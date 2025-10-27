Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
В ноябре Луна подскажет, когда стрижка укротит волосы и добавит им здоровья, а когда просто испортит.
Последний осенний месяц осени отлично подойдет для трансформаций. Энергия полной Луны осядет в волосах 5 ноября, а трансформировать ее в перемены можно будет 21-го, в новолуние.
Каким знакам в октябре стоит планировать поход к парикмахеру, а каким остановиться на щадящих уходовых процедурах, рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и индикатор здоровья, эмоционального состояния и энергии.
Луна влияет на рост, силу и внешний вид волос. В нужный день стрижка или окрашивание способны усилить вашу энергию, привлечь удачу и гармонию, а в неблагоприятные дни — ослабить волосы и снизить жизненные силы.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует особый лунный календарь.
Общий гороскоп стрижек на ноябрь 2025
Ноябрь 2025 будет насыщенным.
Полнолуние 5 ноября принесет максимальную активность энергии.
Новолуние 20 ноября — период обновления и перемен.
В эти дни особенно важно планировать поход к парикмахеру и выбирать щадящие процедуры.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025
Выбрать лучшее время для обновления образа можно, сопоставив фазы Луны с зодиакальными созвездиями.
1 ноября — Растущая Луна в Рыбах
В первый день последнего месяца осени стрижка укрепит волосы, а уход сделает их блестящими и мягкими.
«Стоит помнить, что Рыбы ценят мягкость и плавность. Линии стрижки лучше делать легкими, а лучший эффект принесут маски и SPA-процедуры», — отметила астролог.
2 ноября — Растущая Луна в Рыбах и Овне
Воскресенье подходит для окрашивания и укрепляющих процедур. Волосы будут густыми и блестящими.
Важно знать, что Овен любит энергию и динамику. Стрижка в этот день даст силу, но резкие эксперименты лучше отложить.
3 ноября — Растущая Луна в Овне
Понедельник будет идеален для легких стрижек и обновления формы прически. Волосы станут более послушными.
Однако Овен импульсивен. Волосы могут быть непокорными, поэтому важна аккуратность в укладке.
4 ноября — Растущая Луна в Овне и Тельце
Подходит для ухода и укрепления волос. Стрижка придаст объем.
Тельцы любят стабильность. Волосы будут держать форму, но эксперименты с длиной не рекомендуются.
5 ноября — Полнолуние в Тельце
Стрижка нежелательна. День лучше посвятить уходу и питательным маскам.
Тельцы ценят естественность. Волосы могут быть непослушными, эксперименты с формой не рекомендуются.
6 ноября — Убывающая Луна в Тельце и Близнецах
Первый четверг ноября подойдет для ухода, масок и укрепляющих процедур. Волосы станут густыми и блестящими.
Близнецы любят перемены. Волосы могут быть непослушными, но легкая стрижка принесет гармонию.
7 ноября — Убывающая Луна в Близнецах
Идеальное время для ухода и окрашивания в мягкие оттенки. Волосы будут послушными.
Близнецы обожают эксперименты, но сегодня лучше выбирать легкие и естественные решения.
8 ноября — Убывающая Луна в Близнецах и Раке
Хороший день для ухода и масок. Волосы станут мягкими и шелковистыми.
Рак любит заботу. Процедуры принесут максимальный эффект.
9 ноября — Убывающая Луна в Раке
Воскресенье подходит для легкой стрижки и укрепления волос.
«Рак чувствителен к изменениям. Потому не стоит делать резких перемен в длине», — советует эксперт.
10 ноября — Убывающая Луна в Раке и Льве
В понедельник стрижка нежелательна, лучше подойдет уход за волосами.
Лев любит яркость и эффектные прически. Поэтому волосы могут быть непослушными.
11 ноября — Убывающая Луна в Льве
Стрижка не рекомендуется. А вот уход и маски принесут наибольшую пользу.
Лев горд и энергичен. Волосы могут вести себя непредсказуемо, поэтому эксперименты с формой не будут удачными.
