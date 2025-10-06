Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Фото: © РИА Новости/

Народная артистка РФ Екатерина Шаврина в прошлом веке очаровала своими красотой и голосом весь СССР. Ее музыка звучала повсюду. Но чем живет певица сейчас?

За 83 года жизни на долю народной артистки РФ Екатерины Шавриной выпало немало трагедий — смерть мужа, сестры, сына.

Однако все их она выдержала с завидной стойкостью. Как сегодня живет артистка и почему ее несправедливо забыли поклонники — читайте в материале 5-tv.ru.

Одна кормила пятерых сестер и брата

РИА Новости/М. Вылегжанин

Екатерина Шаврина родилась в поселке Пышма Свердловской области 15 декабря 1942 года.

Родители ее были старообрядцами. Мама хлопотала по дому, а отец работал водителем. Детей в семье Шавриных было много — еще пятеро дочерей и сын.

Однако маленькая Катя нуждалась в особом внимании. До четырех лет она так и не заговорила, и тогда родители забили тревогу. Оказалось, что у будущей артистки проблемы с ушами, которые можно было решить операцией. После нее Шаврина не только сразу же заговорила, но и запела.

Музыку будущая артистка обожала с детства. Работать ей пришлось идти рано, так как в семье не хватало денег, и выбор 14-летней девушки пал на Пермский ДК, куда она решила устроиться уборщицей, соврав о своем возрасте. Параллельно Шаврина пела в хоре Пермской области.

Вскоре умерли родители девушки: сначала отец, а потом мать. На ее хрупкие плечи легли забота и содержание младших сестер и брата.

А ведь была еще и музыка… Юная певица выступала сразу с тремя коллективами. Она хотела получить образование, даже поступила в мединститут, но отчислилась из него уже спустя полгода, так как нагрузка из-за других забот была непомерной.

Пела и перегоняла автомобили из Германии

ITAR-TASS/Коротаев Артем

В 16 лет для содержания семьи Екатерина Шаврина решила принять участие в конкурсе на вакансию солистки в Государственный Волжский хор. И с успехом его прошла.

Так артистка переехала в Самару. Уже через год ее пригласили в Москву, во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.

В 1964-м 22-летняя певица стала солисткой Москонцерта. Вместе с коллективом она ездила на гастроли в Германию, Францию, Польшу и другие страны.

Именно в Москонцерте Шаврина познакомилась с другой певицей, уже успевшей прославиться Людмилой Зыкиной. Им удалось подружиться, и с помощью Людмилы Екатерина смогла поступить во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. А после артистка окончила еще и ГИТИС.

Тогда же певица начала регулярно появляться на телевидении. Однако слава к ней пришла только в 1972 году, когда на экраны вышел фильм «Тени исчезают в полдень».

Там впервые прозвучала написанная для Екатерины песня «Гляжу в озера синие» — после этого фотография красивой исполнительницы с потрясающим голосом появилась во всех популярных журналах.

Однако, несмотря на успех, в конце 1980-х Шаврина переехала в Германию, где устроилась работать в ресторан — платили там за выступления куда как больше.

Помимо пения, артистка зарабатывала еще и уборкой, а также занялась бизнесом по перегонке автомобилей — таким образом несколько она приобрела и себе.

К 2000-м Екатерина Шаврина вернулась в Россию, где немного изменила свое музыкальное направление. В новую программу вошли и привычные русские народные песни, и городские романсы, и частушки, а также легкие композиции.

В том числе благодаря этому к певице в родной стране снова вспыхнула волна интереса. Ее начали приглашать на различные музыкальные ток-шоу и передачи.

С момента начала карьеры и вплоть до 2017 года дискография Шавриной пополнилась двумя десятками альбомов. Певица выступает по сей день, хоть и намного реже.

Муж на десятки лет младше

РИА Новости/Юрий Сомов

В молодости певица выделялась редкой красотой, из-за которой вокруг нее всегда в изобилии вились поклонники.

Однако еще в начале своей карьеры Екатерина Шаврина познакомилась с композитором Григорием Пономаренко. Пономаренко был старше на 21 год, но это никак не помешало вспыхнувшим между ним и артисткой чувствам.

Пара так и не поженилась — на территории СССР подобный возрастной мезальянс не поощрялся. Однако в 1963-м Екатерина подарила возлюбленному сына, которого назвала в его честь.

Отношения их рухнули после решения Шавриной о переезде в Москву. Пономаренко не хотел уезжать из Самары, но смог отпустить туда свою возлюбленную.

После у певицы было много ухажеров, среди которых были даже Фидель Кастро и женатый аргентинский политик. Однако руку и сердце она вручила еще одному Григорию — но уже Лаздину, музыканту и соотечественнику Екатерины. Шаврина в 1971-м родила ему двух близняшек — Жанну и Эллу.

Много лет Шаврина и Лаздин жили в мире и согласии, но в 2005-м ее супруг умер.

За этим последовала долгая тишина в общественности о возможных и реальных романах певицы. Однако в 2024-м 82-летняя артистка вдруг порадовала фанатов новостью: она замужем, любима и счастлива. И считает, что это будет ее последний брак. Ко всему прочему оказалось, что муж Шавриной Александр лет на 20 младше нее…

Потеряла сестру и сына

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Екатерина Шаврина многое знает о потерях не только из-за смерти своего супруга. Ведь в 2014-м у нее погибла сестра Татьяна…

Причем погибла в ДТП, виновницей которого стала сама певица. Самая старшая из сестер Шавриных при этом почти не пострадала, а вот еще одна младшенькая — Рада — серьезно повредила голову.

Артистку пытались обвинить в вождении автомобиля в нетрезвом виде, однако никаких подтверждений этому не нашли. Причиной аварии стала случайность и потеря контроля над автомобилем.

Однако Екатерина Шаврина до сих пор именно себя винит в гибели сестры.

Второй страшной потерей в жизни певицы стал ее первенец Григорий. С сыном у артистки была особая связь, он даже выучился на модельера, чтобы шить костюмы к концертам матери.

Однако, как оказалось, Григорий много лет плотно сидел на наркотиках. Попробовал он их еще подростком, когда семья жила в неблагополучном районе.

Мать знала о болезни своего сына, но не могла заявить о ней публично, чтобы не загубить свою карьеру. Казалось, что Григорию удалось побороть зависимость, но… В 2024-м его с запрещенными веществами приняли сотрудники полиции.

Суд приговорил Шаврина к четырем с половиной годам колонии. Из тюрьмы Григорий так и не вышел, умерев в 59 лет весной 2025-го из-за проблем с сердцем.

Певица переживала свое горе в тишине. На похороны любимого сына она не пришла, попрощавшись с ним накануне наедине. И внезапно затихла, никому не давая о себе знать.

«Это ее тактика. Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было то же самое. Я ей звонил, думал, скажу: „Катюш, давай я тебе скажу то, что ты сама себе хочешь сказать“. Но она не сняла трубку. Поэтому для меня не удивительно, что и сейчас происходит то же самое. Я ей написал сообщения, выразил соболезнования. Хотя в этой ситуации слова найти трудно… Катюша и на сцене такая вселюбящая, а уж своих детей она просто обожает», — рассказывал СМИ друг певицы, диктор Владимир Березин.