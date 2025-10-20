Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко

За что великого режиссера выгнали из Щукинского и как складывался его жизненный путь?

Сегодня, 21 октября, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Как складывалась его жизнь — читайте в материале 5-tv.ru.

«Я был патологически темен во всех точных науках» — детство Михалкова

В союзе двух творческих личностей — автора знаменитого «Дяди Степы», гимнов СССР и РФ Сергея Михалкова и известной поэтессы, внучки художника Василия Сурикова Натальи Кончаловской — 21 октября 1945 года появился на свет еще один творец. Никита, как и его старший брат Андрей, свой талант раскрыл в кинорежиссуре, пусть и под разными фамилиями.

В семье во всем был порядок: никакого вранья, воскресенье — церковный день, после школы, причем с математическим уклоном, музыка и театральная студия. Сейчас Михалков кажется человеком со способностями к любым занятиям, но так было не всегда.

Воспитанный няней-испанкой мальчик в начальных классах родной язык понимал с трудом, а точные науки — вообще никак.

«В старших классах я писал неплохие сочинения, знал историю, но был патологически темен во всех точных науках. С шестого класса я не решил самостоятельно ни одной задачи по геометрии, а в восьмом упал в обморок, когда учительница вызвала меня к доске решать уравнение», — вспоминал режиссер в одном из интервью.

В итоге родителям пришлось перевести 11-летнего Никиту в обычную школу.

От учебы Михалков бежал в театральную студию при Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр «Станиславский») — там и решил, что будет актером. Пробовал выходить на сцену, а уже в 14 лет попал на экраны. Пусть первая роль и была без слов, зато в культовом фильме «Солнце светит всем».

«При других обстоятельствах у меня бы точно никогда такого не было» — жизненные сложности Михалкова

В 1963 году Михалков поступил на актерское отделение Театрального училища имени Щукина, но не окончил его.

Дело в том, что раньше для студентов существовал запрет на работу, ведь это отвлекает от учебы. Михалков нарушил его и вылетел с 4-го курса. Однокурсники предлагали попросить ректора отменить это решение, но гордый студент предпочел перейти на второй курс ВГИКа — по примеру старшего брата.

На этот раз институт окончить удалось, Михалков получил свободу работать над дебютным фильмом. И вдруг ему пришла повестка в армию. Служба на Тихоокеанском флоте на Камчатке обернулась для вчерашнего студента источником вдохновения.

«Мы составляли карту Охотского побережья. Потрясающие по красоте места! 117 суток я провел отвечающим за оружие. Это незабываемое путешествие, в котором так много, так невероятно много я получил впечатлений. При других обстоятельствах у меня бы никогда в жизни точно такого не было», — с восхищением рассказывал продюсер.

«Мне ни за одну свою картину не стыдно» — путь Михалкова к славе

Никита Михалков оказался универсален в киноиндустрии: писал сценарии и сам в них играл, пел. Такой опыт он получил, так как начинал свою карьеру именно как актер.

Первые роли были незначительными, пока восходящей звезде не подарили съемки в фильме «Я шагаю по Москве». Михалкову тогда было 18 лет, он впервые исполнил песню «Над лодкой белый парус распущу…».

Позже он воссоздал на экранах множество культовых образов, среди которых герои картин «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».

В режиссерской деятельности Михалков раскрылся уже по возвращении со службы. Той самой работой, от которой его отвлек призыв, оказался фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» — его сценарист закончил в 1974 году.

После мгновенного успеха одна за другой на экраны стали выходить другие удачные картины: «Пять вечеров», «Родня», «Очи черные», «Сибирский цирюльник».

Завоевав признание в собственной стране, Михалков смог покорить и зарубежные. Так, лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля, а фильм «Урга — территория любви» удостоили премий «Ника» и «Оскар».

«Мне ни за одну свою картину не стыдно. Дело не в том, что они там хороши или плохи, дело в том, что я никогда не снимал картины ради того, что можно потрогать руками: кому-то угодить или ради тренда, моды, славы, денег. Я делал то, что мне хотелось делать», — поделился однажды режиссер.

За свою плодотворную творческую деятельность Никита Михалков удостоен званий Героя Труда Российской Федерации, народного артиста РСФСР и заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. По сей день режиссер продолжает снимать фильмы.

Однако Михалков раскрылся и как кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, автор книг и певец.

Заслуги Никиты Михалкова в развитии отечественной культуры и искусства отметил президент Владимир Путин. Также он присвоил ему звание Героя Труда за многолетнюю плодотворную работу.

