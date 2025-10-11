«Ведьмак» без Кавилла: сможет ли новый сезон сериала удивить фанатов без гнева

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», 2019г.

Уже 30 октября выйдет четвертый сезон сериала «Ведьмак». Всем известного актера заменит новый. Чего от него ждать фанатам?

Еще весной фанаты телесаги переживали, что выход сериала может задержаться. А все из-за смены главного героя — раньше ведьмака Геральта играл известный всем по роли Супермена эталонный красавчик Генри Кавилл.

Уйти Кавилл решил сам. Будучи неисправимым гиком, изначально и играть Геральта он захотел из-за своего любви к книжной и игровой саге. Его целью было передать дух оригинала через свой образ главного героя.

Конечно, являясь фанатом, он ожидал, что и сериал будет соответствовать одноименной серии книг Анджея Сапковского (первый рассказ цикла вышел еще в 1986-м, а последний совсем недавно, в 2025-м). Однако у сценаристов на этот счет оказалось свое мнение.

По итогу про сериал можно было сказать только «снятый по мотивам». Первые два сезона были восприняты по большей части положительно, причем как критиками, так и зрителями. Рейтинги были очень высокими.

Хотя, конечно, и недовольных было много — ведь еще в 2011 году вышла вторая часть игры по книге (вся серия игр является продолжением книжной саги), а в 2015 — третья.

Чем сериал «Ведьмак» возмутил фанатов

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», 2019 г.

Польской студии CD Projekt к моменту выхода сериала благодаря своим играм уже удалось создать представление о персонажах. Потому многие фанаты игр откровенно возмущались подбором актеров — слишком смазливый для типичного, пусть и беловолосого мужика Генри Кавилл стал причиной первой волны возмущений.

Однако когда геймеры увидели британку Аню Чалотру в роли чародейки Йеннифэр — интернет буквально взорвался. Ведь они уже привыкли к белокожей Йен с лисьим разрезом фиалковых глаз и стервозными чертами лица, а тут — очевидная примесь индийской крови.

Такую же реакцию вызвала и Анна Шаффер, сыгравшая чрезмерно миловидную в игре чародейку Трисс Меригольд. Возможно, в том числе отношение фанатов стало причиной, по которой она есть только в двух первых сезонах…

Проблемы оказались и с декорациями, и с костюмами актеров. Белокурый парик на Геральте, кошмарные наряды чародеек, как будто сделанные из консервных банок доспехи нильфгаардцев…

Даже фанатский косплей-сериал выглядел лучше, чем тот, который сняла многомиллионная корпорация с огромным бюджетом. И проблема эта кочевала из серии в серию, из сезона в сезон, вызывая у зрителей все больше возмущений.

Почему Генри Кавилл ушел из «Ведьмака»

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», 2019 г.

Однако после выхода третьего сезона рейтинги «Ведьмака» упали больше чем на 30%.

Причины были разные. Если судить по комментариям зрителей, главная — в запутанности сюжета, смутившая даже прожженных фанатов книжной саги. При этом сам сюжет все дальше уходил от оригинального.

Говорят, что это и стало причиной ухода Кавилла. Уйти он, по слухам, собирался еще после первого сезона… Актеру хотелось канона, а сценаристам — оригинальности. Как бы не старался Генри, лично принесший многое в образ Геральта, свою позицию у него отстоять не вышло.

Однако официальная причина ухода — съемки в других проектах. Но все как будто становится понятно, если понаблюдать за откровенно гиковским поведением Кавилла…

Кто стал новым Геральтом в «Ведьмаке»

Фото: www.globallookpress.com/Cat Morley

Новым ведьмаком стал Лиам Хемсворт, известный зрителям по роли Гейла в «Голодных играх». А еще — по разводу с его бывшей женой Майли Сайрус, которая описывала их отношения как травмирующие.

Из интервью с актерами и продюсерами «Ведьмака» стало известно, что Лиаму предложили присоединиться к проекту еще в 2020 году, то есть за два года до ухода Генри. Но решилось все только в 2022-м.

«Как фанат „Ведьмака“, я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет мне взять клинки Белого волка в следующей главе его приключения», — писал Лиам в своих социальных сетях в 2022 году.

Конечно, Хемсворт переживал — и переживает, — что его не примут фанаты. Ведь все уже привыкли видеть в качестве Белого волка Генри… Лиам даже просил дать ему возможность озвучить Геральта в мультфильме по «Ведьмаку», чтобы зрители привыкли хотя бы к его голосу. Но получил отказ.

Непринятие он встретил и со стороны коллег. Особенно со стороны играющей Йеннифэр Ани Чалотру — любовная линия между ее героиней и ведьмаком является одним из столпов сюжета.

Она прямо в интервью высказалась, что Генри был лучшим Геральтом, с которым ей действительно нравилось работать. Лиаму это комфорта явно не прибавило…

Однако внешне Лиам кажется более подходящим на роль Геральта — он тоже привлекателен, но его привлекательность другая, более дикая.

Нового сезона «Ведьмака» фанаты ждали не раньше 2026 года, так как съемки сначала перенеслись, а потом группе пришлось еще и переснимать часть материала. Однако команде удалось управиться в срок — и зрителям остается только дождаться 30 октября 2025 года, чтобы снова разочароваться — или наконец очароваться сериалом.