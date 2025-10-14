«До 96 лет буду ей верен»: кто пытался соблазнить Федора Добронравова

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Федор Добронравов — образцовый семьянин. Как, по его мнению, нужно относиться ко второй половинке, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Народный артист РФ Федор Добронравов рассказал о секретах своего крепкого брака. Кто в их паре первым идет на уступки? Что актер пообещал своей жене сделать, когда ему перевалит за 90? Какая артистка заявила, что хотела увести звезду кино из семьи? Что за серьезную операцию перенес Добронравов? И удалось ли ему полностью восстановить здоровье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Не надо ничего поддерживать. Надо любить просто человека, с которым ты живешь. Все», — подчеркивает актер.

Федор Добронравов и его супруга Ирина вместе уже 43 года. Поклонники называют их семью образцовой. Счастливые родители двоих сыновей, бабушка и дедушка троих внучек. Никаких публичных ссор и скандалов.

«Они у меня замечательные внучки, а какой я дедушка — это надо у них спрашивать. Родители ругают нас с бабушкой, но мы стараемся баловать», — говорит артист.

Конечно, на такого мужчину обращают внимание женщины. Тем более что он активно снимается. Среди его партнерш самые популярные актрисы страны. Несколько лет назад Татьяна Кравченко, которая в одном из сериалов долгое время играла супругу Добронравова, призналась, что была влюблена в своего коллегу и даже пыталась его соблазнить.

«Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он мне сказал: „Ты что? Это просто блажь. Съемки. А у меня семья навсегда“. Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня», — рассказывает актриса.

Федор Викторович о той истории вспоминает с улыбкой. О Кравченко отзывается очень положительно, но лишь в дружеском ключе.

«Я к ней прекрасно отношусь, потому что она замечательная, прекрасная, талантливейшая актриса», — заявляет Добронравов.

По словам артиста, за почти полвека в браке он ни разу не дал жене повод сомневаться в своей верности. Правда, не исключает, что когда-нибудь ситуация может измениться.

«Она доверяет мне, я ей доверяю. Мы с ней определились когда-то давно, я сказал, что до 96 лет буду ей верен, а дальше начну гулять», — делится знаменитость.

Ирина к подобным шуткам мужа привыкла и давно на них не реагирует. Она знает, как много для него значит семья. Федор Добронравов обожает, когда все близкие собираются вместе. Правда, встречаться удается не так часто, как хотелось бы. Сыновья звезды — известные актеры с плотным рабочим графиком.

«Помимо работы ничем не занимаюсь. Помимо работы есть дом и работа», — говорит Иван Добронравов.

«Артисты — такие же люди, как и зрители. У них тоже есть семьи, которые они любят, с которыми надо почаще встречаться. Ничего необычного», — подчеркивает Виктор Добронравов.

В прошлом году Федор Викторович всерьез напугал родных. Он попал в больницу с жалобами на боль в позвоночнике и шее. По сообщениям СМИ, врачи диагностировали у него протрузию межпозвонкового диска. Потребовалась срочная операция.

«Человек практически постоянно находится в болевом синдроме, который не купируется ничем. Потому что не только двигательные нервы пережимаются, но и те нервы, которые обслуживают внутренние органы: и сердце, и печень, и кишечник. Они начинают тоже очень сильно страдать, хотя мы их не чувствуем», — объясняет специалист по физической реабилитации Владимир Бондаренко.

После операции актеру пришлось проходить долгую реабилитацию. Добронравов с нетерпением ждал ее окончания, чтобы поскорее вернуться в театр и на съемки. Сыновья пытались уговорить артиста отложить все дела и отправиться в длительный отпуск, но тот не хотел ничего слышать.

«Что можно сказать взрослому человеку, который очень любит свою работу? Конечно, мы все хотим, чтобы он поменьше работал. Но его очень любят зрители, он очень любит свою профессию и все время работает. Это нормально», — заявляет Виктор Добронравов.

К счастью, теперь все проблемы позади. Актер снова в отличной форме.

«У меня профессия подвижная, вот и все. А так, наверное, конституция и то, что родители заложили и Бог дал», — говорит знаменитость.

Недавно они с женой затеяли большой ремонт в доме, и сейчас все силы у них уходят на выбор мебели и строительных материалов.

«Уже ближе к концу, конечно. Хотя бы можно умыться. И купили недавно кровать и матрас. Хотя бы где-то поспать. Всегда ремонт — это катастрофа. Всегда. Во все века было, во все. Я думаю, что и в Риме так было, и в Византии. Везде так было», — делится артист.

Но какие бы ни возникали сложности, Добронравов воспринимает их с позитивом. Ведь главное, что рядом с ним любимая женщина. А когда ремонт закончится, можно будет пригласить на новоселье всю большую семью. Это ли не счастье?