Личная жизнь Михалкова

Режиссер был женат дважды. Его первой женой стала актриса Анастасия Вертинская. Еще студентом «Щуки» Михалков знал ее как сестру возлюбленной старшего брата и уже заблиставшую звезду советского кинематографа.

У Вертинской было много поклонников, поэтому режиссеру было непросто добиться ее внимания. Михалков часами ждал с цветами под подъездом и наконец добился ее внимания на одной из студенческих вечеринок.

Пара расписалась в 1966 году, у них родился сын Степан. Молодые люди жили сначала в квартире Михалковых, а затем на их даче. Их брак просуществовал пять лет.

Второй женой Михалкова стала манекенщица Татьяна Соловьева. С ней режиссер познакомился в Доме кино. Девушка работала на Кузнецком мосту и считалась любимицей модельера Вячеслава Зайцева. Ради семьи Татьяна на долгие годы оставила карьеру. В их браке появилось трое детей: Анна, Артем и Надежда.

«Я за все благодарен Богу» — Михалков о своем деле

Сегодня Никита Михалков продолжает творить и преподавать в «Мастерской «12».

«В какой-то момент процесс становится важнее результата. Если для тебя кино — это то, чем ты живешь, дышишь, только в этом случае в результате может получиться художественное произведение», — рассказал Михалков в интервью «Известиям».

В кино Михалков отражает свой взгляд, но создает его в первую очередь для зрителя. И режиссеру, безусловно, приятно, когда его работы смотрят. Главное, чтобы фильм не создавался ради внимания или общего ажиотажа.

«Идеи „О! Есть тема, которая сейчас выстрелит“ у меня не было никогда», — признается Михалков.

В своей деятельности важным аспектом он считает создание атмосферы.

«Если у тебя рабочие дни начинаются со слова „мотор“, а заканчиваются со словом „стоп“, значит, режиссура для тебя профессия, а не жизнь», — поделился сценарист.

Для Михалкова же это нечто большее. Режиссура не имеет рабочего графика. Она проявляется в семье, стране, в мире, затрагивает абсолютно все.

«А что такое режиссура? Это создание атмосферы», — убежден он.

И в таком случае съемочная группа становится семьей. Режиссер же должен суметь создать для всех ее членов ощущение, что они творцы его картины. Только при таком подходе конечный результат — кино или театральная постановка — может затронуть чувства и других людей.

«Очень много дала мама своей мудростью. Она говорила: „Не спрашивай у Господа ‚за что‘, спрашивай ‚зачем‘. Никогда не обижайся, если тебя хотели обидеть: не доставляй удовольствия тому, кто хотел обидеть, если не хотели — можно простить“. Ну и многое другое. Я за все благодарен Богу», — добавил Михалков.

«Настолько обаятелен и точен» — что о Михалкове говорят коллеги

Никита Михалков всегда был статным и привлекательным мужчиной. В 1984 году его коллегой по фильму «Жестокий романс» стала 23-летняя начинающая актриса Лариса Гузеева.

Спустя много лет она призналась, что актер тогда «был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной».

«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?» — пошутила Гузеева.

Хорош собой Михалков и сейчас. Но с течением лет коллеги все больше отмечают его выдающиеся профессиональные заслуги.

«У Никиты Михалкова есть не только свой киноязык, но и своя метода работы с артистами. Он настолько обаятелен и точен», — сказал «Известиям» народный артист РФ Юрий Стоянов.

Об особом почерке сценариста говорит и народный артист РФ, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

«Все его фильмы — это такой тотальный автопортрет», — считает он.

Егор Кончаловский — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер — о дяде рассказывает как о человеке увлеченном и поглощенном любимым делом.

«Мне кажется, что Никита Сергеевич вообще срежиссировал свою жизнь. И кино, его фильмы, актерские работы — это лишь часть его жизни. То есть он режиссер своей судьбы, а это очень трудно», — говорит он.

Режиссура для Михалкова шире, чем кино. Эта страсть и формирует самобытный почерк творца.

«Таких режиссеров, которые обладают своим неповторимым стилем, их, в общем-то, единицы в мировой истории», — подчеркнул народный артист РФ и кинорежиссер Карен Шахназаров.

В плодотворном будущем Михалкова убеждён заслуженный артист РФ Сергей Гармаш. Он отмечает, что режиссёр полон профессиональных сил, он вдохновлён на новые проекты.

«Он еще не успел до конца раскрыть этот русский характер, Россию, россиян и рассказать о них. У него запас еще есть, и я думаю, что придет время, когда он будет реализован», — сказал он.