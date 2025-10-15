Львы продолжат царствовать без свиты: подробный гороскоп на 2026 год

Фото, видео: 5-tv.ru

К чему стоит приготовиться огненному знаку зодиака?

Пятый знак зодиакального круга в последнее время запутался в советах своей свиты. Прислушиваться к другим — мудрое решение, когда речь о царстве, но никак не о собственной жизни Льва.

В 2026 прагматичному ставленнику Солнца предстоит довериться не только свету своей управляющей планеты, но и лучам собственной интуиции.

Как огненному знаку зодиака научиться управлять не только другими, но и собственной судьбой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Львам ожидать от 2026 года

Подробный гороскоп для Львов на 2026 год. Фото: 5-tv.ru

Девизом огненного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Интуиция — мой компас».

«Прислушайтесь к себе. Именно внутренний голос, а не внешние консультанты, подскажут вам верное направление движения», — пояснила астролог.

Львам предстоит с особенной тщательностью завершить старое, чтобы ничего не омрачило их смелый шаг в будущее. А там уж сама Вселенная станет подталкивать их к движению вперед.

Какие астрологические события повлияют на Львов в 2026 году

До конца июня Юпитер находится в 12-м поле — поле Льва. Это время лучше использовать для перезагрузки.

Звезды подтолкнут активных представителей огненной стихии взять паузу, подвести итоги, завершить дела без спешки. Также этот период идеален для внутренней работы и духовных практик.

Юпитер войдет в знак Льва только во второй половине года. Появится и желание заявить о себе на весь мир, и возможности для этого.

«Если сначала подводились итоги, то с лета наступит новый цикл, привносящий в жизнь энергию, уверенность и яркие проекты», — рассказала Шахова.

С февраля Сатурн займет девятое поле. Планета потребует от рожденных под покровительством Солнца серьезного подхода к вопросам образования, дальним поездкам, международной коммуникации.

«Это не время для расширения, а время для концентрации», — подчеркнула эксперт.

Эти сферы продолжат требовать пристального внимания вплоть до апреля 2028 года. Все связанное с документами придется делать основательно, вдумчиво, отсекая лишнее.

Какие затмения отразятся на Львах в 2026 году

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, корректировки потребуют аспекты делового партнерства и отношений.

«Планы, которые казались ясными, могут выйти из-под контроля. Не нужно спешить, полезнее всего присмотреться к деталям», — считает Шахова.

Во время солнечного затмения нервы сбережет мелкая корректировка списка задач.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, Львам будет особенно просто поддаться панике или потратить деньги, не обдумав.

«На фоне яркого события лучше проверять расходы, фиксировать приоритеты и шаг за шагом укреплять материальную стабильность, не разбрасываясь купюрами», — заметила астролог.

К 12 августа, в период солнечного затмения во Льве, ожидается масштабное обновление. Вселенная запустит новый жизненный цикл, подарив при этом свежие цели и возможности переосмысления себя, своих талантов, своего потенциала.

К 28 августа, во время лунного затмения на оси Дева-Рыбы, важно контролировать общие финансовые обязательства. Чтобы не допустить ошибок, лучше не хвататься за все сразу самому, а распределять обязанности, все новое планировать аккуратно.

При этом сами дни затмений не стоит использовать для важных шагов. В это время противопоказано брать кредиты, а с деньгами и вовсе не рисковать.

Астрологические советы для Львов на 2026 год

Звезды расставили для Львов сразу несколько акцентов.

Во-первых, рожденным под покровительством Солнца предстоит отказаться от спешки. Единственная возможность реализовать это — перестать хвататься за все и сразу.

«Учитесь и развивайтесь. Выбирайте, что реально приносит результат, а не то, что отвлекает от магистрального направления, от главной цели», — подсказала Шахова.

Во-вторых, целеустремленному и щепетильному Льву пора прислушаться к себе и не распыляться на пустяки: формат «все, сразу и быстро» ему не подходит. В 2026 году ключом к успеху станут долгосрочные цели.

«Энергия года щедра только к тем, кто умеет концентрироваться», — заверила эксперт.

В 2026 году возможности следует искать там, где есть баланс или перспектива, где прослеживается связь между мечтой и реальностью. Главное — не потерять фокус.

В год Лошади главный союзник солнечного знака — терпение. Долгосрочная работа сложна кажущимся незаметным результатом, однако это не значит, что его не будет совсем. К концу года итоги обязательно проявятся.

Рекомендации женщинам-Львам на 2026 год

Звезды сулят рожденным под покровительством Солнца дамам год, наполненный ценными уроками. Именно их преодоление сделает львиц увереннее и тверже духом.

Важные аспекты:

Для достижения целей потребуется старательность и умение концентрироваться на поставленных задачах;

Ожидается возможность закрепиться среди лидеров отрасли, в этом поможет профессиональный опыт;

Вторая половина года подарит возможность создать семью;

Одиноким львицам не стоит бояться различий в мировоззрении и традициях при новых романтических знакомствах, они только укрепят отношения.

Рекомендации мужчинам-Львам на 2026 год

Кавалеры, рожденные под покровительством Солнца, в 2026 году столкнутся с испытаниями. Их преодоление подтолкнет Львов к судьбоносным решениям.

Важные аспекты:

Чтобы достичь целей, придется пожертвовать излишним комфортом;

Придет осознание важности роли семьи в жизни, а затем получится наладить баланс между личным и профессиональным без

Ущерба обеим сферам;

Лето подарит сразу несколько возможностей перезагрузиться;

Профессиональная откроет хорошие перспективы роста, если получится проявить все скрытые таланты.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Львам

По Восточному гороскопу 2026 считается годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей огненной стихии особыми чертами.

Львы, рожденные в год Лошади, оптимистичны, но излишне эмоциональны. Из-за этого неудачи, негативные реакции окружающих могут сильно разочаровывать их.

В 2026 году эти люди будут учиться автономности, достижению целей независимо от мнения других.