12 ноября — Убывающая Луна в Льве
Хороший день для укрепления волос, масок и питательных процедур.
Лев любит яркость, но в это время лучше довериться бережному уходу.
13 ноября — Убывающая Луна в Льве и Деве
Подходит для легкой стрижки и ухода. Волосы будут мягкими и послушными.
Дева ценит аккуратность. Потому и стрижка должна быть ровной и опрятной.
14 ноября — Убывающая Луна в Деве
Хороший день для укрепляющих процедур. Волосы будут сильными и блестящими.
Дева любит практичность, так что процедуры должны быть простыми, но эффективными.
15 ноября — Убывающая Луна в Деве и Весах
Подходит для ухода и масок. Волосы станут блестящими и густыми.
Весы ценят гармонию. Так что волосы будут красивыми после процедур.
16 ноября — Убывающая Луна в Весах
Легкая стрижка разрешена, уход желателен.
Весы любят эстетичность, поэтому прическа выйдет аккуратной.
17 ноября — Убывающая Луна в Весах
Хороший день для масок и ухода, стрижку лучше отложить.
Весы ценят гармонию и красоту. Прически лучше делать мягкими.
18 ноября — Убывающая Луна в Весах и Скорпионе
Подходит для укрепления волос и ухода.
«Скорпион любит трансформацию: волосы быстро растут после ухода, но резкие изменения формы не рекомендуются», — заметила Александра Курникова.
19 ноября — Убывающая Луна в Скорпионе
Стрижка нежелательна. День лучше посвятить уходу и маскам.
Скорпион энергичен. Поэтому волосы могут быть непослушными.
20 ноября — Новолуние в Скорпионе и Стрельце
Стрижка не рекомендуется. Однако это будет лучшее время для ухода и восстановления волос.
Под влиянием Скорпиона волосы могут вести себя непредсказуемо, так что эксперименты с формой лучше отложить.
21 ноября — Растущая Луна в Стрельце
Подходит для укрепляющих процедур. Волосы станут блестящими.
Стрелец любит свободу и перемены. Волосы могут быть непокорными, однако важна аккуратность в укладке.
22 ноября — Растущая Луна в Стрельце
Хороший день для ухода и масок. Волосы будут мягкими и здоровыми.
Стрелец открыт к экспериментам, но в эту субботу лучше выбирать мягкие линии стрижки.
23 ноября — Растущая Луна в Стрельце и Козероге
Стрижка придаст волосам силу и объем.
Козерог любит стабильность. Волосы будут послушными и податливыми к укладке.
24 ноября — Растущая Луна в Козероге
Подходит для укрепляющих процедур и окрашивания.
Козерог ценит аккуратность. Поэтому волосы будут мягкими и сильными.
25 ноября — Растущая Луна в Козероге и Водолее
Хороший день для стрижки и окрашивания.
Водолей любит эксперименты, но в этот вторник волосы поведут себя предсказуемо.
26 ноября — Растущая Луна в Водолее
Стрижка и окрашивание принесут эффектность и силу волос.
«Отличный день для креативных причесок и ярких экспериментов», — отметила астролог.
27 ноября — Растущая Луна в Водолее и Рыбах
Подходит для ухода и масок. Волосы станут мягкими и послушными.
Рыбы ценят мягкость, поэтому маски и масла дадут максимальный эффект.
28 ноября — Растущая Луна в Рыбах
Идеальный день для ухода и укрепления волос.
Волосы станут блестящими, мягкими и здоровыми.
29 ноября — Растущая Луна в Рыбах
Подходит для окрашивания и масок. Волосы будут легко укладываться.
Рыбы любят гармонию. Мягкие линии стрижки будут идеальны.
30 ноября — Растущая Луна в Рыбах и Овне
Хороший день для ухода, укрепления и легкой стрижки.
Овен любит энергию и движение. Волосы будут крепкими, но непокорными, аккуратность в укладке важна.