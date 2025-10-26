Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороскоп на ноябрь 2025

Фото, видео: 5-tv.ru

Ноябрь — последний месяц осени, переломный момент перед засыпанием природы. Каким знакам зодиака он принесет деньги, а каким — проблемы?

Последний месяц осени будет буквально провоцировать на риск. Но чем это может обернуться для знаков зодиака? Приумножит ли это их благосостояние или же, наоборот, приведет к разорению?

Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на ноябрь 2025

В ноябре 2025 года Уран войдет в противостояние с Солнцем, что существенно повлияет на деньги каждого.

«Уран — это планета прорывов, инноваций и очень мощных, практически революционных энергий. Она любит тех людей, которые, как в казино, готовы в жизни поставить на кон все ради того, чтобы получить еще больше. И именно у таких людей в ноябре благодаря Урану все получится. Остальные тоже могут не бояться рисковать — и тогда ноябрь сможет сделать их миллионерами в считанные секунды», — подчеркнул астролог.

Овен — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

В жизни Овнов Уран принесет много динамики.

Но и проблемы на представителей огненного знака зодиака посыпятся будто из рога изобилия. Им нужно будет находиться в постоянном движении, и ни в коем случае нельзя расслабляться и останавливаться.

Поэтому Овнам стоит заранее запастись силами, чтобы их хватило, ведь ноябрь заставит их работать по полной программе, и времени на отдых попросту не будет. И финансовое вознаграждение придет, главное — не сидеть на месте.

Телец — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Тельцы в ноябре станут главными игроками в казино Вселенной.

Представители земного знака зодиака все либо потеряют, либо приумножат. Что будет точно, сказать сложно, но звезды советуют запомнить: Уран покровительствует смелым, поэтому не стоит бояться рисковать.

Свойственные Тельцам стиль действия, точные, уверенные шаги и планомерное движение больше не работают. Им следует быть мобильными и замечать знаки Вселенной — в них могут оказаться ценные подсказки.

Близнецы — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Близнецов ждет небольшая кармическая проверка.

Больших денег представителям воздушного знака зодиака ожидать не стоит, однако и потерь не предвидится. У них будет период достаточно спокойный и слабый по денежной энергии.

Поэтому Близнецам стоит уже сейчас озаботиться созданием финансовой подушки. Сбережения лучше снять со вкладов, потому что в их жизнь вряд ли придет что-то крупное, да и нового тоже ждать не стоит.

Ведь планеты-покровители давно покинули знак Близнецов, и свойственные его представителям красноречие и обаяние больше не будут действовать на людей.

Рак — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Раки станут одними из любимчиков Вселенной.

В ноябре им следует готовиться к встрече с чудесным покровителем, который поможет приумножить доходы представителей водного знака зодиака. Планеты распределились таким образом, что, скорее всего, это будет мужская фигура.

Звезды советуют ждать помощи или своеобразной поддержки. Это может быть как повышение по службе, так и добрые советы, которые внезапно придут в жизнь Раков.

Также они могут выиграть крупную сумму денег в лотерею или получить подарки в различных конкурсах. В общем, с деньгами все будет хорошо, поэтому переживать не стоит.

Лев — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Львов ждет очень динамичный период, во время которого им придется бороться за свое место под солнцем.

Энергии огненные, и либо зажгут представителей этого знака зодиака, либо сожгут их дотла. Однако если они успеют оседлать огненный поток, то смогут приумножить свои денежные накопления примерно в десять раз.

Звезды напоминают: Уран поддерживает сильных и рисковых, потому Львам следует жить по этому принципу. И не нужно отдаваться рефлексии и скатываться в депрессию — сейчас это противопоказано.

Дева — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

У Дев в ноябре будет «полная чаша», ведь они тоже станут его любимчиками.

Звезды сулят представителям земного знака зодиака крупные покупки и исполнение давней мечты. И даже если сейчас у них нет денег или понимания, где взять нужные средства, в ноябре они внезапно появятся из источников, на которые никто и не делал ставки.

Однако Девам следует помнить, что Уран — планета спонтанная, и именно он хозяин ноября. А их знак, наоборот, земной и выверенный. Потому следует отойти от привычного образа действий, довериться потоку и быть безрассудно спонтанными, чтобы планета-покровитель наградила за это рублем.

Весы — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Весы наконец смогут отдохнуть.

