Ностальгия по Новому году из детства: как воссоздать ту самую атмосферу

Когда взрослые вспоминают Новый год из детства, то на ум им зачастую приходят запахи мандаринов, треск елочной гирлянды и мультики на кассете. Ожидание чуда и ощущение, что мир остановился, согревают душу. Мы были маленькими, но полными надежд. Все казалось настоящим, искренним и ярким.

С возрастом мы учимся рациональности, взрослеем, сталкиваемся с реальностью — и 31 декабря все чаще становится просто «выходным», который пролетает между покупками в супермаркете и просмотром «Иронии судьбы» фоном.

Но ностальгия никуда не уходит. Мы продолжаем искать ту самую атмосферу, которая жила в нашем детстве. Хорошая новость: вернуть ее возможно. Не буквально, конечно, но эмоционально — да. Главное — не ждать, что она придет сама, а воссоздать ее своими руками. Как это сделать — читайте в материале 5-tv.ru.

Включите ритуалы, знакомые с детства

Детский Новый год был особенным не только из-за елки и подарков. Главное — ритуалы, которые повторялись каждый год и вызывали предвкушение. Украшение квартиры, выбор мандаринов, бумажные снежинки, новогодние открытки, песни из радиоприемника.

Верните себе эти привычки:

Повесьте мишуру на двери — даже если раньше это казалось глупым;

Нарежьте бумажные снежинки и наклейте их на окна;

Напишите несколько настоящих новогодних открыток — пусть даже себе;

Сделайте домашний календарь ожидания, как в детстве — и отмечайте дни, которые остаются до праздника.

Эти маленькие действия словно заново запускают внутри механизм новогоднего волшебства.

Включите тот самый саундтрек

Музыка удивительным образом запускает воспоминания. Стоит прозвучать первым аккордам «В лесу родилась елочка», как воображение достает из памяти елку в школьном актовом зале, запах мела и вкус карамельки из подарочного набора.

Создайте для себя плейлист из песен, которые ассоциируются именно с тем временем. Это могут быть:

Советские новогодние песни;

Мелодии из «Карнавальной ночи», «Чародеев», «Морозко»;

Заставки из детских телепередач.

Ароматы — ваш главный проводник в прошлое

Запахи — мощнейший триггер для памяти и эмоций. Один аромат может вернуть в прошлое быстрее, чем любое фото.

Что пахло в вашем детстве на Новый год? Мандарины, елка, «звездочка», оливье, мамины духи, свечи, свежий снег?

Попробуйте воссоздать эти запахи:

Купите мандарины с кожурой, которая пахнет на весь дом;

Зажгите елочную ароматическую свечу или добавьте пару капель хвойного масла в аромалампу;

Приготовьте что-то из детского меню: винегрет, селедку под шубой, кисель — что у вас было в доме в праздники.

Даже один запах может включить воспоминания и подарить очень тёплое ощущение.

Посмотрите новогоднее детство на экране

Телевизор — главный портал в праздничную реальность из детства. Тогда мы смотрели «Голубой огонёк», советские сказки, мультики и концерты. Даже реклама была праздничной и волшебной.

Включите что-то из тех времен, например:

«Приключения Буратино»;

«Щелкунчик»;

«Морозко»;

«Чародеи»;

«12 месяцев»;

«Снежная королева»;

«Карнавальная ночь»;

Пусть это будет фоном, пока вы готовите, убираете или просто отдыхаете. Атмосфера войдет в дом незаметно, но очень уверенно.

Делайте что-то руками — как в детстве

В детстве мы рисовали открытки, лепили из пластилина, делали гирлянды из цветной бумаги. Работы руками помогают замедлиться, почувствовать момент, вернуться к себе.

Попробуйте:

Сделать гирлянду из бумаги или мишуры;

Расписать пряники глазурью;

Украшать елку не спеша, под музыку;

Завернуть подарки красиво, с ленточками и стикерами;

Нарисовать что-то простое, как в школе.

Это не про «делать красиво», а про «делать с душой».

Устройте себе подарок без повода

Детский Новый год — это прежде всего ожидание подарка. Не всегда большого, но обязательно неожиданного, волшебного. Сегодня мы чаще знаем, что нас ждет — и эмоции уже не те.

Сделайте себе маленький подарок, которого вы не ожидаете. Заранее упакуйте книгу, теплые носки, сладости или что-то, что вы себе не позволяли. Подпишите: «Открыть 31 декабря» или «От Деда Мороза». Это может показаться глупым — но именно в этом и магия.

Новый год не должен становиться все более будничным с каждым годом. Он может быть наполнен светом, теплом и волшебством — если мы позволим себе его почувствовать.

Не ждать фейерверков, а создавать их внутри. Ведь атмосфера детства — это не время. Это состояние. И только вы решаете, вернется оно или нет.