кресло королевы шансона. Лене Ванге (предложила бы звание. — Прим. ред.)», — говорит исполнительница.

Поклонников эти слова всерьез обеспокоили. Уж не собралась ли артистка уходить со сцены? Тем более что в тот момент у нее в жизни было достаточно поводов для волнений. В семье разворачивалась очередная драма.

Несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна Плаксина начала встречаться с молодым человеком. Сначала певица говорила, что избранник ей нравится. Но потом оказалось: мужчина — далеко не идеал.

«Дело в том, что мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю, Таня растет, Таня что-то делает», — отмечает звезда.

«Она его с распростертыми объятиями приняла у себя в доме. Еще спрашивали ее неоднократно, мол, это нормально, что молодые живут с мамой? Она говорит: у нас такие хорошие условия, мы так богато живем, у нас много комнат, пусть все будет на моих глазах. Видимо, что-то зять новоиспеченный, несостоявшийся такое сделал на глазах у своей тещи, что ей это не понравилось», — предполагает светский обозреватель Мария Тарханова.

Пресса выяснила: Никита Плотников, именно так звали ухажера Татьяны, должен полмиллиона рублей людям, которым когда-то делал ремонт.

«Слушайте, у Любови сумки стоят в четыре раза дороже. Любое кольцо, которое на ней надето, в десять раз дороже стоит. По пять миллионов, а не 500 тысяч. Что такое 500 тысяч? Поэтому я думаю, что Любовь, которая привыкла к роскошной жизни и хочет, наверное, такой же жизни для своей дочери, она, конечно, мужчину с долгами в 500 тысяч рублей не воспринимает», — говорит Мария Тарханова.

В итоге Успенская заявила: она выставила парня за дверь. И надеется, что ухажер навсегда исчезнет и из жизни ее дочери.

«Я не хочу видеть в доме никого, кто может тянуть Таню вниз или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место», — заявляет певица.

Любовь Успенская не раз говорила: справляться со всеми бедами ей всегда помогала работа. Только на сцене артистка забывает о семейных драмах и неприятностях. И вот коварный перелом лишил ее возможности заниматься любимым делом.

«Это вообще трагедия, когда артист выходит из строя и что-то болит. Поэтому пусть это скорее прекратится и скорее Люба будет в своем строю», — подчеркивает певица Катя Лель.

«Я, к сожалению, сволочь такая, не позвонил ей, ничего не пожелал, но тем не менее, конечно, я ей желаю скорейшего выздоровления», — говорит певец Митя Фомин.

Сразу после того, как информация о переломе просочилась в прессу, фанаты Успенской забили тревогу: удастся ли певице полностью восстановиться после хирургического вмешательства? И сможет ли она выступать?

«Полное восстановление функции, уже когда ничего не болит, сошел полностью отек, примерно может занимать от трех месяцев. Но в целом, особенно еще и при фиксации пластин, как правило, при нужной и должной реабилитации процесс всегда идет очень хорошо, достаточно успешно. Если еще к этому всему добавляется прием правильных нутрицевтиков, коррекция питания в сторону белкового, это вкупе, как правило, ускоряет процесс реабилитации и заканчивается хорошими результатами», — объясняет главный врач клиники реабилитации.

«Такие люди, как Успенская, они вообще долго не болеют. Для них самое главное лекарство — это сцена. Я не удивлюсь, если Люба придумает какой-то дизайнерский такой для гипса чехол с множеством камней драгоценных, как она любит, и выйдет на сцену с поломанной рукой», — допускает журналист Сорокин.

Спустя всего несколько дней после операции Любовь Успенская связалась с подписчиками и успокоила их. Артистка записала видео, где она танцует с гипсом на руке.

«У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все», — заявляет звезда.

Успенская призналась: из-за обезболивающего она пока не чувствует травмированную руку. Но уверена, что очень скоро пойдет на поправку. И обещает: тот самый сорвавшийся концерт в Екатеринбурге обязательно состоится в течение ближайших двух месяцев.