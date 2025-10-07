Разговаривает с соснами и молится: поклонники не узнают Никиту Джигурду

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Никита Джигурда кардинально изменил образ жизни. Что привело актера к отказу от привычного поведения, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники перестали узнавать Никиту Джигурду. Из-за чего эпатажный шоумен начал вести аскетичный образ жизни? Почему больше не участвует в публичных скандалах? Как на поведение артиста повлияла его жена Марина Анисина? Какой ультиматум она поставила супругу по поводу Анастасии Волочковой? И правда ли актер на самом деле мечтает помириться с балериной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ушел в подполье, потому что нужно сил набираться. Филя, видишь, младше меня на десять лет, Киркоров, а рассыпается», — говорит шоумен.

Похоже, что прежний Джигурда с его эпатажем, любовью к женщинам и ярко-рыжей шевелюрой навсегда остался в прошлом. Недавно на светской тусовке актер появился в уже привычном всем образе седого старца. По заверениям гостей, он ни с кем не заигрывал и даже вел себя чересчур сдержанно. А ведь когда-то Никита Джигурда позволял себе любую безумную выходку.

«Я и тебя могу, девочка, поцеловать, мне это разрешено. И от камеры закрыть, и муа-муа (делает вид, что целует в губы. — Прим. ред.)», — заявил шоумен в декабре 2022 года.

«Для меня Джигурда всегда, конечно, был рыжеволосый, длинноволосый такой красавец. Яркий, эффектный, с роскошным голосом, похожим на Высоцкого. И он был такой кайфовый», — делится диджей Катя Гусева.

Теперь же знаменитость, чье имя ранее ассоциировалось только со скандалами, ведет чуть ли не закрытый образ жизни. Артист признался, что почти не ходит на мероприятия и не устраивает кутежи. Он проводит дни в уединении и с головой погружается в духовные практики.

«Я пост держу, голодаю, каскадно голодаю, молюсь, медитирую», — уточняет Джигурда.

Многие уверены: актер пересмотрел свой образ жизни ради дочери и сына. Пару лет назад он перевез жену и отпрысков из Франции в Россию. Возможно, именно домочадцы заставили его стать примерным семьянином, чтобы в дальнейшем у них не возникло проблем с одноклассниками.

Однако некоторые полагают: здесь не обошлось без влияния Марины Анисиной, которая по приезде в Москву первым делом проверила телефонные переписки супруга.

«Я вообще люблю знать все и владеть ситуацией. Всегда должна знать все, что происходит. Я любопытный человек, я этого не скрываю», — признается она.

Оказавшись рядом с мужем, спортсменка занялась и его рационом.

«Она дома готовит еду: «Поешь». Я говорю: «Не хочу». — «Пожалуйста, за маму, за папу», — рассказывает шоумен.

Сначала Джигурда еще пытался бунтовать и публично заявлял, что с трудом привыкает к классической семейной жизни. Но в итоге Анисина сумела справиться с неукротимым мужем. Теперь артист не позволяет себе ничего предосудительного, даже если супруги нет дома.

«Жена с детьми по соревнованиям по всему миру, а я в своей келье. Выхожу в садик, разговариваю с соснами, босой по земле хожу, обливаюсь холодной водой каждый день», — заявляет Джигурда.

Но, возможно, главной победой Марины стал отказ Джигурды от внимания женщин. Правда, с одной из самых импозантных представительниц отечественного шоу-бизнеса Анастасией Волочковой он рассорился сам. Все случилось после того скандального видео, где актер устроил непристойные танцы с балериной.

Как только кадры оказались в сети, заслуженная артистка РФ обвинила певца в грязных методах пиара и, к радости Анисиной, отказалась с ним общаться.

«Просто хочу забыть существование этой семьи в моей жизни. Извините, ради бога. Просто не хочу о них даже говорить, вспоминать», — сказала артистка в январе 2024 года.

Но, как вскоре оказалось, балерина простила товарища по танцам и первая предложила Никите Джигурде помириться. И он был не против, но вмешалась Марина Анисина.

«Она с Мальдив вернулась: „Приходите на пресс-конференцию, устроим, а потом день рождения, а потом спектакль“. У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка, герой Франции взбунтовалась. Она сказала: „Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду. Она нанесла оскорбление и тебе, и мне, и ни на какую пресс-конференцию, ни на какой день рождения я прошу тебя не ходить. Я не пойду“», — делится шоумен.

Джигурда откровенно признался, что по-прежнему считает Волочкову богиней и мечтает снова с ней общаться, но не может даже связаться с артисткой.

«Я и защищал, и защищаю Настю, несмотря на ее оскорбления и отсутствие извинений», — подчеркивает артист.

«Ой, и не надо им мириться. Опять чего-нибудь вытворят не то, что нужно», — считает Катя Гусева.

«Я тоже против, чтобы он мирился с Волочковой, потому что мы Настю любим. И я боюсь, что он Настю уведет в этот свой правильный путь, который на сегодняшний день принял. А мы Настю любим такую, какая она есть», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

Поклонники считают: Никита Джигурда втайне тоскует по прежним денькам, но уже окончательно со всем смирился. И это, судя по всему, более чем устраивает его супругу. Теперь муж не прогуливает где-то приличные суммы, а все несет домой. И делает Анисиной внушительные подарки. На ее юбилей, к примеру, он вручил презентов на пять миллионов рублей.

«Мальдивы подарил и машину новую. Просто машина. Машина, которую выбрала. Я даже не знаю… Китайская, сейчас все китайцы делают», — уточняет актер.

Словом, теперь жизнь шоумена развивается в правильном русле. Все свои силы он вкладывает в кино- и телепроекты, чтобы обеспечить детей и супругу всем необходимым. Не скандалит, не пьет, не заигрывает с женщинами. Но верные поклонники артиста лишь вздыхают: разве это Джигурда?