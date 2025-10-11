ТОП-10 фильмов, которые дарят ощущение настоящего Нового года

Фото: 5-tv.ru

Эти киноленты поддержат, непременно создадут праздничную атмосферу. Так что зажигаем гирлянду, укутываемся в плед, берем в руки какао и включаем телевизор!

С приближением Нового года все сильнее хочется укутаться в плед, налить горячий шоколад и включить фильм, который не просто развеселит, а подарит настоящее праздничное настроение.

5-tv.ru собрал 10 лучших фильмов, которые создают ту самую новогоднюю атмосферу. Среди них — не только классика вроде «Карнавальной ночи», но и менее очевидные ленты, такие как «Разыскивается Санта». Подборка подойдет и для душевного вечера в одиночестве, и для семейного марафона у елки.

Эти фильмы вдохновляют, согревают, возвращают веру в чудо. Есть и безусловная классика, и неожиданные находки — но у каждого из них одно общее: после просмотра хочется улыбаться.

Карнавальная ночь (1956)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов, 1956 г

Легендарная советская комедия, ставшая синонимом новогоднего вечера. Здесь — яркие костюмы, танцы, музыка и неподдельный оптимизм времени, когда праздники действительно были событиями. Уютное ощущение из детства, которое возвращается с первой же сцены. Идеально для просмотра всей семьей под треск елочных гирлянд.

О чем фильм

Команда молодых сотрудников клуба готовится к встрече Нового года. Они хотят устроить интересный и веселый праздник. Но их планы нарушает директор клуба Огурцов. Он строгий, любит правила и бюрократию.

Огурцов собирает всех в своем кабинете. Он долго и подробно рассказывает, как правильно провести новогоднюю ночь. Молодежь понимает, что вместо праздника их ждет скучный вечер с выступлениями и собранием.

Тогда молодые сотрудники решают обмануть Огурцова. Они хотят устроить настоящий новогодний бал, несмотря на его планы.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г

Фильм, который смотрит вся страна 31 декабря. Это теплая, пронзительная история с тонким юмором, легкой грустью и искренностью, которая больше не встречается в кино. Это не просто романтическая комедия — это ритуал, часть культурного кода. Фильм, без которого невозможно почувствовать приближение настоящего Нового года.

О чем фильм

31 декабря друзья отправились в баню, чтобы по традиции смыть с себя все плохое и встретить Новый год чистыми. Однако они так увлеклись пивом и водкой, что отправили в Ленинград не того человека. Для главного героя фильма это приключение станет судьбоносным, ведь он встретит ее!

«Один дома» (1990)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Один дома «, реж. Крис Коламбус, 1990 г

Это комедия, покорившая мир. На первый взгляд — веселая история о мальчике, случайно оставшемся дома на праздники. Но на самом деле — это фильм о доме, семье, храбрости и маленьких чудесах, которые случаются в канун Рождества.

О чем фильм

Американская семья едет из Чикаго в Европу, но в суете сборов родители забывают дома одного из детей. Мальчик не теряется и проявляет удивительную смекалку. Когда в дом проникают грабители, они сожалеют о встрече с находчивым ребенком.

«Разыскивается Санта» (2020)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Разыскивается Санта», реж. Эдоардо Мария Фальконе, 2020г

Неожиданная и атмосферная новогодняя история, в которой классическая праздничная комедия обретает нотки загадочности. В центре сюжета — череда событий, разворачивающихся в преддверии праздника. Фильм подойдет тем, кто ищет что-то новое и не избитое.

О чем фильм

В канун Рождества неудачливый вор проникает в дом одинокого пожилого человека, надеясь улучшить свое финансовое положение.

Однако в просторном доме старика он не находит ничего ценного, кроме большого количества детских игрушек. Сам хозяин утверждает, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.

«Реальная любовь» (2003)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Реальная любовь «, реж. Ричард Кёртис, 2003г

Один из самых добрых и искренних фильмов о любви, человечности и надежде. Несколько сюжетных линий, множество героев — от премьер-министра до школьника — и один общий знаменатель: перед Новым годом все мы особенно уязвимы, мечтательны и способны на большее, чем в любое другое время. Настоящая рождественская мозаика чувств.

