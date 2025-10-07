Все из-за омлета в мусорке? Почему шеф Ивлев разводится с молодой женой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Что пошло не так во втором браке успешного ресторатора? И ждет ли Валерию Куденкову участь предшественницы — первой супруги телеведущего?

«Мы больше не вместе» — так Валерия Куденкова, молодая жена известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева, оповестила интернет об окончании их брака, которому едва исполнилось четыре года.

Когда-то пристальное внимание толпы вызывал факт немалой разницы в возрасте супругов, сегодня же их расставание повергло в шок — рассказы о романтичной истории пары сделали свое.

Что могло дать трещину в браке, заключенном в День всех влюбленных? И почему известный своей резкостью в адрес поваров Ивлев после второго развода сам попал под общественный суд? Подробности в материале 5-tv.ru.

Предал или недополучил поддержку — почему Ивлев развелся с первой женой

Почему шеф Ивлев разводится со своей молодой женой? Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С первой супругой, Марией Макеевой, ресторатор состоял в браке 23 года. Они познакомились еще до известности шеф-повара.

Константин и Мария встретились случайно и весьма романтично. Шли 1990-е, начинающий повар решил подвезти ловившую попутку симпатичную блондинку.

Позже ресторатор признался, что в то время переживал болезненное расставание. Дать шанс новым отношениям подтолкнул завязавшийся разговор в машине — Ивлев сразу понял, что хочет провести с Марией всю жизнь. Начало красивое, жаль, по времени кулинар просчитался.

В браке появилось двое детей: Матвей и названная в честь матери Маруся. Внутренняя кухня Ивлева была похожа на сказку: глава семьи набирает популярность, сын интересуется ресторанным бизнесом, разрабатывает фирменный мерч, а дочь ведет с папой программу «Маша и Шеф». Теплые интервью, милые фотографии в соцсетях, и вдруг в 2020-м — развод.

Скандал разгорелся мгновенно, ведь Макеева всю вину возложила на плечи ресторатора. Женщина призналась, что тот не просто ее предал, но и скрывал свои измены несколько лет. Мария, не стесняясь, назвала соперницу «эскортницей с Тамани» и обвинила бывшего супруга в попытках отобрать дочь.

«Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?» — высказывалась первая жена Ивлева.

Сам Константин считает, что их отношения с первой женой за последние пять лет сильно охладели, в частности, потому что она не одобряла и не поддерживала его, не давала отдохнуть.

Примирение внутри когда-то идеальной пары так и не наступило. Судебные споры ведутся по сей день, их усложняет требование экс-супруги звезды пересчитать алименты. Мария утверждает, что Ивлев скрывает реальные доходы. Что касается шеф-повара, разговоры Марии со СМИ он описывает так: «Никого он не предавал, девочку отбирать не хотел».

Летом 2025 года она также публично заявила, что даже те суммы, которые назначил суд, дети, по ее словам, не получали. Отмечалось, что общий размер долга насчитывал почти 19,5 миллиона рублей, из которых было погашено лишь 11,2. Все обязательства кулинар выполнил только в конце июля. Неужели такая же участь будет ждать и ту, ради которой Ивлев решился оставить семью?

Снова идеальная лавстори — как Ивлев решился на новый брак в 47 лет

Почему шеф Ивлев разводится со своей молодой женой? Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Эскортницей с Тамани» оказалась студентка журфака МГУ Валерия Куденкова. В 2020-м ей серьезно досталось от интернет-пользователей не только за отношения с замужним мужчиной, но и за разницу в возрасте практически в 20 лет.

Но все эти факты не отменяют красоты их истории любви — умеет Ивлев романтично знакомиться! Шеф-повар увидел девушку на Даниловском рынке у прилавка, где Куденкова ела немытую черешню. Ивлев спросил: «Как дела?», сфотографировался с ней, но номер не взял. Образ девушки не выходил у него из головы, и ресторатор нашел Валерию в сети.

