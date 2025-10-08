Сладкие пауки и бургеры-монстры: простые рецепты блюд на Хэллоуин

Фото, видео: 5-tv.ru

Гости точно будут пищать — не только от страха, но и восторга! Только будьте осторожны, эти блюда вызывают жуткий аппетит!

Хэллоуин — самый мистический праздник осени, который отмечается 31 октября. Помимо костюмов, тыкв и фонариков, важную роль в создании атмосферы играют необычные угощения. Блюда должны быть не только вкусными, но и «жутко» эффектными. Как удивить гостей, рассказала 5-tv.ru фудблогер Олеся Воронова.





Олеся Воронова

Фудблогер

Мини-пиццы с грибными черепами

Простые рецепты на Хэллоуин. Фото: 5-tv.ru

Что понадобится:

Готовое тесто для пиццы (или лаваш);

Томатный соус;

Свежие помидоры (плотные);

Тертый сыр;

Шампиньоны;

Пластиковая трубочка для сока.

Как готовить:

Грибы превращаем в черепки. Для этого берем шампиньоны и с помощью трубочки вырезаем отверстия на шляпках — глазницы и нос. В итоге получается маленький «череп»;

Собираем мини-пиццы. На основу (тесто или лаваш) выкладываем томатный соус, сверху — ломтики помидора, затем тертый сыр;

В завершение украшаем каждую пиццу грибными черепами, а затем помещаем в духовку и держим там до готовности.

Подача:

Готовые пиццы украсьте сырными фигурками-привидениями (по желанию) — это добавит блюду более зловещей вид. Сделать их можно с помощью специальных формочек. Съедобных призраков следует положить на пиццы сразу, пока они еще горячие, чтобы сыр слегка расплавился.

Бургеры-монстры

5-tv.ru

Что понадобится:

Булочки для бургеров;

Любой соус;

Котлеты (мясные или вегетарианские);

Листья салата;

Помидоры;

Сыр;

Маринованные огурчики;

Сахарные глазки (можно найти в кондитерских магазинах).

Как готовить:

Разрежьте булочку пополам;

Соберите бургер: соус, помидор, салат, котлета, сыр;

Далее кладем огурчик, но только так, чтобы он выглядываюл наружу, имитируя язык монстра;

Сверху накройте второй частью булочки;

Подача:

Украсить бургеры можно сахарными глазками — они обычно продаются в кондитерских магазинах.

«Дети будут пищать от восторга!» — обещает фудблогер.

Сладкие пауки из печенья

Простые рецепты на Хэллоуин. Фото: 5-tv.ru

Что понадобится:

Палочки соломки;

Растопленный шоколад;

Сахарные глазки, кондитерская посыпка.

Как готовить:

Сложите соломки так, как показано на видео, чтобы образовался круг;

Скрепите конструкцию растопленным шоколадом;

Немного охладите их в морозилке, чтобы шоколад застыл;

Сверху прикрепите глазки. Дополнительно можно украсить кондитерской посыпкой.

Эти блюда не требуют больших затрат и много времени, но как эффектно они выглядят на хэллоуинском столе! Страшно красиво и жутко вкусно!