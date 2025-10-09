Сопливый вопрос: как избавиться от насморка и заложенности носа за пару минут

Фото, видео: 5-tv.ru

Как дышать полной грудью в сезон простуд?

Насморк и заложенность — разные вещи, пусть и одинаково раздражающие. Когда течет из носа и от громких высмаркиваний рядом в автобусе сразу образуются свободные места — это насморк. А состояние, при котором трудно дышать и теряется необходимость принимать душ, называется заложенностью.

Насморк всегда вызывает заложенность, но заложенность может присутствовать и без него. Вот с ней-то и хочется поскорее расстаться, не подсев при этом на вызывающие привыкание аптечные спреи.

Как быстро и без удара по кошельку справиться с заложенностью носа, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр, натуропат Елена Павлова.

Почему начинается насморк

На самом деле заложенность носа — это действительно не болезнь. Через отек слизистой организм показывает, что он включил защиту на патогенные бактерии и вирусы.

При атаке аллергенов и бактерий слизистая оболочка носа воспаляется. Кровеносные сосуды в ней расширяются, чтобы «пригнать» больше иммунных клеток для борьбы. Это и вызывает отек — ту самую заложенность, когда нос «не дышит».

А выработка слизи в этот период усиливается, чтобы смыть возбудителей болезни и продукты воспаления. Их, кстати, и называют «соплями».

Как избавиться от заложенности носа за две минуты

За счет воздействия на нервную систему и кровоток можно быстро избавиться от отека носовой полости. Эффект держится от нескольких минут до часа.

Для этого нужно найти точки, расположенные по обеим сторонам у крыльев носа. Эти места по ощущениям похожи на ямочки. Аккуратными круговыми движениями их стоит массировать в течение 20-30 секунд круговыми движениями. Надавливать при этом сильно не стоит.

Еще одной эффективной точкой для снятия отечности считается выемка над верхней губой. Она расположена посередине, прямо под носовой перегородкой.

Как избавиться от заложенности носа без лекарств

Вариантов, как «пробить» нос без аптечного спрея, много — что-то дома точно найдется. Если заложенность настигла вечером, можно и вовсе ничего не использовать: снять отек поможет сон с приподнятой головой: это улучшает отток слизи.

А что делать в дневное время?

Промывать нос солевым раствором — такой метод смывает вирусы и аллергены, увлажняет слизистую;

Дышать горячим паром (подойдет даже от душа) с несколькими каплями масла эвкалипта — теплые испарения отлично увлажняют внутреннюю оболочку носа;

В аромалампе можно использовать не только эвкалипт, но и другие масла. Например, перечная мята, лаванда, тимьян, чайное дерево и шалфей.

Обильно пить теплую воду, чай или бульон — все это разжижает слизь.

А как быть с насморком

Насморк — это воспаление слизистой оболочки носа с обильным выделением «соплей». Иногда это состояние дополняет отек.

Насморк классифицируют по видам, он бывает:

Острым, если возникает при инфекциях. Распознать его можно по зуду, жжению, заложенности и выделению слизи;

Хроническим, если периодически появляется и исчезает. Обычно этот вид возникает при неправильном лечении или его отсутствии;

Аллергическим;

Вазомоторным, если нарушено кровоснабжение носовой полости.

Обычно насморк сигнализирует о наступлении простуды. Слизь, которая возникает после проникновения в нос бактерий, лучше высмаркивать.

Проглатывать ее безопасно, так как она попадает в желудок, где большая часть вирусов уничтожается агрессивной соляной кислотой. Но смысла в этом действии никакого нет — зачем возвращать «выброшенные» бактерии?

Что будет, если не лечить насморк или заложенность носа

Народные методы борьбы с насморком и заложенностью выручают, когда под рукой ничего нет, но, как ни крути, это не лечение. Если неделями игнорировать описанные симптомы, сэкономленные на аптечных спреях деньги покажутся копейками в сравнении с дорогостоящим лечением развившихся хронических болезней.

Насморк должен проходить сам за пять-семь дней. В этот период важно помогать организму бороться с этим состоянием, чтобы не произошло осложнений. Помогать — это не игнорировать болезнь, утепляться и начинать лечение.

Народными средствами можно временно облегчить дыхание, но скопившаяся слизь продолжит постепенно двигаться к гортани. В результате отек усилится и заблокирует пазухи. Накопившаяся в них слизь воспалится.

Исход с запуском этого процесса зависит от пораженного канала. Инфекция может проникать в слуховую трубу и поднимается в среднее ухо, тогда формируется отит.

Какие еще осложнения могут возникнуть?

Переход заболевания в хроническую форму;

Синусит — воспалительный процесс в околоносовых синусах (лобных и верхнечелюстных пазухах);

Ларингит — воспаление гортани;

Бронхит — воспаление оболочки бронхов;

Дакриоцистит — воспаление слезных мешков.

Также на фоне затяжного насморка на слизистой и пазухах носа иногда появляются наросты — кисты и полипы.

Когда пора обращаться ко врачу

Если на седьмой день все еще кажется, что насморк легкий и может пройти сам, можно полечиться самостоятельно еще немного. Крайний срок — 10 дней, тогда уже надо незамедлительно обращаться к отоларингологу.

Какие еще сигналы оповещают о необходимости консультации доктора?

Капли и спреи не помогают снять заложенность;

Слизь желто-зеленого оттенка и содержит кровянистые включения;

Поднялась температура;

Появились головные боли и неприятные ощущения в носу, лобной части и глотке, которые усиливаются при движениях головы.

Техники работы с насморком можно использовать только для облегчения состояния, они не убирают истинную причину насморка.