Сами звезды хотят, чтобы они сменили место своего пребывания и отправились туда, где хорошо душам представителей этого знака зодиака. На это придут и деньги.

А вот если Весы вопреки воле Вселенной по полной программе займутся работой, то тогда они рискуют потерять поддержку судьбы. Ведь деньги любят баланс, и не всегда они даются тяжелым трудом.

Иногда они приходят именно в момент расслабления и отпускания ситуации из-под контроля — это как раз случай воздушного знака зодиака.

Скорпион — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

В ноябре все важные планеты сойдутся в знаке Скорпиона, что сделает его представителей полноправными хозяевами ноября.

Большие деньги, влиятельные покровители, популярность, резкое исполнение давних мечт и целей. Деньги, возможно, пойдут как из рога изобилия.

Но представителям водного знака зодиака следует помнить, что не каждый сможет переработать такой массив энергии Вселенной. Но Скорпионы могут смело пропускать его через себя, ведь этот знак зодиака издревле считается одним из самых мистических и оккультных. И в этом ноябре его представители смогут исполнить возложенную на них миссию судьбы.

И им следует внимательно следить за знаками Вселенной, чтобы отдать излишки энергии деньгами тогда, когда это потребуется. Например, через финансовую помощь. Тогда судьба и Уран наградят их еще больше. А люди будут слушать Скорпионов и исполнять все их желания.

Стрелец — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

У Стрельцов денежный поток будет стремительно расти.

Влиятельные покровители, повышение по службе, успех небольшого бизнеса, да и в целом любых дел, которые они задумали. Свойственная огненному знаку зодиака природная мобильность войдет в резонанс с энергиями Урана, что сделает его представителей одними из любимчиков планеты-покровителя ноября.

Следует помнить, что природная непоседливость Стрельцов обязательно им поможет, потому не стоит от нее отказываться, как и от постоянного передвижения, хождения в потоке, придумывания чего-то нового и воплощения этого в жизнь.

Ведь они молниеносно, словно по щелчку пальцев, обязательно вернутся монетизацией представителям огненного знака зодиака. Сидеть на стабильных рельсах им попросту нельзя.

Козерог — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

У Козерогов ноябрь пройдет достаточно стабильно.

Им стоит ждать небольших приходов денежных сумм. Конечно, это будут не миллионы, но сотни тысяч — вполне себе.

Способом заработка для представителей земного знака зодиака станут традиционные для них занятия. Никакого инфобизнеса и чего-то рискованного — пожалуй, Козерог окажется единственным знаком зодиака, которому не нужно поддаваться на провокации Урана.

Важнее сохранить стабильность и поддержать противодействующий Урану Сатурн, быть своеобразным предиктором порядка в нашем мире и хранителем традиционных ценностей. Тогда с деньгами все будет хорошо и даже получится немного заработать.

Водолей — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

Водолеев ждет неоднозначный месяц.

Несмотря на то, что Уран всегда покровительствовал этому знаку зодиака, в ноябре он не окажется в числе любимчиков главенствующей планеты. Это может сыграть злую шутку с представителями водной стихии.

Ведь бесконтрольная энергия Урана и их бешеный энтузиазм могут завести в энергии хаоса. А что там будет происходить — никому неведомо.

Поэтому Водолеям следует быть осторожными и не поддаваться приступам гнева, вспышкам непонятных мыслей и бурным желаниям что-то сделать и поменять свою жизнь, например, сменив место работы или вложив средства в, казалось бы, выгодный проект.

От всего этого нужно отказаться. Следует постараться не принимать никаких спонтанных решений, ведь тогда удастся избежать финансовых потерь.

Рыбы — гороскоп финансов на ноябрь 2025

5-tv.ru

У Рыб ноябрь окажется средним.

Никаких потерь у представителей водного знака не предвидится, а небольшие заработки точно будут.

Звезды советуют запомнить им одну дату: 21 ноября. Именно в этот день откроется счастливый коридор для денежного канала Рыб. На него можно планировать важные встречи, покупки или финансовые манипуляции — они обязательно обернутся успехом.

Также Рыбам никогда не нужно отказываться от энергии творчества. Наоборот, лучше постараться привнести ее в свою деятельность любой ценой — это принесет дополнительные деньги.

И неважно, кем работают отмеченные водным знаком зодиака люди, ведь Уран буквально кричит им: «Проявите себя, дорогие Рыбы, а я вас поддержу и дам на это денег».