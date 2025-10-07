Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Анфиса Чехова строит планы на свадьбу. Какой она видит будущее торжество, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анфиса Чехова и Александр Златопольский рассказали, кто в их паре главный. Почему подписчики теледивы считают, что она подавляет своего возлюбленного? Зачем актриса повела жениха к психологу? Как Чеховой удалось подружить будущего мужа с бывшим? Почему она не хочет приглашать к себе на свадьбу Николая Баскова? И действительно ли ведущая ждет ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Первый мужчина, которого за долгие годы показала. Потому что мы уже объединились в пару, у нас уже практически семья, мы живем вместе. Глупо и странно, наверное, скрываться», — заявляет знаменитость.

Анфиса Чехова и Александр Златопольский готовятся к свадьбе. Недавно продюсер сделал телеведущей предложение руки и сердца. Все прошло очень романтично, в духе голливудских фильмов. Мужчина втайне привез возлюбленную в Париж и там во время прогулки встал на одно колено и протянул кольцо.

«Когда мы художника увидели, ты первая обратила внимание», — говорит Златопольский.

«Да, когда мы увидели художника, я сказала: „Что за художник?“. И он говорит: „Давай она тебя нарисует“. Я думаю: в смысле, мы только что торопились, а теперь она тебя нарисует. Потом подумала: может быть, ему пришла смс, что на кораблике еще не все готово, еще не сервировано, там еды нет. Все время оправдывала, что почему идет не так или какие-то его сценарные ходы», — рассказывает Анфиса Чехова.

Оба уверяют: за год, который они провели вместе, ни разу серьезно не поссорились. Говорят, дело в том, что стараются во всем приходить к общему мнению. Но обычно это мнение телезвезды.

«Честно говоря, если бы я не была такой немножко командиршей, может быть, я не понравилась бы Саше. Он бы от меня давно убежал. Не всем мужчинам нравятся такие женщины. Кому-то нравятся ласковые, безропотные, уступчивые», — отмечает ведущая.

Златопольский делится: характер Анфисы Чеховой его вполне устраивает. И он сам готов во всем уступать, лишь бы любимая была довольна.

«Разный могу быть, но если я с любимой в чем-то подкаблучник, я даже этому рад», — признается продюсер.

«Слушайте, мне кажется, в нашей стране просто такое извращенное представление о подкаблучниках. Если мужчина любит свою женщину, понимает, учитывает ее мнение, с нежностью обращается с ней, то вроде как уже и подкаблучник. Мне кажется, что нет такого слова „подкаблучник“. Есть слово „адекватный и любящий мужчина“. А как раз все, что на это не похоже, тут у меня вопросики», — объясняет Анфиса Чехова.

«Если, допустим, вот я бы так назвала: залог семейного счастья — быть снисходительным к своей женщине, как к девочке. Девочка, ребенок, дочка примерно шести-семи лет. Как ты к ней относишься? Ты же к ней снисходительно относишься? Так же к своей супруге относись. Она же внутри очень тоже девочка уязвимая», — говорит психолог Инна Власенко.

Когда телеведущая попросила Александра Златопольского вместе с ней пойти к психологу, мужчина не стал спорить и тут же согласился.

«Я просто человек, который считает, что каждому человеку нужен психолог. Потому что у нас есть очень много вещей, над которыми необходимо работать для того, чтобы не ссориться, не портить жизнь друг другу, а чтобы гармонично сосуществовать. И поэтому я приучаю Александра тоже к психологии», — подчеркивает знаменитость.

«Анфиса Чехова еще пять лет назад, десять лет назад, все равно мы наблюдаем ее как звезду, и, конечно, видна невероятная, огромная разница. Это видно и по внешности, и по внутреннему состоянию. Созданная разница ею в своей жизни, конечно же, она привлекла в свою жизнь любящего мужчину, заботящегося мужчину о ней», — отмечает психолог Власенко.

Анфиса Чехова считает, что благодаря, в том числе, терапии, внутри пары практически отсутствуют конфликты. Причем влюбленные не просто отлично ладят друг с другом. Чехова подружилась с дочками продюсера от первого брака, а тот прекрасно общается с ее сыном Соломоном и даже с экс-супругом Гурамом Баблишвили.

«Муж бывший принял и сын», — делится телезвезда.

«Давайте про бывшую жену теперь тогда еще вспомним», — предлагает Златопольский.

«Мы же просто никому не показывали, что Сашин день рождения весной мы встречали в компании его дочек и жены. Все вместе сидели в ресторане», — уточняет Чехова.

Поклонники гадают: позовут ли Анфиса с Александром бывших на свою будущую свадьбу? Сами они пока хранят список гостей в секрете. Но одно известно наверняка: Николая Баскова на этом празднике жизни не будет.

«Просто не хочу шоу-бизнес вообще видеть на своей свадьбе. Просто я не хочу, повторюсь, ту свадьбу, которую вела. А когда я вела, там что, пел Басков, артисты и это все. Я хочу только для своих близких людей», — говорит звезда.

Чехова призналась: она мечтает о скромной церемонии в кругу родных и друзей. От традиционных выкупов и конкурсов звезда тоже планирует отказаться.

«Максимум кусок торта продадим и все», — заявляет продюсер.

«Да не будем мы. Плюс, вы подумайте, сколько раз я эти свадьбы вела за деньги. Для меня это работа», — не согласилась Чехова.

Где именно состоится торжество, а главное, когда, влюбленные пока не говорят. Но, судя по всему, ждать придется долго.

«Все-таки зима впереди, а я не хочу быть зимней невестой. Это в соболях, сугробах. Не мое», — подчеркивает телеведущая.

Пока пара думает над датой праздника, подписчики гадают, не планируется ли в их семье пополнение? Недавно Чехова выложила на своей странице в соцсети фото в объемной толстовке. Чем тут же спровоцировала слухи о беременности. Однако знаменитость их опровергла.

«У нас есть такая, наверное, тенденция, что если вдруг начинают предложения, свадьбы, значит, она уже беременна. Нет, у меня все чинно, по порядку. Сначала свадьба, потом дети. И потом, знаете, у меня возраст такой, что еще, если бог даст, я буду беременной. Так что не так все легко и просто», — отмечает телезвезда.

Чехова делится: она не рассматривает ни суррогатное материнство, ни ЭКО. И надеется, что у нее получится осуществить мечту стать мамой во второй раз естественным путем, без медицинских вмешательств.