Уже в сентябре того же 2020-го Константин сделал девушке предложение.

«Думая, как лишний раз подарить цветы, подарок, я решил, а почему бы не подарить в том числе и кольцо», — рассказывал ресторатор.

Произошло это публично, в прямом эфире шоу «Четыре свадьбы» на ТВ. Они расписались 14 февраля 2021 года в Москве, после чего сыграли пышную свадьбу по казачьим традициям на малой Родине невесты, в Краснодарском крае. А чтобы доказать серьезность намерений — еще и тайно венчались.

И опять идеальная картинка: резкий, порой агрессивный в программах повар стал вести себя чуть мягче, с подачи молодой супруги начал вести здоровый образ жизни и даже сбросил 30 килограммов.

Публично он не раз высказывался, что женщины созревают быстрее мужчин. В свои 28 лет Куденкова достаточно зрелая, что делает их разницу в возрасте идеальной.

Привычка выбрасывать тарелки никуда не делась — что пошло не так во втором браке Ивлева

Почему шеф Ивлев разводится со своей молодой женой? Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В этом идеальном союзе в апреле 2022-го года родилась дочь Ника. Шеф-повар открыто благодарил жену за такой подарок, пара нанимала фотографов для красивых совместных фотосессий. Широкие жесты восхищали фанатов, но и все больше подогревали интерес к бытовой стороне отношений.

Слухи о неэкранно сложном характере ведущего подкрепил рассказ второй супруги шефа. Как-то она решила порадовать мужа завтраком, но в блюдо случайно попала яичная скорлупка.

«Он молча встал, взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро, а потом спокойно вернулся и продолжил есть дальше. Я не удивилась этому, ведь уже видела, как Костя метает тарелки», — вспомнила однажды Куденкова.

Константин Ивлев на этот счет позже высказывался довольно категорично: мол, на готовке надо концентрироваться, а вот его супруга только отшучивалась — посуду-то зачем в помойку?

Казалось, секрет идеальных отношений звездной семьи кроется как раз-таки в сговорчивости молодой супруги. Например, в очередном интервью она подтвердила, что старается во всем угождать супругу.

Однажды она попросила его надеть классический костюм, но Ивлеву не понравилось свое отражение в нем в зеркале, и он без спросу переоделся в спортивные брюки.

«После этого я не стала просить его делать то, что ему не соответствует», — сделала вывод молодая жена звездного ведущего.

Конечно, ради семьи Валерии пришлось отказаться от карьеры, а спутника себе она выбрала гораздо опытнее и старше, но были ли эти ситуации доказательством робкой услужливости Куденковой?

Ведь девушка признавалась, что несколько лет назад сумела победить рак, пройдя семь курсов химиотерапии, да и рискнула переехать в столицу ради учебы в первом вузе страны.

Возможно, как раз сильный характер двух супругов помешал им растить общего ребенка в согласии.

Без карьеры и с ребенком: повторит ли вторая жена Ивлева судьбу первой

Почему шеф Ивлев разводится со своей молодой женой? Фото: Александр Казаков / ТАСС

Когда-то студентка журфака Куденкова так и не реализовала себя в этой профессии. После совместного бюджета с «шеф-поваром всея Руси» у нее остается двухлетняя дочь, на что женщина будет содержать ребенка?

Есть информация, что Куденкова имеет доход от личных блогов в соцсетях, но его размер вряд ли сравнится с заработком телезвезды Ивлева.

При этом женщина подчеркнула, что осталась друзьями с бывшим мужем. К посту о разводе она прикрепила семейное фото с Никой.

В ее блоге это чуть ли не первая за длительное время публикация о личной жизни, как и в соцсетях Ивлева. Подписчики телеведущего давно заметили, что он перестал выкладывать совместные с Куденковой фото.

Неужели он вновь встретил на рынке новую любовь? Пока что это только ничем не подкрепленные догадки. Но так ли это на самом деле — покажет время.