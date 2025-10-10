Сильнейшее суперлуние года 5 ноября: чего ждать знакам зодиака от «Луны Охотника»

Фото, видео: 5-tv.ru

В начале ноября Луна пройдет по своей орбите максимально близко к Земле. Что это суперлуние принесет каждому знаку зодиака?

Уже 5 ноября весь мир сможет посмотреть на особенно большую полную Луну — то есть на суперлуние. В этот день Луна подойдет максимально близко к Земле, чтобы удалиться от нее до следующего сближения.

О том, что суперлуние принесет каждому, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Яна Пустовалова.

Яна Пустовалова

Астропсихолог

Раньше говорили, что не следует очень долго смотреть на полную Луну. Это связывали с тем, что полнолуние — достаточно мистическая и сильная фаза Луны, заставляющая человека нетипично себя вести. Многие люди начинали странно говорить, делать непонятные вещи, поэтому считалось, что Луна воздействует на людей.

«Ее фазы изучались с древних времен, именно есть знание о том, что произойдет в этот пиковый день — в полнолуние. Все события в него происходят неспроста. Поэтому для каждого есть определенная инструкция, что делать до полнолуния и после, так как напряжение чувствуется раньше, чем наступает его пик», — объясняет эксперт.

Что такое суперлуние и когда оно наступит 5 ноября 2025

5 ноября 2025 года наступит полнолуние, а точнее суперлуние, которое назвали «Луной Охотника», и будет видеть весь мир.

Это будет противостояние Луны и Солнца, поэтому этот день пройдет достаточно напряженно.

Суперлуние — это происходящее вблизи перигея полнолуние, то есть в максимально близкой к нашей планете точке орбиты Луны. Фаза полной Луны наступит в 16:20 по московскому времени, а в 1:30 6 ноября как раз окажется в перигее своей орбиты. Расстояние, разделяющее Луну и Землю, составит 356 832 километров.

Что нельзя делать в суперлуние 5 ноября 2025

Принимать необдуманные решения;

Принимать серьезные решения на эмоциях;

Начинать новые проекты, стартапы и т. д.;

Употреблять алкоголь и любые продукты, которые могут вызывать зависимости;

Посещать места, где могут быть конфликты и любые негативные эмоции.

Чем можно сделать в суперлуние 5 ноября 2025

Очистить все свое пространство от лишнего мусора и негатива;

Отдать предпочтение прослушиванию классической музыки;

Заняться творчеством;

Ходить в места силы;

Заряжать амулеты, денежные купюры.

Что принесет суперлуние 5 ноября 2025 для каждого знака зодиака:

Овен



Овнам уже давно пора задуматься о смене ориентира в теме финансов.

Представители огненной стихии засиделись на одной цели и пытаются ее реализовать. Под влиянием суперлуния лучше всего разрушить старые ориентиры и начать зарабатывать по-новому.

Но не стоит принимать резких эмоциональных решений, чтобы потом не потеряться в пространстве.

Телец



Тельцам нужно обратить внимание на то, что указывает окружение. Ведь оно говорит: «Проявляйся сильнее!».

Страхи представителей земного зодиака находятся только у них в голове, остальные, наоборот, ждут их выхода из тени. Во время суперлуния не стоит пытаться подстраиваться под кого-то, лучше сразу выстраивать собственные планы и ориентиры.

Тельцов удивит то, насколько их появление было необходимо.

Близнецы



Для Близнецов в суперлуние лучшим вариантом будет снизить уровень активного обмена информацией.

Им следует обратить внимание на свой внутренний мир, и это не общая фраза из популярных блогов. Представители воздушной стихии настолько отдались проектам, что у них не осталось времени на себя.

Звезды советуют Близнецам заняться своим ментальным состоянием и духовным воспитанием — результаты их обрадуют.

Рак



Ракам нужно смотреть в сторону будущего.

Планы представителей водной стихии, созданные под влиянием суперлуния, а также их стартапы и внедрение новых методик будут влиять на все результаты и сейчас, и через время.

Главное — не забывать, что в одиночной игре не всегда больше возможностей. Ракам стоит обратить внимание на их окружение и создать новый коллектив, либо вступить в клуб единомышленников для обретения новых идей.

Лев



Львам следует смотреть на свое положение в социуме.

Представителям огненного знака зодиака не нужно пытаться удержаться там, где им некомфортно, или где они чувствуют давление, просят повышение.

Но не стоит делать поспешных выводов и решений. В суперлуние лучше взвесить все свои шаги и не пытаться прыгнуть выше головы. Когда Львы окажутся готовы действовать, звезды советуют им не идти на поводу тех, кто пытается сбить с истинного пути.

Дева



Дев во время суперлуния будет не остановить в желании узнать что-то новое для себя, но варианты этих шагов должны оказаться масштабными.

Самый лучший способ — найти нужное обучение у известного специалиста в их профессии.

Но если представителям земной стихии не хочется этим заниматься, то можно просто улететь на отдых. Несмотря на то, что Девы будут отдыхать, к ним придет нужная информация по тем целям, которые они ставят перед собой.

Весы



Весов ждет не совсем легкое время, ведь в суперлуние их настигнет пора рассмотрения старых вопросов по части их актуальности.

Держаться за старое у представителей воздушного знака зодиака уже не получится. Лучше с благодарностью отпустить любые отношения, договора и предметы.

Звезды советуют Весам попробовать обратиться к специалисту помогающей профессии, чтобы справиться с таким натиском.

Скорпион



На долю Скорпионов во время суперлуния выпадет тема отношений, в которой нужно навести порядок.

Сюда включается не только семейно-бытовая история, но и деловая.

Представителям водного знака зодиака необходимо пересмотреть свой подход и желание идти рука об руку с человеком, который рядом с ними. А в партнерских делах внести ясность и уверенность идти дальше.

Стрельцы



Стрельцам будет сложновато в это суперлуние, так как придется оптимизировать рутинную сферу.

Но при этом они получат массу удовольствия, так как многое смогут делегировать или переадресовать.

Представителям огненного знака зодиака важно создать вокруг себя максимально рабочую атмосферу на работе и уютную — дома. Тогда их работоспособность увеличится кратно.

Козерог



Козерогам важно во время суперлуния обратить внимание на их детей, если они есть, или погрузиться в ностальгию и вспомнить свои детские радости.

Возможно, для этого придется организовать встречу, но главное, чтобы им было интересно и весело.

Представителям земной стихии стоит подойти к этим вопросам творчески, не ограничиваясь стереотипами.

Водолей



Для Водолеев суперлуние подготовило проверку на тему отношений внутри семьи и дома.

Им необходимо выбросить все ненужное из квартиры или из дома, перебрать шкафы и распрощаться со старыми вещами.

А вечер провести в тихой семейной обстановке, за чашечкой ароматного чая и горячим пирогом с рыбой. Ведь душевный покой дома — это очень ценный ресурс.

Рыбы



У Рыб под влиянием суперлуния усилится напряжение в теме коммьюнити, но им будет легко и просто найти со всеми общий язык.

Несмотря на то, что многие поведут себя уперто, представители водного знака зодиака смогут их разговорить и расслабить.

А дальше останется только собирать всю информацию, которая им нужна для той или иной цели. Именно природный дар Рыб улучшит не только их настроение, но и у окружающих их людей.