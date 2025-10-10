Фото, видео: 5-tv.ru

Руки так и тянутся купить новую соковыжималку, но перед этим было бы неплохо стереть пыль с прошлых модных девайсов. Что из распиаренных устройств окажется очередной пустой тратой денег?

Мечты о хлебопечке доходят аж до открытия собственной кондитерской с отдельным входом для очереди из фанатов багетов! Жаль, что только до момента ее покупки.

После первых восторгов критиков-домочадцев каждый успешный пекарь считает своим долгом немного передохнуть. А потом неожиданно оказывается, что творчество выпекания требует вдохновения, а семейству сойдет и дешевый хлеб из ближайшего супермаркета.

Как не потратить деньги на ненужные кухонные девайсы и какие агрегаты действительно бесполезны, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог, биохимик, фуд-блогер и автор кулинарных книг Анна Дивинская.

Список самых бесполезных кухонных приборов

Этот перечень могли открыть электрические подогреватели посуды, но эту дань ресторанной эстетике отдают чересчур редко (на всякий случай: дома еда съедается быстрее, чем тарелка успеет остыть).

Фритюрница

О домашней картошке фри когда-то мечтал каждый ценитель фаст-фуда, пока счастливые обладатели фритюрницы не узнали, сколько масла нужно для одной порции…

Без собственного ресторана, где овощи многократно обжаривают в одном и том же сырье, покупать такой агрегат просто невыгодно.

«К тому же это неполезно. Проще запечь в обыкновенной духовке: те же овощи приготовятся без большого количества масла и канцерогенов, которые образуются при регулярном использовании гаджета», — посоветовала Дивинская.

Да и стоят наггетсы из фритюра не так дорого, чтобы готовить их дома.

Соковыжималка

Много места, много мытья, а на выходе мало клетчатки.

«Лучше съесть фрукт целиком или сделать смузи в блендере, сохранив пользу для кишечника», — убеждена фуд-блогер.

Мясорубка

Дорогой и качественный нож может оказаться дешевле мясорубки. Еще ее легко заменит мощный блендер.

«Он перемалывает мясо гораздо быстрее и, кроме того, еще и другие функции дополнительно имеет», — сказала Дивинская.

Миксер

Проще купить кухонный комбайн, который тоже умеет перемешивать и взбивать. А еще существуют съемные «миксерные» насадки-венчики для погружного блендера.

Машинка для изготовления пасты

Аппарат занимает очень много места, промыть его еще сложнее, чем мясорубку, из-за сложной конструкции. При этом найти цельнозерновые качественные макароны сегодня возможно даже в самом небольшом магазинчике.

Йогуртница и мороженица

Оба агрегата выполняют одну функцию и при этом требуют очень длительной подготовки (а иногда и поиска) ингредиентов.

«Скорее всего, будет пылиться, потому что сейчас в магазинах изобилие йогуртов с хорошим составом и коротким сроком хранения», — заметила биохимик.

Домашнее мороженое сделать тоже хлопотно: контейнер из агрегата перед приготовлением, например, нужно предварительно замораживать!

Хлебопечка

Заместить тесто для будущего батона можно в кухонном комбайне, а испечь — в обычной духовке. И в ней тоже бывает таймер!

Спорные кухонные приборы

Некоторые девайсы нужны не всем. У кого-то приборы пылятся, другие же используют их каждый день, даже несмотря на габариты.

Так, модные какое-то время назад мультиварки пригодятся лишь тем, кто совсем не любит стоять у плиты. При этом многие ее функции спокойно может взять на себя современная духовка с таймером или аэрогриль.

«Мультиварка занимает много места. Скороварки тоже были одно время популярны, сегодня многие используют их просто как кастрюли», — заметила Дивинская.

Также дела обстоят и с пароваркой.

«Это полезный прибор, если вы придерживаетесь щадящего питания, особенно при заболеваниях ЖКТ. Но в целом, ее заменят дуршлаг и кастрюля», — считает нутрициолог.

Часто в домах пылятся тостеры. Агрегат справляется лишь с одной задачей, но для многих очень нужной, так что это скорее безвредная мелочь, чем ненужный девайс.

Чек-лист для покупки полезного кухонного прибора

Любой кухонный агрегат должен экономить место, время или усилия. В этой золотой формуле есть еще несколько тонкостей: например, прибор может быстро справляться со своей задачей, но мыть или очищать его придется полдня.

«Любой девайс хорош ровно настолько, насколько вы им пользуетесь. Техника должна работать на вас, а не занимать полку и совесть», — отметила Дивинская.

Вот чек-лист, который подскажет, стоит ли покупать новый агрегат:

Как часто в семье готовят блюдо, для которого создан прибор?

Много ли места занимает сама машина?

Полезно ли блюдо, приготовление которого упрощает агрегат?

Требует ли прибор сложного или длительного обслуживания?

Точно ли самостоятельное приготовление выгоднее покупки продукта в магазине?

Можно ли найти ему многофункциональную альтернативу?

Дело в том, что, когда дело доходит до праздничных изысков или просто нездоровой пищи, о занимающем целую полку приборе вспоминают в последнюю очередь.

«Вообще, если вы планируете пользоваться гаджетом один-два раза в год, он вам точно не нужен», — добавила эксперт.

Да и меняется мода (как давно хотелось подать фондю?), а еще, к сожалению, фигура — и не всегда в сторону стройности.

Не стоит забывать и про возможность найти универсальный агрегат с разными насадками.

«Я всегда за то, чтобы не покупать гаджет, который несет одну единственную функцию. Лучше купить что-то мультифункциональное», — посоветовала нутрициолог.

А еще всегда стоит проверять, получится ли найти для желанной йогуртницы или мороженицы сырье. Особенную капсулу или уникальную закваску бывает непросто найти. Да и, в конце концов, иногда проще купить готовый продукт в магазине.