«Полярный экспресс» (2004)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Полярный экспресс «, реж. Роберт Земекис, 2004г

Это не просто анимационный фильм, а волшебное путешествие на поезде, которое уносит и детей, и взрослых туда, где живет вера в чудеса. Здесь великолепно все: и визуальная стилистика, и атмосферный саундтрек, и много настоящего волшебства.

О чем фильм

В канун Рождества мальчик, который не верил в существование Санта-Клауса, неожиданно получает шанс отправиться к нему на Северный полюс. Он садится на волшебный поезд «Полярный экспресс», где встречает новых друзей и получает важный урок.

«Елки» (2010)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Ёлки «, реж. Тимур Бекмамбетов, 2010 г

Фильм, с которого началась целая новогодняя кинотрадиция в России. Несколько историй, происходящих в разных городах страны, связываются в один большой праздничный пазл. Много юмора, немного драмы и главное — ощущение, что в Новый год возможно все. И даже теория шести рукопожатий работает.

О чем фильм

Новогодние события разворачиваются в 11 городах России. В центре сюжета — таксист и поп-звезда, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директор школы, вор и милиционер, гастарбайтер и даже президент России.

В канун Нового года они попадают в сложные обстоятельства, выбраться из которых им под силу только с помощью чуда… Или благодаря теории шести рукопожатий, которая гласит, что каждый человек на планете знаком с другим через шесть общих знакомых.

«Старый Новый год» (2011)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год «, реж. Гэрри Маршалл, 2011г

Это голливудская версия «Елок» — праздничный фильм с десятками знаменитостей и пересекающимися сюжетами. Все происходит в последний день уходящего года — когда подводят итоги, совершают глупости, признаются в любви и просто живут.

О чем фильм

В канун Нового года в Нью-Йорке переплетаются судьбы нескольких людей: пожилого мужчины, умирающего в больнице, секретарши, решившей исполнить свои обещания, и продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-сквер — человека, ненавидящего этот праздник.

«Снежная королева» (1957)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Снежная королева», реж. Лев Атаманов 1957г

Это старая добрая сказка, которая звучит особенно по-зимнему. Несмотря на то что это не «новогодний» фильм в прямом смысле, в нем столько снега, волшебства и детской веры в добро, что он становится идеальным выбором для тихого зимнего вечера. Советская анимация во всей своей доброй, классической красоте.

О чем мультфильм

В один из морозных вечеров, когда за окнами уютных домов сгущалась тьма, а во дворе завывала вьюга, Снежная королева похитила маленького Кая и унесла его в свои ледяные владения. Она превратила его доброе сердце в осколок льда. Девочка Герда отправилась на поиски друга.

«Отпуск по обмену» (2006)

Какой фильм посмотреть для новогоднего настроения? Фото: Кадр из к/ф «Отпуск по обмену», реж. Нэнси Майерс 2006г

Это романтическая история о двух женщинах, которые решаются поменяться домами и континентами, чтобы сбежать от повседневности. Их ждут неожиданные встречи, снег, рождественские чудеса и переосмысление жизни. Этот фильм — как чашка какао в холодный вечер: сладкий, уютный и немного волшебный.

О чем фильм

Айрис Симпкинс пишет свадебную колонку в лондонской Daily Telegraph. Она живет в уютном коттедже в английской провинции и любит мужчину, который отвечает взаимностью другой. В Южной Калифорнии живет Аманда Вудс. Она владеет успешным рекламным агентством и создает ролики для фильмов. Однажды она внезапно узнает об измене любимого человека.

Две женщины, живущие за десять тысяч километров друг от друга, оказались в похожих ситуациях. Они нашли друг друга в интернете на сайте обмена жильем. Перед Рождеством Айрис и Аманда решили отвлечься от проблем и поменяться континентами. Они договорились провести две недели, живя в домах друг друга.