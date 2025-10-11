Морская болезнь преследует повсюду: что спасет от укачивания в транспорте

Фото, видео: 5-tv.ru

Испытать на себе все симптомы этой болезни можно и на суше.

Что такое кинетоз и как его вылечить? Может ли морская болезнь застать на суше? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как укачивание может испортить отпуск

РИА Новости/Анастасия Макарычева

Вот так начался долгожданный отпуск на Мальдивах для нашей героини Вероники и ее мужа. Катер, который доставлял их на остров, попал в жуткий шторм. Путь до места назначения занял почти два часа вместо обещанных 40 минут. Плохо стало практически всем пассажирам.

«Капитан и персонал на лодке стал раздавать бумажные пакеты, потому что кого-то уже мутит, кому-то уже плохо. Я, конечно, была в ужасе, потому что у меня уже ужасно разболелась голова», — говорит героиня Вероника Зорина.

Оператору программы Максиму Бухину тоже пришлось испытать на себе все симптомы этой болезни. Неделя съемок на борту яхты во время морской регаты превратились для него в настоящее испытание.

«Сегодня вот уже шестые сутки в пути. Болезнь за это время то накатывает, то отпускает. И вчера был сильный шторм. Вот на этих диванах здесь лежал и не мог поднять головы. Вроде бы лежа со мной все в порядке, я чувствую себя хорошо, но при возможности встать или куда-то отправиться, даже посмотреть в окно хотя бы, мне становилось сразу плохо», — рассказывает он.

Что такое кинетоз

РИА Новости/Максим Богодвид

Кинетоз, или морская болезнь, — это состояние, которое возникает из-за несоответствия сигналов, которые мозг получает от разных органов чувств. Проще говоря, глаза говорят мозгу одно, а вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие, — другое. Мозг не понимает, какой информации доверять, и запускает стрессовую реакцию.

«Это может проявляться тошнотой, рвотой, головокружением, сонливостью, апатией или холодным потом. Словом, плохим самочувствием», — поясняет терапевт Владимир Латий.

Какое мнение настоящего «морского волка» о кинетозе?

«Даже профессиональные моряки, которые ходят на больших судах, страдают этой болезнью. Морская болезнь — это такая индивидуальная штука. Кому-то прицепляется, кому-то не прицепляется. В замкнутом пространстве укачивают сильнее, чем, допустим, на свежем воздухе», — рассказывает старший помощник капитана Виктор Бачинский.

Один из величайших флотоводцев — адмирал Нельсон — на протяжении всей жизни страдал от морской болезни. И, несмотря на ужасные приступы недомогания, продолжал выходить в море.

Кинетоз — это не болезнь в классическом понимании, а особенность работы нервной системы. Поэтому «вылечить» его навсегда невозможно. Но можно научиться ее контролировать и предотвращать.

«В борьбе с морской болезнью эффективно несколько стратегий. Первая стратегия — это поведенческая, то есть то, что можем сделать мы сами — это просто сидеть по центру автомобиля, смотреть на горизонт, минимизировать движение головы, исключить алкоголь и тяжелую еду в рационе и проветривать», — указывает терапевт.

Если эти действия не помогли, то стоит подключить лекарственные препараты от укачивания. Они могут быть в виде обычных таблеток либо в виде пластырей со специальным составом. Но не стоит заниматься самолечением, и перед приемом обязательно проконсультироваться с врачом.

Какие существуют гаджеты от укачивания

РИА Новости/Александр Гальперин

Название «морская» — всего лишь дань истории, когда это явление массово заметили на кораблях. Испытать на себе все симптомы этой болезни можно и на суше.

Чаще всего — в автомобиле, особенно на заднем сиденье, в автобусе при чтении или взгляде в салон и в поезде. В самолете во время турбулентности, на взлете и во время посадки. При просмотре фильмов с «трясущейся» камерой, в симуляторах полетов или в VR-очках. На качелях, американских горках или каруселях. Бывает, что людей укачивает при работе за компьютером с неустойчивой картинкой или при взгляде на движущийся объект.

А в последнее время появляется все больше гаджетов, которые, как уверяют производители, помогают пережить качку. Их мы и решили проверить на добровольцах.

«Меня зовут Вероника, сегодня я буду испытывать специальные очки от укачивания. Я очень сильно надеюсь и верю, что они мне помогут сегодня», — объясняет участница эксперимента Вероника Федорова.

Очки от укачивания — это довольно необычное на вид устройство. А принцип их действия основан на визуальной коррекции конфликта сигналов в мозге.

Оправа очков заполнена цветной жидкостью. По краям находятся кольцеобразные каналы, которые имитируют линию горизонта. Когда вы двигаете головой, жидкость в очках также перемещается, создавая перед глазами искусственную, но физически точную линию горизонта.

Этот визуальный сигнал поступает в мозг и совпадает с данными от вестибулярного аппарата о движении и положении в пространстве.

Второму подопытному достался акупунктурный браслет.

«Меня зовут Андрей, меня укачивает с детства. Сегодня мы будем испытывать эффективность акупунктурных браслетов от укачивания», — делится участник эксперимента Андрей Игнатов.

И третьим, совсем незапланированным участником, стала наш корреспондент Екатерина.

«Я не страдаю морской болезнью. Я считаю, что у меня крепкий вестибулярный аппарат, и я выдержу любую качку», — уточняет корреспондент Екатерина Игнатова.

А сам эксперимент проводят в тренажере спасательной шлюпки.

«Вы испытаете как падение с судна, так и условия качки и достаточно жесткой качки», — отмечает руководитель морского учебно-тренажерного центра Геннадий Суйтс.

Действительно ли гаджеты от укачивания работают

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Судя по довольным лицам наших подопытных — гаджеты сработали.

«Видимо, я была сконцентрирована на том, чтобы найти корабль и доплыть до него, поэтому меня не укачивало. Ну, плюс очки», — заключает первая испытательница.

«Очень весело. Одно из лучших впечатлений в жизни. И похоже, что помогли», — делится второй участник.

«Очень здорово. Ну, как я и сказала, меня не укачало. Самый крутой момент — это момент свободного падения», — завершает третий.

А чтобы и путешествия запоминались только крутыми моментами, использовать стоит комбинированную стратегию борьбы с морской болезнью: выбирать место в транспорте как можно ближе к центру или проходу, использовать гаджеты от укачивания, носить с собой имбирные леденцы. А на экстренный случай принять лекарственный препарат, подобрать который поможет врач.